Druhá práce jako nová norma. Britové skládají příjmy z brigád, jen aby přežili

Autor:
  13:00
Rostoucí náklady, nejisté úvazky i proměny oborů ženou stále více Britů k druhé práci. Přivýdělek už pro mnohé není cestou k lepšímu životnímu stylu, ale podmínkou, jak zaplatit účty, udržet podnikání nebo skloubit práci s péčí o rodinu.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Billy-Jo Pierceová z města Bristol na jihozápadě Anglie popisuje svůj pracovní režim jako život v módu přežití. Devětadvacetiletá podnikatelka provozuje studio, v němž zákazníkům aplikuje ozdobné kamínky na zuby. Vedle toho bere směny na recepci, pracuje za barem, vypomáhá na festivalech a prodává oblečení přes internet. Týdně tak podle svých slov odpracuje zhruba 50 až 60 hodin.

Podle údajů britského statistického úřadu má v zemi druhou práci asi 1,3 milionu lidí. Je to o něco méně než rekordních 1,35 milionu v roce 2025, přesto jde o výrazný obraz proměny trhu práce, informoval zpravodajský web BBC.

Závod, který nelze vyhrát

Pierceová původně vystudovala interiérový design s výborným výsledkem, v oboru ale práci nenašla. Nastoupila proto do zaměstnání v herním průmyslu a vlastní byznys budovala po večerech. „Skončila jsem v práci třeba v pět nebo v šest hodin večer a rovnou šla do svého podniku, kde jsem zůstávala do jedenácti,“ říká. Postupně měla pocit, že běží závod, který nemůže vyhrát. „Pracovala jsem strašně moc, ale nešetřila jsem a vlastně ani nežila,“ dodala.

Když loni přišla o místo, rozhodla se věnovat podnikání naplno. Jenže v Bristolu, který patří k nejdražším britským městům, jí jeden příjem nestačil. Aby snížila náklady, začala žít v dodávce. Přes den bývá ve studiu, večer pokračuje další směnou a víkendy často tráví prací v barech nebo na akcích.

Podobný tlak pociťují i lidé v kreativních profesích. Grafická designérka Engy Elboreiniová říká, že poslední dva roky pro ni byly obchodně nejslabší. „Nástroje jako je umělá inteligence a Canva jsou pro mé klienty tak snadno dostupné, že si nakonec velkou část práce dělají sami,“ popsala příčinu.

Po více než deseti letech v oboru proto rozšiřuje záběr. Vedle zakázek v grafice přijímá práci v kreativní produkci a koordinaci a rekvalifikuje se směrem k event managementu. Nejde přitom jen o profesní volbu, ale i reakci na nejistotu. Kvůli finančnímu tlaku omezila dovolené i vstupenky na festivaly, přesto zůstává v Bristolu kvůli tamní kreativní scéně.

Odborníci upozorňují, že vedlejší výdělky nelze vždy chápat jako svobodné podnikání. „Druhé práce přibývají hlavně proto, že jeden příjem lidem čím dál častěji nestačí,“ vysvětlila Emily Beaumontová z Univerzity v Gloucestershire. Dodává, že růst takzvaných „vedlejšáků“ ukazuje spíše na roztříštěnější ekonomiku, v níž se rizika více přesouvají na jednotlivce.

Někteří nemají na výběr

Britský pracovní trh navíc vykazuje známky ochlazení. Nezaměstnanost se zvýšila na pět procent a počet volných pracovních míst klesl na nejnižší úroveň za pět let. Zároveň se rozšiřuje takzvaná gig ekonomika, tedy práce na zakázku či krátkodobé kontrakty. Do této formy výdělku se v Británii zapojuje téměř pět milionů lidí, i když jen menšina z nich ji má jako hlavní zdroj příjmů.

Pro některé Brity je více prací také způsobem, jak se přizpůsobit rodinné situaci. Jedenačtyřicetiletá Hollie z Bristolu se po rozchodu stala samoživitelkou a hledala práci, kterou by zvládla sladit se školním režimem syna. Na doporučení začala pózovat jako modelka pro kurzy kresby aktu. Současně pracuje na částečný úvazek jako právní asistentka a občas bere role komparzu v televizi.

„Nebyl to plán, ale když se ocitnete v takové situaci, otevřete se věcem, o kterých byste dřív ani neuvažovali,“ říká. Práci modelky popisuje jako praktičtější a důstojnější volbu než špatně placenou směnu, kvůli níž by přicházela o čas se synem a stejně by nezvládala pokrýt životní náklady.

Ani pravidelně přicházející zakázky však podle ní neznamenají klid. Nejistota, zda bude dost práce i příští měsíc, vytváří trvalý tlak. „Pořád myslím na další účet, další práci,“ říká.

