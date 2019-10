Chcete do důchodu v 65? Šetřete téměř půlku platu, radí ekonomka v USA

Mladým Američanům obvykle ekonomové doporučují odkládat na důchod patnáct procent mzdy. Podle ekonomky a expertky na důchody Olivie S. Mitchellové by však měli začít šetřit mnohem víc, a měli by začít hned. Aby mohli pobírat důchod ve výši poloviny svého současného platu, měli by si podle ní po dobu třiceti let odkládat 40 procent mzdy, informuje CNBC.



Téměř polovina amerických mileniálů přitom tvrdí, že by do důchodu ráda odešla ještě před 65. rokem života. Podle průzkumů přitom větší část (15 %) příjmů na důchod spoří jen zhruba každý pátý, cca polovina jich odkládá zhruba 6 procent své mzdy.



Základní penze je ve Spojených státech v poměru k životním nákladům nižší, než v ČR či jinde v Evropě. Tamní důchodový systém totiž z velké části spoléhá na to, že si občané na důchod v průběhu let sami našetří.



V případě, že chce Američan do důchodu dříve, než je mu 66 let, se mu navíc státní penze snižuje o zhruba 6 procent za každý rok. Předčasný důchod si tak v USA z finančních důvodů může dovolit jen málokdo.

Naopak je častější, že lidé do důchodu odejdou později – měsíční penze se jim pak poměrně zvyšuje. Pokud tak chtějí američtí mileniálové do penze dříve, musí šetřit ve velkém.



V Česku stačí jednotky procent

V Česku na důchod prostřednictvím tzv. III. pilíře (tedy penzijních spoření a připojištění) šetří zhruba 4,5 milionu lidí. Průměrně si na důchod podle dat ministerstva financí odkládají 710 korun, čímž si většinou penzi zvyšují o částku řádově v nižších jednotkách tisíc. Průměrná státní penze je v ČR zhruba 12,5 tisíce.



Průměrný Čech, který na důchod spoří nad rámec povinného pojištění, si tak stranou odkládá zhruba 2,5 procenta své mzdy. Podle mluvčího Asociace penzijních společností ČR Jana Sedláčka je čtyřicet procent, které doporučuje Mitchellová, minimálně v českých podmínkách nerealistických.



Tak vysoká částka podle dat asociace navíc ani není nutná. „V příkladu, který udáváme v českém prostředí a současném systému jako realistický, spoří člověk po třicet let tisíc korun měsíčně,“ uvedl pro iDNES.cz Sedláček. „Takový člověk si (v důchodu, pozn. redakce) přilepší o zhruba tři a půl tisíce,“ dodal.



I ve vymodelovaných extrémních případech, které asociace vytváří především jako ilustrační, pak šetří „ideální“ klienti kolem tří tisíc korun měsíčně. To je cca 10 % českého průměrného platu.

Takový modelový člověk by si přitom mohl k důchodu ve výsledku připočítávat až kolem dvaceti tisíc korun měsíčně. Pokud by pak šetřil 40 % platu, mohl by si k důchodu přičíst až kolem padesáti tisíc korun měsíčně.