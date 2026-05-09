Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Jan Dvořák
  15:00
Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké Tijuany denně mění tamní legendární pláže v místo, kam se nyní nedá vstoupit. Přitom to dříve býval ráj na zemi.
Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují splašky, které sem zahání proudy z nedalekého Mexika. (29. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Noblesní šíje Coronado, kde se v roce 1958 natáčel film Někdo to rád horké s...
Ranní atmosféra na pláži v kalifornském Coronadu
Už samotný příjezd na Coronado po moderním do oblouku vystavěném mostu je...
Coronado Hotel se může pochlubit celou řadou prominentních hostů: 7. 4. 1920...
20 fotografií

Kristin Cohenová právě rozkládá ručníky na plážová lehátka na bílém písku a těší se se, až vezme svou dceru Chloe do moře. Zaskočila ji však žlutá cedule s nápisem: „Kontakt s vodou může způsobit onemocnění.“ „Myslím, že to nepůjde, zlato,“ vysvětluje 36letá turistka z New Jersey tříapůlleté dívence, která na ni zmateně zírá. Pak jí dává alespoň nanuk coby útěchu.

Takováto upozornění jsou dnes běžnou součástí Coronada, luxusního letoviska na úzkém poloostrově v zátoce San Diego, které je známé jako jedno z nejlepších v USA. Zdejší vody jsou však stále častěji nepřístupné, protože jsou denně znečištěné milionem hektolitrů kalné vody, která sem přitéká ze sousedního Mexika, píše americký web The Wall Street Journal.

„Byl to ráj na zemi a teď tomu říkám ztracený ráj,“ říká třiašedesátiletý chirurg v důchodu a surfař Whitney David, který opustil Coronado právě kvůli odpadním vodám. „V moři plavaly všechny možné druhy odpadků – obaly od jídla, lahve, oblečení. Občas tam člověk zahlédl i kus lidských výkalů.“ Také Larry Delrose, vedoucí zábavního programu v rezidenčním komplexu Coronado Shores, pravidelně zavírá okna dvě až tři noci v týdnu. „Smrdí to tu jako kanalizace,“ říká.

Stačila by miliarda

Počet obyvatel nedaleké mexické příhraniční metropole Tijuana se za tři desetiletí více než zdvojnásobil na 2,3 milionu. Její kanalizační infrastruktura takovému nárůstu nestačí. Nečištěné splašky smíchané s odpadními vodami se tak vlévají do Tichého oceánu a putují díky proudům se na sever podél pláží jižní části okresu San Diego.

Místní obyvatelé dávají vinu oběma zemím: Mexiku za vypouštění odpadních vod a USA za to, že úřady nevyvíjejí větší tlak, aby situaci zabránily. Odhaduje se, že řádné čištění odpadních vod na obou stranách hranice by stálo až miliardu dolarů. Americký Kongres dosud vyčlenil přes 300 milionů.

Starosta města Coronado John Duncan říká, že malé podniky již nyní přicházejí o tržby. Varuje, že situace se ještě zhorší, pokud se voda brzy nevyčistí. „Až se rozkřikne, že zdejší moře je špinavé, bude to obrovský problém,“ říká.

Odpadní vody z Tijuany znečišťují americké vody již desítky let, ale až donedávna se to týkalo především pláže Imperial Beach poblíž hranic. Situace byla dokonce tak naléhavá, že okres rozdal domácnostem tisíce domácích čističek vzduchu na ochranu před toxickým sirovodíkem.

Odpadní vody, které se vlévají do Tichého oceánu poblíž Real Del Mar v Tijuaně ve státě Baja California v Mexiku (12. srpna 2025)

Nyní se odpadní vody rozšířily dále na sever až do Coronada, kde se nacházejí slavné pláže a námořní základna, na které trénují jednotky SEAL. Mark West, bývalý poručík, říká, že základna se s odpadními vodami potýkala již v minulosti. „To, co vidíme dnes, je stokrát horší než to, co jsme viděli tehdy,“ vzpomíná.

