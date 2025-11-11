Realitní inzerát zveřejněný před několika dny na několika různých platformách nabídl k prodeji prostor o rozloze 2 m² v XII. pařížském obvodu za 7 000 eur za m², tedy za 14 000 eur.
Na fotografii vypadá tato místnost vybavená pouze několika policemi a malým oknem s mříží vedoucím do chodby spíše jako přilehlý úložný prostor než jako dům.
„Sníte o jedinečné nemovitosti plné historie v srdci francouzského hlavního města? Už nemusíte hledat! Tato výjimečná příležitost je tu pro vás,“ ujišťoval text inzerátu a zmiňoval neuvěřitelný potenciál pro individuální renovaci.
„Tato starobylá nemovitost vyzařující autentický šarm a neobyčejnou atmosféru může být přeměněna na útulný a intimní obytný prostor,“ pokračuje inzerát, který mezitím realitní portály stáhly.
Přídavná jména použitá v textu realitního inzerátu naznačují, že taková místnost o rozloze 2 m² by mohla sloužit jako bydlení, všímá si francouzský deník. Ale dodává, že aby bylo možné ji pronajmout, musí být takový prostor považován za důstojný. To znamená, že musí mít alespoň jednu hlavní místnost o obytné ploše nejméně 9 m² a výšku stropu nejméně 2,2 m, nebo obytný prostor o objemu nejméně 20 m³.
„Kromě toho musí mít také přístup k pitné vodě, kuchyňský kout, toaletu (může být mimo byt, ale vždy uvnitř budovy), elektřinu nebo okno, které se otevírá do volného prostoru,“ píše Le Parisien.
Makléř se omluvil
Reakce sociálních sítí na zprávu pařížského deníku na sebe nenechaly dlouho čekat. „7 000 za metr čtvereční, to je výhodná koupě! Průměrná cena za metr v Paříži je 10 000 eur. Nevidím v tom žádný problém,“ napsal jeden z diskutujících. „Někdo, kdo pronajímá nevyhovující byty, ho koupí, dá tam matraci a pronajme ho migrantovi, a hotovo,“ napsal další.
Realitní makléř, který inzerát zveřejnil, se podle deníku za svůj text později ospravedlnil. Text podle vlastních slov volil tak, aby byl inzerát trochu zábavnější. Také ujistil, že prostor nikdy nepovažoval za obytný. „Není tam elektřina ani voda. Podle mě je to místnost, která může sloužit jako sklad nebo malá kancelář,“ uvedl. Pokud jde o použití sporného termínu „dům“, odkázal na realitní portály, které nemají v nabídce odpovídající kategorii sklad. „Pokud to lidé špatně pochopili, omlouvám se. Inzerát pozastavím a text přepracuji,“ uvedl pro pařížský deník.
„Lidé jsou dnes tak hloupí a myslí si, že bydlet v Paříži je úspěch. Proto jsou ochotni něco takového koupit,“ komentoval kauzu další z Francouzů.