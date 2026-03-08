Právník Ryan Lin se již dlouhé roky specializuje na správu majetku. Za poslední týden se na něj ale obrátilo celkem sedm z jeho dvaceti klientů. Každému z nich spravuje majetek zhruba v hodnotě 50 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun). Chtěli po něm, aby zvážil další investice v Dubaji a prověřil možnost přesunu části prostředků jinam.
Tři z těchto klientů po něm chtěli, aby investice přesunul konkrétně do Singapuru. „Jeden klient chce, abych tam přesunul dokonce všechny jeho peníze,“ říká zkušený právník pro Reuters.
Dubaj vždy lákala investory na příznivé daňové prostředí a relativně nízkou míru regulace. Přitáhla také řadu bohatých podnikatelů z Číny, kteří zde začali ukládat své peníze a investovat. Rostoucí zájem zahraničního kapitálu patří mimo jiné k hlavním důvodům, proč město v posledních letech zažívá tak výrazný stavební boom. To se ale nyní mění, píše agentura Reuters.
Daňová optimalizace na druhé koleji
Tento příběh ale rozhodně není ojedinělý. O přesun majetku z Dubaje jinam se podle odborníků zajímají desítky až stovky investorů z celého světa. Často jde o bohaté investory z Číny, kteří kvůli íránským útokům ztrácejí chuť v Íránu nadále působit. Stačilo jen pár dnů na to, aby Írán zcela zpochybnil obraz Dubaje jako stabilního finančního přístavu.
„Dubaj investory vždy lákala hlavně díky obrovským daňovým výhodám. Zde se ale, že daňová optimalizace už pro řadu klientů přestává být tou hlavní prioritou. Dubaj jednoduše ztrácí důvěru,“ potvrzuje trendy také analytička Iris Xuová ze společnosti Anderson Global.
Centrální banka situaci klidní
Trendů si začíná všímat i centrální banka Spojených arabských emirátů, která se snaží trhy uklidňovat. Její guvernér Khaled Mohamed Balama ve čtvrtek prohlásil, že tamní bankovní a finanční sektor žádné problémy nemá. Vše má být stabilní a funguje stejně dobře jako před íránskými útoky.
Ačkoliv někteří zejména menší investoři již nechtějí v Dubaji působit, velké investiční skupiny své plány zatím nemění.
Jeremy Lim, spoluzakladatel rodinné kanceláře GrandWay Family Office, právě otevírá její odnož v Abú Zabí. Říká, že jeho plány se nezmění, pokud se Spojené arabské emiráty přímo nezapojí do konfliktu a nedojde k dalšímu eskalaci ze strany Íránu.
„Skutečným zlomovým bodem pro podnikání by bylo, kdyby se tak stalo,“ uzavřel podnikatel.