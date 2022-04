Miliardový hotel z kvádrů a s nebeským mostem. Dubaj překonává hranice luxusu

Stavba o 43 patrech a rozloze 87 097 metrů čtverečních stojí v sousedství ikonického rodinného hotelu Palm. Futuristické křivky a nebeské zahrady nové stavby nabízejí ze 795 pokojů a 231 apartmánů nádherný výhled na Perský záliv, píše agentura Bloomberg

Hotel má 92 bazénů, venkovní křišťálové lustry, 17 restaurací a barů, ve kterých zákazníci dostanou nabídku jídel od šéfkuchařů oceněných Michelinskou hvězdou jako například Heston Blumenthal či Jose Andres.

Stejně jako Atlantis Palm patří projekt Atlantis Royal ke společnému podniku developera Kerzner International, který vlastní značku One&Only Resorts, a investiční společnosti Istithmar World. Po vyčerpání finančních prostředků během světové finanční krize v roce 2008 však zůstala nemovitost několik let ležet ladem.

Na pomoc přišla Investment Corp. of Dubai (ICD), státní investiční fond emirátu. Od roku 2016, kdy převzal výstavbu, považuje Atlantis Royal za pilíř v celkové strategii rozvoje dubajského cestovního ruchu, který se zaměřuje více na movité hosty. Společnost Emirates Airlines například v posledních letech sleduje rychle rostoucí demografickou skupinu mladých lidí do 44 let, a to zejména od doby, kdy vypukla pandemie covidu-19.

Pandemická omezení pohybu na pracovním trhu a krize dodavatelského řetězce sužovaly a zdržovaly již tak drahou stavbu. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 však bude hotel konečně hostit první návštěvníky.

Pohled zblízka

Ve 22. patře hotelu Atlantis Royal se nachází chill-out zóna Cloud 22, které se může pochlubit 90metrovým střešním bazénem. Venkovní prostor je vybavený DJským pultem ve tvaru hlavy robota s červenými LED „žilkami“, které pulzují podle hudby, a také privátní kabiny s bazény. Dvouúrovňová kabina „VVIP“ má speciální bazén, který jako by se vznášel nad okrajem stavby.

Z úrovně země je snazší ocenit architekturu. Celý komplex se rozpíná hlavně do šířky a je rozložený vedle sebe jako ležící kvádry, z nichž některé jsou propojeny šikmým futuristickým nebeským mostem.

Většina restaurací bude v přízemí, včetně pobočky Andrésova španělského tapas podniku Jaleo, klasického sushi od Nobu Matsuhisy a odnože experimentální vlajkové lodi Hestona Blumenthala v Londýně. Další místa budou mít známější regionální jména, například Ariana’s Persian Kitchen, jejíž majitelka Ariana Bundyová má populární pořad o vaření, který se vysílá po celé Asii a na Blízkém východě. Nejvýše postaveným místem pro pití a tanec bude restaurace a lounge Ling Ling by Hakkasan s výhledem na Cloud 22.

V přízemí se nachází také největší soukromá pláž v Dubaji, dvoukilometrový písečný úsek určený pouze pro hosty, který sahá až k původnímu resortu Atlantis.

Součástí hotelu je také wellness centrum o rozloze tři tisíce metrů čtverečních, které disponuje šesti místnostmi „Hammam Sensorium“, kde je typický zážitek z tureckých lázní vylepšený o aromatické obklady. K dispozici jsou také solné jeskyně v korejském lázeňském stylu „haloterapie“ a sněhová sauna.

Překvapivě uklidňující je také pohled na některá umělecká díla, která se nacházejí již ve vstupní hale, včetně 11,5 metru vysoké a 5,5 tuny vážící sochy z nerezové oceli nazvané Kapky, jež si hraje s pohybem čtyř tisíc medúz, které obývají blízké nádrže.

Tlak na cestovní ruch v Dubaji

Ambice společnosti Atlantis Royal odrážejí ambice celé Dubaje. Šejk Mohammed bin Rašíd al-Maktúm, viceprezident a premiér SAE a vládce Dubaje, plánuje během příštích dvaceti let zdvojnásobit turistický ruch v Dubaji v naději, že se stane nejnavštěvovanějším městem na světě. Pandemie covidu-19 však některé z těchto plánů zbrzdila.

V roce 2021 Dubaj očekávala 27 milionů návštěvníků, reálně to bylo ovšem jen 7,28 milionu, ačkoli se nikdy neuzavřela. Ani s pomocí výstavy Expo 2020 se městu loni nepodařilo vyrovnat úroveň cestovního ruchu na úroveň roku 2019, natož ji překonat. Ve čtvrtém čtvrtletí Dubaj přivítala 3,4 milionu návštěvníků – 74 procent toho, co město hostilo ve stejném období roku 2019.

Jedním z vysvětlení je, že z Číny, která byla v roce 2019 pátým největším zdrojovým trhem návštěvníků, přijelo méně lidí. Další pokles již nyní pociťuje v návštěvnosti Rusů, jejichž kupní síla kvůli sankcím vyvolaným ruskou invazí na Ukrajinu klesla téměř na nulu. SAE totiž slouží jako prominentní útočiště pro některé nejbohatší Rusy.

Atlantis Royal může kompenzovat část zaostávajícího cestovního ruchu prodejem rezidencí, což pomůže získat zpět náklady na projekt ve výši

1,4 miliardy dolarů. Cena bytových jednotek se pohybuje od dvou do 49 milionů dolarů, a některé se již prodaly.

Realitní makléři hlásí zájem ze strany přicházejících investorů s kryptoměnami a podnikatelů v oblasti blockchainu, kteří chtějí rozvinout své obchodní aktivity v Dubaji.

Experti tvrdí, že nemovitosti typu Royal, jsou přesně to, co Dubaj potřebuje k dosažení svých vysokých cílů v oblasti cestovního ruchu. „Cestovní ruch je v Dubaji mnohem výnosnější než ropa a plyn,“ vysvětluje Kostas Nikolaidis, který se pro globální společnost STR zabývající se daty a poznatky z oblasti pohostinství zaměřuje na Blízký východ.

„Ikonické hotely, jako je tento, nejenže posilují image destinace, ale často mohou také stimulovat novou poptávku,“ uzavírá.