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Stává se z Belgie narkostát? Místní gangy využívají k ilegální činnosti Airbnb

Karolína Snellgrove
  16:00

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ilustrační snímek | foto: AP

V Belgii krátkodobé pronájmy typu Airbnb využívají zločinecké gangy, které zde schovávají peníze, drogy či zbraně. Někdy dokonce i lidi, tvrdí belgická národní komisařka pro drogy Ine Van Wymerschová. Obvinění se objevují v době, kdy Brusel čelí nejvyššímu množství incidentů se střelbou a z Antverp se stává evropská brána pro pašování kokainu.

Na začátku srpna zabavila belgická policie 3,3 kilogramu kokainu a 4 845 eur v hotovosti v bytě pronajatém přes Airbnb v centru Bruselu. V roce 2024 bylo jedenáct osob odsouzeno za obchod s návykovými látkami mezi Belgií a Velkou Británií, protože v apartmánu v Západních Flandrech (pronajatém přes stejnou společnost) ukrývali drogy v hodnotě 21 milionů eur.

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