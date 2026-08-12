Na začátku srpna zabavila belgická policie 3,3 kilogramu kokainu a 4 845 eur v hotovosti v bytě pronajatém přes Airbnb v centru Bruselu. V roce 2024 bylo jedenáct osob odsouzeno za obchod s návykovými látkami mezi Belgií a Velkou Británií, protože v apartmánu v Západních Flandrech (pronajatém přes stejnou společnost) ukrývali drogy v hodnotě 21 milionů eur.
Stává se z Belgie narkostát? Místní gangy využívají k ilegální činnosti Airbnb
Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...
Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka
Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...
Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy
Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...
Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst
Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...
Bál jsem se, že mi letadlo uletí. Nový systém pasových kontrol způsobuje chaos
Evropská unie před několika měsíci spustila nový elektronický systém pasových kontrol, od něhož si slibovala rychlejší odbavení cestujících i větší bezpečnost. První měsíce provozu ale ukazují, že...
Stává se z Belgie narkostát? Místní gangy využívají k ilegální činnosti Airbnb
V Belgii krátkodobé pronájmy typu Airbnb využívají zločinecké gangy, které zde schovávají peníze, drogy či zbraně. Někdy dokonce i lidi, tvrdí belgická národní komisařka pro drogy Ine Van...
Čínská konkurence Boeingu 737 má za sebou první mezinárodní komerční let
Čínské dopravní letadlo Comac C919 domácí výroby ve středu absolvovalo první mezinárodní komerční let na lince z Pekingu do mongolské metropole Ulánbátaru. Podle agentury AFP jde o významný krok v...
Z exportéra dovozcem. Rusko po útocích na rafinerie poprvé importuje benzin
Rusko začalo dovážet benzin z Indie. K neobvyklému kroku Moskvu přiměly opakované ukrajinské dronové útoky na rafinerie, které výrazně snížily domácí produkci pohonných hmot. První dodávky indických...
Německo rozšiřuje sváteční výjimku pro kamiony. Přidalo se již 12 spolkových zemí
Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už dvanáct ze šestnácti německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý český soused, spolková země Sasko,...
Zákazník mění zvyky. Výrobce pian Petrof má ztráty, propouštěl a šetří
Přední evropský výrobce pian a klavírů Petrof Hradec Králové reaguje na útlum trhu a mění strategii. V posledních dvou letech firmě propadly tržby a zisky se proměnily v narůstající ztráty....
Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Dánský diskontní řetězec Normal vstoupil do Česka. První prodejnu otevřel ve středu 12. srpna v pražském OC Flora. Zájem o nový obchod předčil očekávání. Už od osmé hodiny ráno se před obchodním...
AI může nahradit i 90 procent práce. Je otázka, zda to budeme chtít, míní experti
Umělá inteligence mění pracovní trh a schopnost učit se bude stále důležitější než konkrétní dovednosti. V iDNES Lounge o vzdělávání a firemním rozvoji debatovali koučka Janka Kosecová, prezident...
Nařízení o obalech vstoupilo v platnost. Nejasné a nesplnitelné, reagují potravináři
Nové evropské nařízení o obalech, které ve středu vstupuje v platnost, povede podle potravinářů ke zdražení potravin, informovala Potravinářská komora ČR. Výrobcům podle ní v souvislosti s nařízením...
Velcí psi už nemusí do zavazadlového prostoru. ITA Airways je pouští mezi cestující
Italská letecká společnost ITA Airways zavedla novou službu pro milovníky psů, kteří se bez svého mazlíčka nechtějí odloučit ani na dovolené či dlouhých pracovních cestách. Nově mohou na vybraných...
Americká výsledková sezona: divoká jízda BigTechu, farmaceutů i ropných gigantů
Od bilionových výprodejů k historickým rekordům. Stačily dva týdny, aby se nálada na globálních trzích otočila o 180 stupňů. Ještě v polovině července na Wall Streetu panoval strach, že mánie kolem...
Poptávka firem se míjí s dovednostmi uchazečů. Dlouhodobě nezaměstnaných přibývá
Přibývá lidí, kteří jsou dlouhodobě na úřadech práce. Pro ekonomiku to není dobrá zpráva. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím těžší jeho návrat na pracovní trh. Uchazeči mají často jiné dovednosti,...