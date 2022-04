Tel Aviv s koloběžkami problém nemá. Mikromobilitě tam propadl snad každý

Na všudypřítomnost koloběžek ve městě upozorní už drobné dopravní detaily. Stezky pro ně jsou přehledně označené, stejně tak i parkovací místa či body křížení se silnicí. Tento dopravní prostředek dobývá jak centrum města včetně jeho pláží, jezdci na koloběžkách infiltrují i dále od něj. Aby radnice uspokojila všechny, kteří propadli takzvané mikromobilitě, plánuje do roku 2025 zdvojnásobit celkovou délku stezek pro ně na 350 kilometrů na 52 kilometrech čtverečních. Informaci přinesl list Bloomberg.

„Naším cílem je z města vytvořit metropoli, která by byla úplně bez automobilových zplodin,“ popisuje svůj sen starosta Tel Avivu Ron Huldai. Ví, o čem mluví. V současnosti se město řadí k nejzamořenějším na světě. V neblahém loňském žebříčku, do něhož společnost Tomtom každoročně zahrnuje přes čtyři stovky měst 58 zemí světa, zaujímá 16. místo.

Co je to mikromobilita Termín mikromobilita odkazuje na užívání lehkých bezemisních dopravních prostředků, jejichž rychlost nepřesahuje 25 km/h a jezdec je řídí sám. Prostředky mikromobility jsou kola, e-biky, e-koloběžky nebo e-skateboardy. Do kategorie nepatří koloběžky opatřené spalovacím motorem ani ty, které dosahují vyšší rychlost než 45 km/h. Zdroj: Wikipedia.org

Mikromobilita úzce souvisí i s dalším trendem. Město se již několik let snaží přitáhnout pracovníky hi-tech společností a daří se to. Za posledních deset let se počet tamních multinárodních výzkumných a technologických center zvýšil na více než stovku firem, počet startupů působících v Tel Avivu již dosáhl čísla tři tisíce. S příchodem tisíců mladých, vzdělaných a o životní prostředí pečujících jedinců má tak mikromobilita v podobě dopravy e-koloběžek nebo bicyklů potenciál úplně vyřadit ze hry auta.

Bird a ti druzí

Koloběžky, alespoň podle dat radnice Tel Avivu, z města vytlačí měsíčně až milion aut. Společnost Bird Global Inc., která ve městě začala koloběžky pronajímat jako první, dokonce oznámila, že se ve městě díky jejím uživatelům podařilo za poslední tři roky snížit emise o 1 283 tun oxidu uhličitého. To je stejné množství, které se podaří eliminovat 55 tisícům stromů.

Bird vstoupil na izraelský trh již v roce 2008 a již po dvou letech fungování zaznamenal více než 350 000 uživatelů, kteří využili koloběžky k 5,5 milionům jízd. Nyní čelí firma ostré konkurenci značek Lime a Wind a také obchodníků, kteří e-koloběžky prodávají. Například výrobce Inokim hlásí, že za posledních pět let prodeje zesedminásobil a prodal jich v Tel Avivu již víc než sedm tisíc. Další rozvoj pak očekává právě v důsledku náklonnosti technologických firem, které její produkty nabízejí zaměstnancům jako benefity místo aut.

„Tel Aviv je město budoucnosti,“ říká Yaniv Rivlin, izraelský regionální manažer společnosti Bird. „Je to hotový mikrokosmos, jímž mikromobilita ovládne budoucnost. Je to totiž dokonalý způsob, jak se po městě pohybovat,“ dodává. Podle něj patří Tel Aviv mezi města, kde na koloběžkách jezdí nejvíce lidí na světě a předstihuje tak i Londýn nebo New York. Popularitě tohoto způsobu dopravy dopřává i mírné klima a také skutečnost, že o židovském sabatu od pátečního soumraku až do nedělního večera nefunguje žádná hromadná doprava. Dalším stimulem, který tomuto způsobu dopravy nahrál, byl covid. Lidé se hromadné dopravě vyhýbali a nechtěli jezdit ani auty.

Tel Aviv jako nové Silicon Valley

Krásám mikromobility přicházejí na chuť i další zaměstnavatelé. Například softwarová společnost Wix.com vybudovala pro pracovníky úschovnu na koloběžky opatřenou sprchami. Díky koloběžkám se nyní prudce rozvíjí i pronájem nemovitostí ve městě, zvláště v dojezdové vzdálenosti koloběžek od vlakového nádraží Savidor.

„Máme jen jednu planetu a jízda na koloběžce mi vnáší klid do duše, protože se osobně podílím na její ochraně,“ říká Eden Romach, vedoucí HR oddělení společnosti Wix. Sám na koloběžce do práce dojíždí každý den.

Jeho firma má ve městě zajímavé sousedy. Nedaleko ní mají své kanceláře Microsoft, Alphabet, Google i Amazon. Startup jménem Genom v lednu tohoto roku informoval, že právě na území Tel Avivu funguje nejvíce čistých technologických gigantů hned po kalifornském Silicon Valley. Bohužel znečištění oxidem uhličitým ve městě tomu prozatím stále neodpovídá. Na žebříčku 95 měst s nejhorším znečištěním je Tel Aviv na 25. místě, s horšími podmínkami než v New Yorku nebo Šanghaji.

Ke snižování dopravy ve městě přispívá i izraelská vláda. Loni v srpnu schválila poplatek za vjezd autem do centra Tel Avivu, ten začne platit za dva roky. Prostředky vybrané na jeho základě pak poputují do pětiletého plánu rozvoje veřejné dopravy. Ve městě se buduje nová trasa Telavivské rychlodráhy (kombinace tramvajové linky a metra), kterou město zprovozní na podzim. V plánu jsou i stíněné chodníky.

Auta až na posledním místě

„Covid dramaticky změnil tvář městské dopravy jak v Izraeli i na celém světě,“ oznámil starosta Huldai v březnu. Město se podle něj nyní snaží zcela přebudovat její schéma. „Našimi prioritami jsou chodci, cyklisté a veřejná doprava. Na úkor aut,“ dodal.

Ani v Tel Avivu však s koloběžkami není všechno růžové. Právě zde jako v jednom z prvních měst světa schválili tvrdé regule týkající se jejich pronajímatelů. Firmy musely zajistit povinné nošení ochranných přileb, půjčení koloběžek musely povolit jen plnoletým, přestože izraelský zákon povoluje jízdu na nich už od šestnácti let. I v Tel Avivu koloběžky způsobují nehody, nicméně město ve spolupráci s ministerstvy vnitra, dopravy, spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti zapracovalo na zvýšení pravomocí městských inspektorů, kteří efektivně postihují jakékoli dopravní prohřešky. Starosta také stále hovoří o nutnosti zvýšení pokut za nedovolenou jízdu na koloběžce mezi lidmi či dalších podobných prohřešcích.

I tak e-koloběžkám, které jsou považovány za „hi-tech“ dopravní prostředek číslo jedna, propadá ve městě stále více lidí, protože jim dovolují snadný pohyb po městě. „Někdy je to jednoznačně nejlepší volba,“ říká Michal Michaeli, čtyřicetiletý ředitel jedné z ekonomických firem ve městě. „Je to stejně pohodlné jako snadné,“ dodává podle Bloombergu.