Přetížené čističky

Podle údajů okresu San Diego vykazovala loni pláž Silver Strand State Beach nacházející se hned vedle místa, kde cvičí jednotky SEAL, nebezpečné hodnoty fekálních bakterií po dobu 265 dnů. Neunikl tomu ani historický Hotel del Coronado, kde se cena za pokoj může vyšplhat na více než 1 000 dolarů za noc. V roce 2025 vedly nebezpečné hodnoty znečištění k uzavření vod u pláže Coronado Beach před hotelem na 129 dní – z toho mnoho dní v hlavní letní sezoně.

„Lidé se nás neustále ptají, proč je pláž uzavřená,“ říká Steven Labella, manažer v Hotel del Coronado’s Beach and Taco Shack. „Říkám jim, že je to kvůli Mexiku.’“

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Hned jižně od hranic je rozsah problému zřejmý. V Colonia Los Laureles, chudinské čtvrti v kaňonu, je viadukt ucpaný odpadními vodami, vyhozenými pneumatikami, plastovými lahvemi a dalším odpadem. „Všechno tohle putuje do USA,“ říká ochránkyně přírody Rosario Norzagarayová, stojící poblíž místa, kde se viadukt vlévá do potrubí, které vede na americkou stranu.

Tijuana sice má čistírny odpadních vod, ale jsou značně přetížené. Jedno zařízení, San Antonio de los Buenos, nedokáže zvládnout takový objem, a tak se podle amerických úředníků převážně neupravené odpadní vody valí do Tichého oceánu.

Velká část nezachycených mexických odpadních vod se vlévá do řeky Tijuana, která předtím, než se vlévá do Tichého oceánu, protéká americkým ústím. Agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že prezident Trump tento problém označil za prioritu a třikrát vyslal na hranici svého muže Lee Zeldina, aby dohlížel na realizaci nového plánu.

Obě země se také již dohodly na urychlení projektů, včetně modernizace a výstavby dalších čistíren odpadních vod a vypouštěcích zařízení v Mexiku a rozšíření zařízení na americké straně, které bylo před lety postaveno jako záložní řešení.

Prázdné pláže, prázdné obchody

Pláže v Coronadu však zůstávají nebezpečné. S varovnými cedulemi nesouhlasí všichni – někteří je přirovnávají k přehnaným opatřením z dob pandemie covidu. Steve Hurst, místní zubař, tvrdí, že nové používané testy neprokazují přítomnost žádných škodlivých bakterií. „Je to naprostá blbost,“ říká obyvatel Coronada.

Neopak Surfař Mike Gillard, který vyhrál stovky soutěží a bydlí jen pár desítek metrů od oceánu, již nyní jezdí surfovat několik kilometrů na sever. „Kdysi byla voda křišťálově čistá,“ říká 64letý Gillard vedle garáže, ve které má sedmdesát surfových prken. „A teď je kalná, hlavně kvůli odtokům z Tijuany. Je to fakt hrozné.“

Dýchali jsme výkaly z Řeky splašků, popisuje Matt Damon natáčení

Důsledky přítoku mexických splašků však již pociťují i místní obchodníci. V obchodě Little Sam’s Island & Beach Fun leží boogie boardy a vodní hračky nevyužité v téměř prázdné prodejně. „Dostávám pořádně na frak,“ říká majitel obchodu Sam Frederick. Když není možné jít do vody, nikdo hračky nekupuje.

Na promenádě zírá majitel zdejší surfingové akademie Ryan Wamhoff na prázdný oceán. Jeho Coronado Surfing Academy v tuto roční dobu obvykle posílá do vody až 28 studentů najednou. Tentokrát ani jednoho. „Celé moje podnikání závisí právě na téhle pláži,“ říká čtyřicetiletý Američan. „Je to pro mě neuvěřitelně frustrující,“ uzavírá podnikatel podle amerického deníku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

9. května 2026

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré...

