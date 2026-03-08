Stačilo pár ní a obraz dokonalosti se rozplynul. Dubaj opouštějí investoři z Číny

Autor:
  9:00
Válka Spojených států a Izraele proti Íránu mocně otřásá renomé Dubaje. Metropole začíná ztrácet bohaté investory včetně těch z Asie, které od dalšího působení odrazují íránské útoky. Řada z nich proto přesouvá své finance především do Singapuru.
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Letadla odstavená v terminálu 3 mezinárodního letiště v Dubaji po útocích...
Letadla odstavená v terminálu 3 mezinárodního letiště v Dubaji po útocích...
Z Dubaje stoupá dým poté, co na zem dopadly trosky ze sestřelené íránské...
Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...
17 fotografií

Právník Ryan Lin se již dlouhé roky specializuje na správu majetku. Za poslední týden se na něj ale obrátilo celkem sedm z jeho dvaceti klientů. Každému z nich spravuje majetek zhruba v hodnotě 50 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun). Chtěli po něm, aby zvážil další investice v Dubaji a prověřil možnost přesunu části prostředků jinam.

Tisíce pasažérů stále zůstávají na letištích, akcie aerolinek pomalu ožívají

Tři z těchto klientů po něm chtěli, aby investice přesunul konkrétně do Singapuru. „Jeden klient chce, abych tam přesunul dokonce všechny jeho peníze,“ říká zkušený právník pro Reuters.

Dubaj vždy lákala investory na příznivé daňové prostředí a relativně nízkou míru regulace. Přitáhla také řadu bohatých podnikatelů z Číny, kteří zde začali ukládat své peníze a investovat. Rostoucí zájem zahraničního kapitálu patří mimo jiné k hlavním důvodům, proč město v posledních letech zažívá tak výrazný stavební boom. To se ale nyní mění, píše agentura Reuters.

Daňová optimalizace na druhé koleji

Tento příběh ale rozhodně není ojedinělý. O přesun majetku z Dubaje jinam se podle odborníků zajímají desítky až stovky investorů z celého světa. Často jde o bohaté investory z Číny, kteří kvůli íránským útokům ztrácejí chuť v Íránu nadále působit. Stačilo jen pár dnů na to, aby Írán zcela zpochybnil obraz Dubaje jako stabilního finančního přístavu.

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

„Dubaj investory vždy lákala hlavně díky obrovským daňovým výhodám. Zde se ale, že daňová optimalizace už pro řadu klientů přestává být tou hlavní prioritou. Dubaj jednoduše ztrácí důvěru,“ potvrzuje trendy také analytička Iris Xuová ze společnosti Anderson Global.

Centrální banka situaci klidní

Trendů si začíná všímat i centrální banka Spojených arabských emirátů, která se snaží trhy uklidňovat. Její guvernér Khaled Mohamed Balama ve čtvrtek prohlásil, že tamní bankovní a finanční sektor žádné problémy nemá. Vše má být stabilní a funguje stejně dobře jako před íránskými útoky.

Ačkoliv někteří zejména menší investoři již nechtějí v Dubaji působit, velké investiční skupiny své plány zatím nemění.

V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Jeremy Lim, spoluzakladatel rodinné kanceláře GrandWay Family Office, právě otevírá její odnož v Abú Zabí. Říká, že jeho plány se nezmění, pokud se Spojené arabské emiráty přímo nezapojí do konfliktu a nedojde k dalšímu eskalaci ze strany Íránu.

„Skutečným zlomovým bodem pro podnikání by bylo, kdyby se tak stalo,“ uzavřel podnikatel.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvázli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Stačilo pár ní a obraz dokonalosti se rozplynul. Dubaj opouštějí investoři z Číny

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu mocně otřásá renomé Dubaje. Metropole začíná ztrácet bohaté investory včetně těch z Asie, které od dalšího působení odrazují íránské útoky. Řada z nich...

8. března 2026

Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat

ilustrační snímek

Mladí lidé v Evropě hledají stále neobvyklejší cesty k vlastnímu bydlení. Ve Španělsku se prodávají samostatné pokoje ve sdílených bytech, v Británii vznikají hypotéky pro skupiny přátel a do nabídek...

8. března 2026

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

8. března 2026

Po cukru přichází i daň ze slaného. Thajsko připravuje průlomové opatření

Grilované solené ryby na oblíbeném pouličním trhu v čínské čtvrti v thajském...

Thajsko bylo v minulosti jednou z prvních zemí na světě, která se rozhodla více zdanit slazené nápoje. Nyní připravuje další a dost možná přelomové opatření, které by se mohlo rozšířit také jinam....

7. března 2026

Aerolinky versus nástroj za miliony. Houslistka změnila předpisy Lufthansy

Německá houslistka Carolin Widmannová se svými 244 let starými houslemi....

Německou houslistku nechtěli v Helsinkách pustit do letadla s jejím vzácným nástrojem proto, že rozměry pouzdra přesahovaly limit příručního zavazadla. Svůj nepěkný zážitek obratem sdílela nejen s...

7. března 2026

Do rozvoje AI se chce zapojit další významný hráč. Ambiciózní plány má Indie

Předseda společnosti Reliance Industries Mukesh Ambani na zasedání summitu AI...

Indie chce do dalších let výrazně posílit své postavení na globální technologické mapě. Plánuje se zaměřit na rozvoj umělé inteligence, cloudových služeb i výstavbu datových center. Vláda premiéra...

7. března 2026

Dánská ekonomika vzkvétá i díky farmacii. Letos překoná své severské sousedy

Vlajky společnosti Novo Nordisk vlají před kanceláří Bagsvaerd na předměstí...

Dánsko se v roce 2026 má stát nejvýkonnější ekonomikou severu Evropy. Jeho hospodářství by podle revidované predikce společnosti Danske Bank mělo letos posílit o 3 procenta, přitom ještě v prosinci...

7. března 2026

Trajekty znečišťují evropská města více než auta, upozorňuje analýza

Loď pro výletní plavby u mola ve Stockholmu v zimě (7. ledna 2026)

Trajekty v několika evropských městech produkují více znečištění oxidy síry než silniční doprava, ukázala nová analýza organizace Transport & Environment (T&E). Podle ní jsou významné zátěži...

7. března 2026

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

7. března 2026

Rychlotratě za polovic. Správa železnic představila osekanou síť

Premium
ilustrační snímek

Železniční vizionáři se nevzdávají projektu na vybudování vysokorychlostních tratí v Česku. A to navzdory rezervovanějšímu postoji nového kabinetu i po řadě indicií, že českou železnici čeká v...

7. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vždycky jsem chtěl být v pozadí. Cesta vietnamského prodavače do čela Wolt Marketu

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen. (2....

Vždy raději stál v pozadí a soustředil se na to, aby vše fungovalo. Teď ale Viet Anh Nguyen se svým týmem stojí za novou vizuální proměnou Wolt Marketu. „Rebranding je něco, za co se po dlouhé době...

6. března 2026

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.