V dubajském obchodě pózovala modelka jako figurína. Otroctví, kritizují někteří

Modelka jménem Angelina pózovala v obchodě s módním oblečením značky Manto Bride v obchodním centru Festival City. Stála hned vedle plastových figurín. Na sobě měla oblečené jedny z šatů značky, na nohou pak boty na jehlovém podpatku. Neustále na piedestalu měnila pózy a upoutávala pozornost kolemjdoucích.

O svůj zážitek se brzy podělila na Instagramu a TikToku, kde video nasbíralo více než 6 000 zhlédnutí. Až repost populárním dubajským účtem @lovindubai však dosah záznamu výrazně zvýšil a video za krátkou dobu nabralo téměř půl milionu zhlédnutí a více než tři stovky komentářů, píše indický list Hindustan News.

„Marketing na další úrovni. Pěkné,“ napsal na sítě Ghazi Al Yaman, výkonný ředitel marketingové společností Bottle Flip. „Někdo má hodně peněz na marketing,“ dodala uživatelka Vlada Bulhakova.

Převažovaly však názory těch, jimž tento marketingový počin nepřišel jako chytrý nápad. „To je nelidské. Určitě ji bolí nohy jako blázen, a když máme normální figuríny, k čemu je nám tohle vůbec potřeba?“ komentovala uživatelka Instagramu Shruti Chadhaová. Za velmi pokleslou a nevkusnou tuto kampaň považuje i další z komentujících. „Je to jako otroctví, že musí stát celý den na tak malém prostoru,“ uvedl.

Modelky se však někteří okamžitě zastali. „Všichni říkají, že je to otroctví, nelidské a nepohodlné. Stejně jako všichni ostatní, i my máme v práci své nepohodlí, všechny nás něco bolí, ať už nohy, záda, ruce, cokoli. Ona dostává zaplaceno stejně jako my, navíc si vzpomeňte na ochranku v obchodních centrech, ta taky pořád stojí. Všichni s tím bojujeme a to nás dělá silnými,“ uvedl další uživatel.

Tento incident tak vyvolal širší diskusi o etických hranicích v reklamě. Kritici tvrdí, že použití živé modelky posiluje nerealistické standardy krásy a podtrhuje vykořisťování a objektivizaci v módním průmyslu.

Virální video značku Manto Bride naopak významně zviditelnilo, uzavírá list.