Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud

Jan Dvořák
  13:47
Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962 nalezli mrtvou. Úřady již dříve vydaly povolení k jeho demolici, zpráva však vyvolala bouřlivou reakci mnoha obyvatel města, historiků, památkářů a fanoušků herečky po celém světě.
Bývalý dům Marilyn Monroe, který je v Los Angeles zapsán jako historická...

Bývalý dům Marilyn Monroe, který je v Los Angeles zapsán jako historická památka. Rezidence se třemi místnostmi a dvěma koupelnami je obklopená vysokou zdí, měla a garáž, bujné zahrady, bazén a výhled na město. Marilyn se do domu nastěhovala v březnu roku 1962. (30. června 2008) | foto: Profimedia.cz

Dům se čtyřmi místnostmi a třemi koupelnami v kalifornském Brentwoodu, ve...
Dům se čtyřmi místnostmi a třemi koupelnami v kalifornském Brentwoodu, kde v...
Philippe Halsman fotí ve svém studiu herečku Marilyn Monroe. (1959)
Tony Curtis zazářil v komedii Někdo to rád horké po boku Marilyn Monroe....
34 fotografií

Haciendu ve španělském stylu v Brentwoodu na adrese 12305 Fifth Helena Drive koupili v srpnu roku 2023 za 8,4 milionu dolarů (184 milionů Kč) manželé Brinah Milsteinová a Roy Bank. Milsteinová je dědičkou rodiny podnikající v oblasti nemovitostí, Bank je bývalý producent reality show. Protože sami vlastní sousední parcelu, chtěli po zakoupení nemovitosti tyto pozemky spojit a požádali o demolici domu, píše americký web The New York Times.

V rozhodnutí vydaném minulý týden však soudce losangeleského vrchního soudu James C. Chalfant zamítl jejich žádost o demolici a ukončil tak dvouletý soudní spor mezi majiteli domu a městem.

Lavina reakcí

Odbor pro stavebnictví a bezpečnost v LA jim přitom již demolici domu krátce poté, co dům koupili, povolil. Krok však spustil lavinu e-mailů a telefonátů, po nichž městská rada Los Angeles zastupující tuto čtvrť podala naléhavý návrh, aby dům prohlásila za historickou kulturní památku města.

„V Los Angeles není žádné jiné místo, které by bylo tak ikonické jako tento dům v Brentwoodu,“ řekla členka rady Traci Parková v červnu roku 2024. Ztráta tohoto kousku historie, jediného domu, který herečka kdy vlastnila, by podle ní byla devastující ranou. Ačkoli úřady v hodnocení z roku 2013 označilo dům jako potenciálně významný, formální proces jeho prohlášení za památku nezahájily.

Ubohá zneužívaná Blondýnka. Životopis Marilyn Monroe vzbudil polemiky

Komise i přesto schválila status památkové ochrany, a tak zabránila dům zbourat. Milsteinová a Bank však v roce 2024 podali žalobu v uvedli, že dům nebyl od hereččiny smrti zařazen mezi památkové objekty. „Sledovali jsme, jak chátrá a není udržován,“ řekla majitelka při svém vystoupení před Komisí pro kulturní dědictví v lednu téhož roku.

Pár před komisí rovněž argumentoval, že herečka nebyla během období, kdy žila v této rezidenci, produktivní, že dům byl od roku 1962, kdy zemřela, výrazně renovován 14 majiteli a že jejím hlavním domovem byl newyorský byt, který sdílela se svým tehdejším manželem, dramatikem Arthurem Millerem.

Co třeba dům přemístit?

„V domě není jediný předmět, který by obsahoval jakýkoli fyzický důkaz, že herečka v domě někdy strávila den, ani kus nábytku, ani kousek barvy, ani koberec, nic,“ uvádí se v žalobě. Nabídli, že dům přemístí na přístupnější místo tak, aby jej fanoušci mohli navštívit a fotografovat.

Soud však žalobu v červnu 2024 zamítl a městská rada nakonec jednomyslně hlasovala pro to, aby byla nemovitost prohlášena za památku. Odbor stavebního úřadu a bezpečnosti následně zrušil povolení k demolici, které pár získal.

Dům slavné Marilyn Monroe má zelenou vanu i magnezitové schody

V posledním návrhu manželé uvedli, že prohlášení domu za památku narušuje jejich právo zbourat dům za účelem rozšíření jejich hlavního domu, který sousedí s touto nemovitostí. Soudce však rozhodl, že prohlášení domu za památku zůstane v platnosti, a tak bude hereččin bývalý dům chráněn navždy.

Marilyn Monroe se stala ikonou popkultury v 50. letech díky rolím ve filmech jako Páni mají radši blondýnky (1953), Někdo to rád horké (1959) anebo Mustangové (1961). Herečka se do domu nastěhovala na začátku roku 1962 a pojmenovala jej „Cursum Perficio“, což v latině volně přeloženo znamená „Končím cestu“. Zemřela tam zřejmě na předávkování drogami 4. srpna 1962.

