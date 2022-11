Ropovod Družba zřejmě půjde brzy znovu zprovoznit, oznámil maďarský ministr

„Svým způsobem uklidňující zprávou je, že podle aktuálních informací nebyl poškozen samotný ropovod Družba, pouze jeden prvek infrastruktury,“ řekl Szijjárto.

„Oprava je samozřejmě snazší, než kdyby bylo zasaženo samotné potrubí... takže to lze pravděpodobně provést během krátké doby, v závislosti na odhalených závadách,“ dodal

Maďarský premiér Viktor Orbán v úterý večer svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady a ve středu ráno se nejnovějším vývojem v rusko-ukrajinském konfliktu začala zabývat maďarská vláda. Posuzuje hlavně vojenskou a energetickou bezpečnost Maďarska.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Navzdory válce na Ukrajině přes území této bývalé sovětské republiky pokračuje tranzit ruských energetických surovin dál do střední Evropy relativně bez problémů. Rusko nadále posílá přes Ukrajinu zemní plyn, i když méně než v minulosti.

Ukrajina v květnu jednostranně přerušila tranzit plynu přes stanici Sochranovka, kudy proudila dál do Evropy zhruba třetina celkového objemu ruského plynu tehdy přepravovaného přes Ukrajinu. Kyjev své rozhodnutí už dál neumožňovat tranzit ruského plynu zdůvodnil aktivitami ruských okupačních sil.