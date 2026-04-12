Protestující, které rozhořčilo zdražení nafty o více než pětinu od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu na konci února, tento týden pomocí traktorů a nákladních automobilů zablokovali ropnou rafinerii, dva přístavy, palivový terminál a řadu silnic po celé zemi.
Protesty narušily dopravu v Dublinu a zanechaly asi třetinu čerpacích stanic v zemi bez paliva. Vzniklou situaci ministr financí Simon Harris označil za „velmi nebezpečný okamžik“.
Irsko protestuje kvůli drahé naftě. Stovka pump je bez zásob, armáda ve střehu
Policie v sobotu odstranila blokádu jediné ropné rafinerie v zemi a v neděli uvedla, že zahájila operaci, která má odstranit blokádu přístavu Galway.
Vláda odmítla vyjednávat s protestujícími, mezi nimiž byli farmáři, řidiči a dodavatelé. Vede však jednání se zástupci zemědělského a dopravního odvětví o opatřeních, které by měly zmírnit nárůst cen pohonných hmot.
Průzkum v nedělníku Sunday Independent ukázal, že 56 procent dotázaných podporuje protestující, ale většina příznivců obou vládnoucích stran je proti nim, dodala agentura Reuters.