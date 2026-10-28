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Dvě třetiny Američanů odmítají nová datová centra. Bojí se AI i ztráty práce

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  9:00
Datové centrum ve Springfieldu v Ohiu na snímku z 18. října 2026

Datové centrum ve Springfieldu v Ohiu na snímku z 18. října 2026 | foto: Profimedia.cz

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Umělá inteligence podle většiny Američanů představuje pro společnost spíše hrozbu než přínos. Dvě třetiny obyvatel USA odmítají výstavbu nových datových center, která jsou pro rozvoj AI klíčová. Většina se obává zániku pracovních míst a kritizuje vládu Donalda Trumpa za nedostatečnou regulaci této technologie, ukázal průzkum deníku The Washington Post, stanice ABC News a agentury Ipsos.

Podle průzkumu mezi více než 2 500 Američany považuje 57 procent dospělých umělou inteligenci za špatnou věc pro společnost. Přibližně třetina respondentů ji označila za velmi nebo mimořádně škodlivou. Zhruba dvě třetiny respondentů se zároveň stavějí proti výstavbě nových datových center v zemi.

Právě tato zařízení, která obsahují výkonné počítačové systémy potřebné pro provoz a rozvoj umělé inteligence, se v posledních měsících stávají předmětem sporů mezi technologickými firmami, místními obyvateli a politiky.

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„Myslím, že Bílý dům v tomto případě vůbec nevnímá náladu veřejnosti,“ řekl deníku The Washington Post Kyle Kondik, analytik voleb z Centra pro politiku při Virginské univerzitě. Podle něj Trump situaci kolem datových center podceňuje.

Obavy mají republikáni i demokraté

Zatímco mezi demokraty odmítá výstavbu nových datových center v USA 76 procent dotázaných, proti je také přibližně polovina republikánů. Pokud jde o stavbu těchto zařízení přímo v jejich okolí, nesouhlasí s ní většina příslušníků obou stran.

Většina republikánů i demokratů se navíc shodně domnívá, že federální vláda nedělá dost pro regulaci umělé inteligence. Celkem 67 procent Američanů nesouhlasí se způsobem, jakým Trump tuto technologii řeší.

Nespokojenost s přístupem Bílého domu se začíná promítat i do předvolební kampaně. Necelé dva týdny před volebním dnem se umělá inteligence a výstavba datových center staly důležitými tématy řady soubojů o politické funkce, mimo jiné v těsných závodech o post guvernéra Ohia a o senátorská křesla v Ohiu a Michiganu. Někteří republikánští kandidáti se proto od přístupu Trumpovy administrativy k AI, zejména od její podpory datových center, distancují.

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Bílý dům však kritiku odmítá. „Prezident Trump je odhodlán zajistit, aby Amerika i nadále vedla svět v oblasti superinteligence a současně chránila americké spotřebitele,“ uvedla mluvčí administrativy Liz Hustonová.

Lidé se bojí ztráty zaměstnání

Obavy veřejnosti se týkají především praktických důsledků nové technologie. Více než šest z deseti Američanů považuje za vysoké nebo velmi vysoké riziko, že umělá inteligence zlikviduje velké množství pracovních míst. Podobně obavy mají lidé z možnosti, že AI pronikne do zabezpečených počítačových systémů nebo že kvůli jejímu používání lidé postupně ztratí schopnost samostatně se rozhodovat.

Nadšení z možných přínosů je podstatně menší. Méně než třetina respondentů se domnívá, že existuje vysoká nebo velmi vysoká pravděpodobnost, že umělá inteligence vytvoří mnoho nových pracovních míst, usnadní každodenní úkoly nebo pomůže Spojeným státům získat technologickou převahu nad ostatními zeměmi.

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Přibližně třetina Američanů se také výrazně obává, že by umělá inteligence mohla v krajním případě vést k vyhynutí lidstva. Toto riziko v posledních týdnech opakovaně zmiňovali někteří odborníci z technologického odvětví.

Pomoc při právním sporu i falešná videa

Rozporuplný vztah k umělé inteligenci ilustruje příběh třiatřicetileté Mariah Arltové z města Farmington v Missouri, která se stará o domácnost. Služby využívající AI jí pomohly zorientovat se v právním sporu týkajícím se bydlení, který sama jen obtížně zvládala. Přestože podle ní tyto nástroje nejsou dokonalé, považovala je v dané situaci za velmi užitečné.

Současně však zažila i jejich odvrácenou stránku. Některá videa vytvořená umělou inteligencí považovala za skutečná a cítila se jimi oklamána. Nechce proto, aby její dvě děti používaly AI jako náhradu za skutečný kontakt s lidmi. „Pokud jde o umělou inteligenci a počítače, ano, jsou užitečné. Měly by ale sloužit spíše pro zábavu,“ řekla Washington Post.

Nespokojenost s regulací umělé inteligence potvrzuje také Robby Strock, osmatřicetiletý pastor z města Canton v Ohiu. Podle něj vláda v této oblasti prakticky nic nedělá, což považuje za nepřijatelné. Daňové úlevy pro datová centra v Ohiu označil za velký přešlap státní správy.

Přestože Američan uvedl, že je registrovaným demokratem, požadavek na přísnější pravidla není omezen jen na jeho politický tábor. Většina republikánů i demokratů shodně podporuje větší federální regulaci umělé inteligence.

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