20:00

Bezcelní obchody na letištích jsou známé svým alkoholem a cigaretami, drahými pleťovými krémy či čokoládovými tyčinkami. V dnešní nejisté době cel by však tyto globální maloobchodní prodejny mohly využít nové příležitosti. Už by nemusely být jen zpestřením dlouhého času stráveného při čekání na spoj, ale mohly by zákazníkům umožnit nakoupit zboží levněji než jinde.