Vzdušný prostor je i kvůli dronům čím dál rizikovější, varuje agentura

Rostoucí počet válečných konfliktů, napětí na Blízkém východě i další bezpečnostní rizika zásadně mění podobu letecké dopravy. Vzdušný prostor se podle šéfa Evropské agentury pro bezpečnost letectví stává stále rizikovějším, a to mimo jiné kvůli využívání dronů. Letecké trasy napříč světem se kvůli konfliktům mění, což zvyšuje také tlak na bezpečnost i řízení provozu.
Aktuální americko-izraelský konflikt s Íránem mění podobu leteckých tras po celém světě. Zásadně se dotýkají hlavně linek mezi Evropou a Asií, která tradičně vedly právě přes Blízký východ. Místo toho aerolinky nyní létají přes střední Asii nebo Ázerbájdžán, což je časově i finančně náročnější, píše agentura Reuters.

„Je zřejmé, že soustředění provozu do omezeného počtu tras, omezená kapacita řízení letového provozu a využívání netypických koridorů mohou vytvářet bezpečnostní rizika,“ uvedl šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví Florian Guillermet.

Guillermet potvrdil, že letecká doprava patří mezi odvětví, která současný konflikt na Blízkém východě zasahuje nejvýrazněji. Dispečeři i piloti se musí stále častěji vypořádávat s rizikem raketových útoků i s drony.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví proto nyní pracuje na aktualizaci své bezpečnostní strategie. Reaguje tak na rostoucí počet hrozeb, kterým aerolinky čelí. Vedle geopolitických konfliktů jde například i o rušení GPS signálu. Přibývá také případů nelegálního pohybu dronů v okolí letišť. Kvůli nim musel být v poslední době omezen provoz například na letišti ve Stockholmu.

V loňském říjnu se s drony potýkalo také letiště v německém Mnichově. Tehdy bylo zrušeno 17 odletů, což se dotklo téměř 3 000 cestujících. Dalších 15 příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku, Frankfurtu a Vídně. „Letecký provoz potřebuje jasnou odpovědnost a účinnou detekci a obranu proti dronům,“ uvedl tehdy výkonný ředitel Německé asociace letišť Ralph Beisel.

Florian Guillermet v rozhovoru pro Reuters hovořil o důsledcích hybridní války, se kterou souvisí také nejrůznější kybernetické útoky. „Čelíme úplně jiné realitě než před pár lety. Situace má charakter hybridní války,“ uzavřel pro Reuters šéf Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

