Musí být dubajská čokoláda vyrobená v Dubaji? Pochoutka zaměstnává soudy

Společnost nyní nesmí prodávat nebo propagovat čokoládový výrobek s tvrzením „Dubai Handmade Chocolate“ nebo „chuťový zážitek z metropole Dubaje“. V Německu mu za to hrozí pokuta až 250 000 eur, píše německý Bild.

Soudní řízení započalo na základě podnětu Andrease Wilmerse ze společnosti Süßwarenvertrieb Wilmers, která dováží čokoládu z Dubaje. Jeho argumentace u soudu byla, že existuje riziko uvedení zákazníka v omyl ohledně zeměpisného původu produktu. „Jejich čokoláda se totiž na rozdíl od té naší nevyrábí v Dubaji,“ dodal.

Společnost Wilmers v podobné kauze uspěla již v minulosti. U zemského soudu v Kolíně nad Rýnem docílila zastavení prodeje dubajské čokolády ve společnosti ALDI Süd. Tato kauza se rovněž týkala značky Alyan Handmade Dubai Chocolate. Zemský soud v Bochumi je již třetím soudem, který se v Německu dubajskou čokoládou zabývá.

Je otázka, zda je dubajská čokoláda označením původu podobný produkt jako například Schwarzwaldská šunka. Soudci na to stále mají různé názory. V lednu například zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem stopl návrh na vydání předběžného opatření proti společnosti Lidl, jehož cílem bylo zakázat diskontnímu prodejci prodej čokolády pod tímto jménem.

„Čokoládu Aylan Dubai jsme stáhli z našeho internetového obchodu a proti soudnímu nařízení nebudeme podnikat žádné kroky, protože jsme pouze prodejci,“ uvedl po verdiktu generální ředitel žalované společnosti IA Interntaional v Dortmundu Adrian Balbegi.

Podle jeho názoru je lidem jedno, odkud dubajská čokoláda pochází. Zajímá je pouze směs uvnitř. „Po různých soudních rozhodnutí o dubajské čokoládě by se mělo zásadně vyjasnit, co je povoleno a co ne,“ uvedl podle Bildu podnikatel.

Dubajská čokoláda jako hit

Poptávka po dubajské čokoládě je nejen u našich sousedů obrovská a na trzích jde často o nejprodávanější zboží vůbec, napsal před Vánocemi německý portál DW. Jejím základem je mléčná čokoláda plněná pistáciovým krémem a jemným těstem kadayif, které je součástí řady arabských dezertů. Vše doplňuje ještě sezamová pasta tahini.

Údajne jako první s novinkou přišla influencerka Sarah Hamoudaová, která v minulosti proslula svým cukrářstvím Fix Dessert Chocolatier. Žena tento dezert vykouzlila během svého těhotenství a za několik málo dnů tato pochoutka obletěla sociální síť TikTok.

Cukrářka později přiznala, že za objev může i její manžel, jemuž se údajně nepodařilo pro ni najít pochoutku, která by ji během těhotenství výrazněji zaujala. Dubajské čokolády se pak v minulých týdnech chytily i známé značky, a to třeba včetně švýcarské čokoládovny Lindt.

Ta totiž s dubajskou čokoládou přispěchala na trh a po limitované edici se podle obchodníků jen zaprášilo. Obrovskou poptávku nezastavila ani její poměrně vysoká cena, neboť stopadesátigramové tabulka vyšla zájemce na 15 eur, tedy asi na 375 korun. V internetových aukcích se lahůdka následně prodávala i za mnohonásobně vyšší ceny. Zájmu o dubajskou čokoládu si všímají i další výrobci, kteří s ní do budoucna počítají.

Výrobci i prodejci mohou navíc podle webu DW používat termín dubajská čokoláda bez omezení. Nedávná soudní rozhodnutí však ukazují, že ne všichni soudci tuto premisu akceptují.