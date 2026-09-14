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Peking zpřísňuje pravidla pro drony. Ve městě nebude možné je ani legálně držet

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  16:06

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V Pekingu narazilo lehké letadlo do mrakodrapu Na budově CITIC Tower, nejvyšší budově v Pekingu, jsou vidět stopy poškození. Při nehodě zahynul pilot a 13 lidí utrpělo zranění. (27. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Čínská metropole Peking přitvrzuje v kontrole svého vzdušného prostoru. Od 15. listopadu nebude možné ve městě legálně držet rekreační dron ani jeho součásti. Úřady tak přísně reagují na červnovou havárii malého letadla, které narazilo do nejvyššího mrakodrapu ve městě.

Peking přitom nezůstane jen u zákazu létání. Lidé nebudou smět drony na území města ani vlastnit nebo skladovat. „Současní majitelé drony musí nejpozději do 14. listopadu odvézt mimo metropoli,“ uvedly úřady. Zároveň spustí program zpětného odkupu, v němž nabídnou za jeden dron až 3 000 jüanů, tedy přibližně 9 tisíc korun, píše agentura Bloomberg.

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, z výšky padaly už jen jeho trosky

Tak přísná pravidla nejsou ve světových metropolích běžná. Ve Washingtonu nebo Paříži platí rovněž rozsáhlá omezení pro létání s drony, Peking však nově zakáže už jejich samotné držení. Do města je tak nebude možné ani přivézt. Přísnější dohled se navíc rozšíří i do okolí metropole, a to až do vzdálenosti 300 kilometrů.

Kousek od rezidencí nejvyšších představitelů

Zpřísnění pravidel přichází po červnové nehodě, kdy malý letoun narazil do 109patrové Citic Tower. Jeho pilot při nárazu zemřel a dalších 13 lidí utrpělo zranění. Mrakodrap stojí jen několik kilometrů od sídla čínského komunistického vedení a rezidencí nejvyšších představitelů země.

Na fotografiích a videích, které se krátce po incidentu začaly šířit po internetu, bylo patrné poškození jedné strany 528 metrů vysokého mrakodrapu. Příspěvky byly následně z čínských sociálních sítí odstraněny.

„Krátce před 18:00 místního času nás z budovy evakuovali,“ citoval svědkyni hongkongský deník South China Morning Post. Okolí mrakodrapu v centrální obchodní čtvrti uzavřela policie, na místo dorazily desítky policistů, hasičské vozy i sanitky. Novináře policisté vyzývali, aby nefotografovali a oblast opustili, doplnil hongkongský list.

Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, rozpadlo se na kusy

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že se pilot odchýlil od plánované trasy a do budovy zamířil úmyslně. Zřejmě také nereagoval na pokusy řízení letového provozu o navázání spojení. Ještě před nárazem se navíc jeho stroj nebezpečně přiblížil dopravnímu letadlu. Incident úřady vyhodnotily jako mimořádně závažné narušení bezpečnosti, protože se odehrál v jedné z nejcitlivěji střežených oblastí Pekingu.

Akcie čínských firem klesly

Běžných komerčních letů se nová pravidla přímo nedotknou. Letadla využívající pekingský vzdušný prostor ale budou muset mít záložní systém pro sledování polohy a jejich piloti zůstat po celou dobu ve spojení s řízením letového provozu.

Oznámení se v pondělí promítlo také do obchodování na burze. Akcie společnosti Nanjing LES Information Technology, která dodává systémy pro řízení letového provozu, klesly až o 2,1 procenta. Zhejiang Wanfeng Auto Wheel ztrácela 1,5 procenta a provozovatel vrtulníkových služeb Citic Offshore Helicopter odepisoval 1,7 procenta, uzavírá Bloomberg.

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