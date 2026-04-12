Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Irská policie v neděli odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot. Vláda se tím snaží omezit ekonomické dopady blokád, které silně narušily dopravu ve městě a zanechaly některé čerpací stanice bez dodávek, informovala agentura Reuters.
Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských protestů proti vysokým cenám paliv. (11. dubna 2026) | foto: Peter MorrisonAP

Protestující, které rozhořčilo zdražení nafty o více než pětinu od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu na konci února, tento týden pomocí traktorů a nákladních automobilů zablokovali ropnou rafinerii, dva přístavy, palivový terminál a řadu silnic po celé zemi.

Protesty narušily dopravu v Dublinu a zanechaly asi třetinu čerpacích stanic v zemi bez paliva. Vzniklou situaci ministr financí Simon Harris označil za „velmi nebezpečný okamžik“.

Irsko protestuje kvůli drahé naftě. Stovka pump je bez zásob, armáda ve střehu

Policie v sobotu odstranila blokádu jediné ropné rafinerie v zemi a v neděli uvedla, že zahájila operaci, která má odstranit blokádu přístavu Galway.

Vláda odmítla vyjednávat s protestujícími, mezi nimiž byli farmáři, řidiči a dodavatelé. Vede však jednání se zástupci zemědělského a dopravního odvětví o opatřeních, které by měly zmírnit nárůst cen pohonných hmot.

Průzkum v nedělníku Sunday Independent ukázal, že 56 procent dotázaných podporuje protestující, ale většina příznivců obou vládnoucích stran je proti nim, dodala agentura Reuters.

Nejčtenější

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských...

Irská policie v neděli odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot. Vláda se tím snaží omezit...

12. dubna 2026  11:01

Krejčí mizí z amerického pracovního trhu, zájem o jejich dovednosti ale roste

Krejčí Kil Bae (63) původem z Jižní Koreji ve svém obchodě na Manhattanu. (27....

Zájem o úpravy a opravy oblečení ve Spojených státech roste. Zákazníci chtějí lépe padnoucí konfekci, obnovují úlovky z second handů a prodlužují životnost šatníku. Obor však naráží na stárnutí...

12. dubna 2026

V kanalizaci končí nedopalky i pneumatiky. Vodárny to stojí miliony, říká expert

Premium
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák (15. března 2026)

Nevhodné nakládání Čechů s odpady stojí vodárny miliony korun ročně. „Každý odpad, který v kanalizaci nemá co dělat, je nějakým způsobem problematický a způsobuje potíže jak provozovatelům stokové...

12. dubna 2026

Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce...

12. dubna 2026

Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv....

11. dubna 2026

Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana....

Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate,...

11. dubna 2026

Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

Britská vláda zvažuje zpoplatnění vstupu do stálých sbírek národních muzeí pro zahraniční turisty. Opatření by mohlo pomoci financovat dlouhodobě podfinancovaný kulturní sektor. Návrh ale čelí...

11. dubna 2026

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

11. dubna 2026

Ministerstvo financí odmítá zvýšení rodičovské, pokud to nezaplatí resort práce

Komplex budov ministerstva financí u pražského Malostranského náměstí.

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na něj resort práce nenajde peníze ve svém rozpočtu díky úsporám. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na...

11. dubna 2026  10:05

Indické „Mounjaro nevěsty“. Injekce na hubnutí se staly součástí příprav na svatbu

Tradiční hinduistická svatba

V Indii se z léků na obezitu stává i součást svatebního byznysu. Kliniky je začínají nabízet v balíčcích pro nevěsty a ženichy, kteří chtějí před obřadem rychle zhubnout. Zájem roste spolu s...

11. dubna 2026

Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Nad Jaderským mořem zapadá slunce a Marijan Jakopović připravuje svoji loď a sítě, jak je zvyklý to dělat už 30 let. Tento 55letý chorvatský rybář ale říká, že tak těžké časy jako nyní nepamatuje. Na...

11. dubna 2026  7:33

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

11. dubna 2026