9. května 2026

V poušti, letadle i sídle prezidenta. Pobočky McDonald's umějí překvapit

Nejstarší a dosud fungující McDonald’s se nachází v Downey v americkém státě...

Pobočky řetězce rychlého občerstvení McDonald’s nejsou jedna jako druhá, i když se to třeba na první pohled může zdát. Na světě existuje několik provozoven, které lze považovat za jedinečné a právě...

9. května 2026

Větrníky nemusí končit na skládce. Reportáž z továrny, kde jim vrací život

Obří části větrných turbín uvnitř haly závodu GE Vernova v Noblejas, které zde...

Závod společnosti GE Vernova v městečku Noblejas asi 60 kilometrů jižně od Madridu vypadá navenek jako každý jiný v této průmyslové zóně. Uvnitř prostorných a čistých hal však místní zaměstnanci...

9. května 2026

Pivo budou brzy vařit humanoidní roboti, říká šéf Poděbradského pivovaru

Premium
Ludvík Gebauer, majitel pivovaru v Poděbradech (5. května 2026)

Rodiče zachránili pivovar 14 dní před demolicí, vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz Ludvík Gebauer z Poděbradského pivovaru. Sází hodně na nové postupy, do konce desetiletí si dokáže představit obsluhu...

9. května 2026

Čínský Linkerbot míří na valuaci šest miliard dolarů, sází na robotické ruce

Robotické ruce společnosti Linkerbot (27. dubna 2026)

Čínský startup Linkerbot, který je dominantním hráčem na trhu robotických rukou pro humanoidní roboty, chce usilovat o valuaci šest miliard dolarů (125 miliard Kč). Jeho výrobky dokážou provádět...

8. května 2026

Babiš jednal s belgickým premiérem, řešili vysoké ceny energií i emisní povolenky

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v Kramářově vile belgického premiéra Barta...

Společným cílem České republiky a Belgie v EU je dostat vysoké ceny energií pod kontrolu. Shodli se na tom v pátek v Praze předseda vlády Andrej Babiš a belgický premiér Bart De Wever.

8. května 2026  15:57,  aktualizováno 

Norská noční můra jménem polární záře. Ilegálním průvodcům je v patách policie

Polární záře nad Troms&#248;

Cestování za polární září zažívá v arktických částech Evropy nevídaný rozmach. Ale zatímco turisté loví s mobily v ruce vzácný astronomicko-geofyzikální jev, podvodníci mají spadeno na jejich peníze....

8. května 2026

Aerolinky nesmějí kvůli válce dodatečně zdražit zakoupené letenky, upozornila EU

ilustrační snímek

Aerolinky kvůli růstu cen paliva způsobenému válkou na Blízkém východě nesmějí podle Evropské komise dodatečně navyšovat ceny již zakoupených letenek prostřednictvím palivových příplatků. Dopady...

8. května 2026  14:32

Chránil přírodu a zvířata. Ted Turner po sobě zanechal stovky tisíc hektarů půdy

Ted Turner pózuje poblíž stáda bizonů v září 1991 na svém ranči Flying D...

Zakladatel CNN Ted Turner nebyl jen výraznou postavou mediálního světa. Americký miliardář, který zemřel ve věku 87 let, vybudoval také jedno z největších soukromých pozemkových impérií v USA a...

8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lufthansa chystá kvůli palivu krizové scénáře. Přímé lety mohou mít mezipřistání

Letadlo německé letecké společnosti Lufthansa vzlétá z Letiště...

Německá letecká společnost Lufthansa připravuje krizové scénáře pro případ letního nedostatku leteckého paliva. Některé současné přímé lety do Asie či Afriky by například mohly zahrnovat...

8. května 2026

Soud rozhodl, že Trumpova nejnovější cla jsou nezákonná. Částečně je zablokoval

Prezident Donald Trump v Bílém domě (21. dubna 2026)

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní...

8. května 2026  8:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.