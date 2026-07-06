Nadúroda durianů v Malajsii srazila ceny. Někteří prodejci je rozdávají zdarma

Podle malajsijských farmářů je aktuální přebytek výsledkem desetiletí trvajícího boomu, během něhož se snažili uspokojit čínskou poptávku. „Tehdy mnoho lidí vykácelo kaučukovníky nebo palmy olejné a začalo pěstovat duriany. Mnoho stromů, které byly tehdy vysazeny, nyní začíná plodit,“ uvedl pro BBC Lu Yuee Thing, majitel několika durianových farem poblíž malajského města Raub.
Export durianu v Malajsii v posledním desetiletí prudce vzrostl. Oblíbené jsou prémiové odrůdy, jako je například Musang King. „Spousta lidí se pustila do jeho pěstování,“ uvedl Lee Wah Čong, který provozuje resort a durianovou farmu v Malacce.
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Přebytek snížil ceny na celém malajsijském trhu s duriany. Například loni v prosinci Lu Yuee Thing prodával své plody Musang King maloobchodníkům v průměru za 13,50 ringgitů (70 Kč). Tento měsíc je podle jeho slov může prodat pouze za poloviční cenu.
Farmář a prodejce Han Sing Keng z města Johor zmínil, že snížil ceny Musang King téměř o třetinu, a to na 50 ringgitů (260 Kč) za kilogram. „Tlak trhu je pro mě příliš vysoký,“ řekl a dodal, že se nyní snaží ušlý zisk vynahradit jiným ovocem, které pěstuje, a to například banány.
Podle farmářů mnoho durianů, které se prodávají za nízké ceny, není vhodných pro export. „Není jiný způsob, jak ho prodat. Název je stále Musang King, ale kvalita neodpovídá standardu,“ zmínil farmář.
Získat je lze zdarma
Někteří farmáři a prodejci se snaží přebytku zbavit tím, že ovoce rozdávají zdarma. Například stánek Durian Ninja v singapurském Tampines rozdává duriany od poloviny června. Denně jich vydá zhruba 600 kilogramů, s omezením dvou kusů na zákazníka.
Podle tamních prodejců jsou duriany zadarmo pryč během hodiny nebo dvou. Zbytek se prodává za 1 singapurský dolar za kus (16 Kč). Majitel stánku Kee Eng Chai doufá, že ceny přilákají nové zákazníky. Podle něj většina kupujících jsou starší Singapurci. „Doufáme, že povzbudíme mladší lidi, aby ochutnali více druhů durianů,“ řekl.
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Někteří obchodníci se také uchylují ke kreativním propagačním akcím. Například prodejce v malajsijském státě Pahang zaujal internet akcí all-you-can-fit, při níž si zákazníci mohou odnést tolik durianů, kolik se jim vejde do tašky. Za tuto nabídku zaplatí 100 ringgitů (520 Kč).
Nouzová opatření
Situace nicméně znepokojuje úřady. Generální tajemník Malajsijské mezinárodní asociace pro rozvoj durianového průmyslu Edwyn Čiang Kyn Hoe upozornil, že jednotlivé regiony mají odlišné povětrnostní podmínky a ne všichni pěstitelé měli rekordní sklizně.
Asociace chce podle něj vybudovat udržitelný prémiový malajský durianový průmysl, který bude soutěžit kvalitou, autenticitou a původem – nikoli nízkými cenami.
Malajsijský federální úřad pro zemědělský marketing zavedl nouzová opatření na ochranu příjmů drobných zemědělců, mezi nimiž je výkup durianů za základní cenu.
„Doufáme, že se ceny v příštích několika týdnech zotaví,“ řekl agentuře AFP zástupce ředitele Malajsijského federálního úřadu pro zemědělský marketing Faisal Iswardi Ismail.