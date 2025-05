Důchodový věk v Evropě se zvyšuje. Dánové mají jít do penze až v 74 letech

Dánští zákonodárci ke konci minulého týdne přistoupili na postupné zvyšování důchodového věku. V roce 2030 se zvýší na 68 let, v roce 2035 na 69 let a následně v roce 2040 na již zmíněných 70 let. Pro změny během čtvrtka hlasovalo 81 ze 102 dánských poslanců.

„Pro mnoho Dánů se může zdát představa zvýšení důchodového věku na 70 let do roku 2040 zdrcující,“ uvedl v tiskové zprávě Jan V. Hansen, ředitel důchodového oddělení sdružení dánských pojišťoven a penzijních fondů. „Čísla však jasně ukazují, že rostoucí počet lidí zůstává v zaměstnání delší dobu,“ uvedl podle portálu Euronews. “

Stárnutí populace, prodlužující se délka života i rostoucí počet let strávených v důchodu nutí evropské státy k reformám svých penzijních systémů. Podle nejnovější zprávy OECD se průměrný důchodový věk v Evropské unii do roku 2060 přiblíží 67 letům.

Na severu pracují nejdéle už nyní

V současné době většina států v Evropě drží hranici důchodového věku na 65 letech. Mezi ně se řadí kupříkladu Rakousko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Belgie či Španělsko. Nejvyšší věk odchodu do důchodu dlouhodobě platí na ve státech na severu Evropy. Kromě Dánska i v Norsku nebo na Islandu muži i ženy odcházejí do důchodu již nyní až v 67 letech.

„Vývoj v posledních letech jasně ukazuje, že se výrazně zvyšuje počet Dánů, kteří pokračují v práci až do dosažení důchodového věku,“ uvedla v pátek v tiskové zprávě dánská obchodní asociace pojišťoven a penzijních fondů F&P.

V 66,6 letech odchází do penze Nizozemci, v 66 letech Britové a Irové, v 65,8 letech Němci a v 65,6 letech Portugalci. Třeba v Turecku je ale důchodový věk pro muže stanoven na 52 let a pro ženy dokonce na 49 let.

Poměrně nízký důchodový věk platí také v Řecku, Lucembursku či Slovinsku, kde ženy odchází do penze v 62 letech. Ještě lépe jsou na tom ženy v Rakousku nebo Polsku, kde mohou ženy stále odejít do důchodu dokonce v 60 letech.

Přesto je patrné, že rozdíly mezi pohlavími se v jednotlivých státech Evropy postupně zmenšují. Z celkem 32 evropských zemí, jejichž penzijní systémy analyzoval portál Euronews, odcházejí ženy do důchodu dříve než muži už jen v 9 případech. Odborníci říkají, že do budoucna mají tyto rozdíly vymizet až na výjimky úplně.

Dánové budou do důchodu odcházet nejpozději

Ještě v roce 2022 evropští muži odcházeli v průměru do důchodu v 64,7 letech. V případě žen to bylo dokonce v 63,8 letech. To se ale postupně i kvůli nízké porodnosti mění. Odborníci říkají, že sedmdesátiletá hranice nebude pro evropské státy nijak výjimečná. Portál Euronews upozorňuje, že Dánové by v roce 2060 měli do důchodu odcházet dokonce v 74 letech.

V Dánsku podle oficiálních statistik momentálně žije 6 milionů obyvatel. Z toho asi 713 tisíc lidí je ve věku 60 až 69 let a dalších 580 tisíc mezi 70 a 79 lety. Podle CNN ale oproti jiným národům v Evropě nemají Dánové se zvyšováním důchodového věku takový problém.

Podle sdružení dánských pojišťoven a penzijních fondů v Dánsku momentálně pracuje přibližně 80 000 tamních penzistů. „Vidíme jasný trend. Stále více Dánů zůstává v pracovním procesu i po dovršení důchodového věku. Mají zdraví i chuť zůstat pracovně aktivní,“ domnívá se Hansen.

Kromě Dánska se podle serveru Euronews postupný nárůst důchodového věku nad hranici 70 let po roce 2060 čeká také v případě Estonska, Itálie, Nizozemska, Švédska nebo Kypru.

Motivací pro delší setrvání na pracovním trhu mohou být také výdělky. Ve většině států totiž postupně klesá počet pracovně aktivních lidí, kteří mohou průběžné důchodové systémy financovat. I proto se očekává, že důchody v reálném vyjádření budou ve většině států Evropy postupně klesat.

Je ale otázkou, jak ke zvyšování důchodového věku do budoucna Evropané přistoupí. Třeba ve Francii totiž vedlo zvýšení důchodového věku na 64 let v roce 2023 k masovým protestům, které na několik dnů ochromily celou zemi, uzavírá Euronews.