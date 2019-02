Dům za pětistovku. Majitelka ho nemohla prodat, a tak uspořádala soutěž

Pro mnoho lidí je vlastnictví domu v hodnotě přes milion amerických dolarů splněný sen. Díky nápadu jedné Kanaďanky si tento sen mohou lidí splnit jen tím, že napíší dopis a zaplatí pár stovek. Zapojí se tak do soutěže o dům o rozloze 460 metrů čtverečních s výhledem na jezero, který má hodnotu 1,7 milionu kanadských dolarů (29,1 milionu Kč).

Dům se třemi ložnicemi ve ve městě Millarville v kanadské provincii Alberta patří padesátnici Alle Wagnerové. Ta v něm žila od roku 2011 a chtěla tu zestárnout, nyní se však musí ze zdravotních důvodů přestěhovat. Nemovitost nejprve nabídla na prodej klasickou cestou za 1,7 milionu kanadských dolarů. Několik měsíců se ale nic nedělo a žena z toho byla čím nešťastná, řekla CNN. Rozhodla se tak být trochu kreativní.

Inspirovala se případem soutěže o historickou hospodu v americkém státě Maine v roce 2015. Sama vypsala soutěž „Napiš dopis, vyhraj dům“, ve které vítěz dostane její nemovitost. Soutěžící musejí napsat jednostránkový dopis, kde v maximálně 350 slovech odpovědí na otázku „Proč by přestěhování do tohoto vysněného domova u jezera změnilo můj život?“ a zaplatit 25 kanadských dolarů (430 Kč), popisuje CNBC.

Má to ale háček. Aby mohl někdo vyhrát, Wagnerová musí nashromáždit vstupní poplatky v celkové výši minimálně 1,7 milionu kanadských dolarů. Jinak může soutěž zrušit a peníze vrátí.

Doteď majitelka domu dostala přes 15 tisíc dopisů. Zatím je neroztřídila, takže není jasné, kolik lidí splnilo podmínky soutěže. Ostatně to, zda je soutěž legální, se podle listu Calgary Herald zajímá i místní policie.

Není jasné, zda má dům odhadní hodnotu, kterou Wagnerová požadovala při původním prodeji. Je běžně zařízený a kromě tří ložnic má i tři velké a tři malé koupelny, vinný sklep a panoramatický výhled na blízké hory a jezero. Měsíční poplatky se pohybují v přepočtu okolo 13,5 tisíce korun.

Pokud se nashromáždí požadovaná suma, pořadatelka soutěže vybere 500 finalistů, jejichž dopisy si přečte komise složená ze sousedů Wagnerové a realitních agentů. Ta do dalšího kola vybere tři soutěžící, kteří se budou muset dostavit na pohovory. Z nich vzejde celkový vítěz a nový majitel domu.

„Nejdůležitější kritérium je kreativní psaní v otevřeném formátu. Dopis mě ale musí opravdu vzít za srdce. Proč by měli žít v tomhle sice studeném, ale rajském koutu Kanady,“ vysvětluje žena.



Soutěžící se mohou do soutěže hlásit do 5. dubna. Wagnerová má ale právo termín prodloužit, kdyby se do té doby nevybralo dost peněz.