Luxus v Dubaji nezná hranic. Honosná sídla vyjdou na miliardy korun

Ceny na rozvíjejícím se dubajském trhu s nemovitostmi se po prudkém nárůstu od roku 2021 o 67 procent ustálily. To však nebrání developerům v budování dalších luxusních domů v nejlukrativnějších plážových lokalitách města, píše agentura Bloomberg.

V loňském roce se v Dubaji prodalo 435 domů v hodnotě více než 10 milionů dolarů (242,1 milionů Kč). To je podle realitní kanceláře Knight Frank rekordní číslo, přičemž město překonalo v prodejích New York i Hongkong. Realitní kancelář odhaduje, že ceny ultraluxusních nemovitostí v Dubaji v letošním roce porostou, a to minimálně o pět procent.

„Luxusní segment trhu je ten nejziskovější,“ cituje Bloomberg slova Marka Phoenixe, generálního ředitele developerské společnosti Sankari Properties, která aktuálně staví ultraluxusní věž v hodnotě 1 miliardy dolarů (24,2 miliardy Kč). „Pokud se to udělá správně, developer může prodávat za nejvyšší možné ceny,“ doplnil.

Podle Mahdiho Amjada, zakladatele developerské společnosti Omniyat, jsou ceny v Dubaji v přepočtu na čtvereční metr ve srovnání s New Yorkem třetinové, ve srovnání s Londýnem pak pětinové.

„Porovnáváme naše budovy s budovami v New Yorku. Zjišťujeme, že za podobné nebo dokonce nižší ceny získáte mnohem více prostoru a mnohem více zážitků a vybavení,“ říká developer, který očekává, že letos na trh přidá 100 ultraluxusních domů.

Mimořádné úsilí a investice

Aby mohli stavitelé v Dubaji konkurovat jiným městům, musí vynaložit mimořádné úsilí a investice. To zahrnuje například inovativní design a luxusní vybavení.

Redaktoři agentury Bloomberg zdůraznili například skleněnou kupoli uprostřed vily, která byla určena k zakrytí bazénu a lázní. Zmínili také třeba klikaté bazény, které majiteli umožňují plavat od baru až k wellness na druhé straně zahrady.

Podle Phoenixe ale uspokojování potřeb movitých zákazníků není levné ani snadné. Přidání extravagantního vybavení znamená, že stavba stojí mnohem více kvůli počátečním nákladům na design. „To je to, co mnoho developerů děsí,“ zmínil.

Zakladatel developerské společnosti Palace Group Wissam Damaa zmínil, že jeden z jeho kupců si přál stěnu obývacího pokoje vyrobenou z jedné skleněné tabule o rozměrech 17 x 4 metry. Navíc kupující chtěl, aby se skleněná stěna dala úplně vysunout a z pokoje byl kompletní výhled na moře.

Developerská společnost tak musela kontaktovat výrobce skla v Německu, jemuž trvalo 45 dní, než se rozhodl, zda specifikace vůbec dokáže splnit. Společnost nakonec souhlasila, ale pouze za podmínky, že jiná švýcarská firma sestaví mechanický systém pro pohyb skleněné stěny. To vyžadovalo vybudování podzemní místnosti, do které by obří panel klesal. Bylo také potřeba získat speciální povolení pro přepravu lodí a kamionem kvůli jeho velikosti.

„Většina našich klientů má několik domů ve městech po celém světě a jsou velmi konkrétní ohledně toho, co mají rádi a co očekávají,“ uvedl Wissam Damaa. Doplnil také, že jeho společnost má ve výstavbě 15 nových vil a budovu se 70 byty s celkovou hodnotou 16 miliard dirhamů (104,5 miliardy Kč)

Podle realitní společnosti Knight Frank je již téměř pětina domů v Dubaji oceněna na více než milion dolarů. Podle Honey Deylamiové ze společnosti Sotheby’s International Realty se bohatí kupci brání dalšímu zvyšování cen. Poptávka ale stále převyšuje nabídku.

„Trh stále trpí nedostatkem ultraluxusních nemovitostí, které jsou připraveny k nastěhování,“ řekla Deylamiová. „Existuje mnoho nemovitostí ve výstavbě nebo plánovaných, ale bude trvat tři až čtyři roky, než se dostanou na trh,“ uzavřela podle Bloombergu.