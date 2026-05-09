Kristin Cohenová právě rozkládá ručníky na plážová lehátka na bílém písku a těší se se, až vezme svou dceru Chloe do moře. Zaskočila ji však žlutá cedule s nápisem: „Kontakt s vodou může způsobit onemocnění.“ „Myslím, že to nepůjde, zlato,“ vysvětluje 36letá turistka z New Jersey tříapůlleté dívence, která na ni zmateně zírá. Pak jí dává alespoň nanuk coby útěchu.
Takováto upozornění jsou dnes běžnou součástí Coronada, luxusního letoviska na úzkém poloostrově v zátoce San Diego, které je známé jako jedno z nejlepších v USA. Zdejší vody jsou však stále častěji nepřístupné, protože jsou denně znečištěné milionem hektolitrů kalné vody, která sem přitéká ze sousedního Mexika, píše americký web The Wall Street Journal.
„Byl to ráj na zemi a teď tomu říkám ztracený ráj,“ říká třiašedesátiletý chirurg v důchodu a surfař Whitney David, který opustil Coronado právě kvůli odpadním vodám. „V moři plavaly všechny možné druhy odpadků – obaly od jídla, lahve, oblečení. Občas tam člověk zahlédl i kus lidských výkalů.“ Také Larry Delrose, vedoucí zábavního programu v rezidenčním komplexu Coronado Shores, pravidelně zavírá okna dvě až tři noci v týdnu. „Smrdí to tu jako kanalizace,“ říká.
Stačila by miliarda
Počet obyvatel nedaleké mexické příhraniční metropole Tijuana se za tři desetiletí více než zdvojnásobil na 2,3 milionu. Její kanalizační infrastruktura takovému nárůstu nestačí. Nečištěné splašky smíchané s odpadními vodami se tak vlévají do Tichého oceánu a putují díky proudům se na sever podél pláží jižní části okresu San Diego.
Místní obyvatelé dávají vinu oběma zemím: Mexiku za vypouštění odpadních vod a USA za to, že úřady nevyvíjejí větší tlak, aby situaci zabránily. Odhaduje se, že řádné čištění odpadních vod na obou stranách hranice by stálo až miliardu dolarů. Americký Kongres dosud vyčlenil přes 300 milionů.
Starosta města Coronado John Duncan říká, že malé podniky již nyní přicházejí o tržby. Varuje, že situace se ještě zhorší, pokud se voda brzy nevyčistí. „Až se rozkřikne, že zdejší moře je špinavé, bude to obrovský problém,“ říká.
Odpadní vody z Tijuany znečišťují americké vody již desítky let, ale až donedávna se to týkalo především pláže Imperial Beach poblíž hranic. Situace byla dokonce tak naléhavá, že okres rozdal domácnostem tisíce domácích čističek vzduchu na ochranu před toxickým sirovodíkem.
Nyní se odpadní vody rozšířily dále na sever až do Coronada, kde se nacházejí slavné pláže a námořní základna, na které trénují jednotky SEAL. Mark West, bývalý poručík, říká, že základna se s odpadními vodami potýkala již v minulosti. „To, co vidíme dnes, je stokrát horší než to, co jsme viděli tehdy,“ vzpomíná.
Přetížené čističky
Podle údajů okresu San Diego vykazovala loni pláž Silver Strand State Beach nacházející se hned vedle místa, kde cvičí jednotky SEAL, nebezpečné hodnoty fekálních bakterií po dobu 265 dnů. Neunikl tomu ani historický Hotel del Coronado, kde se cena za pokoj může vyšplhat na více než 1 000 dolarů za noc. V roce 2025 vedly nebezpečné hodnoty znečištění k uzavření vod u pláže Coronado Beach před hotelem na 129 dní – z toho mnoho dní v hlavní letní sezoně.
„Lidé se nás neustále ptají, proč je pláž uzavřená,“ říká Steven Labella, manažer v Hotel del Coronado’s Beach and Taco Shack. „Říkám jim, že je to kvůli Mexiku.’“
Hned jižně od hranic je rozsah problému zřejmý. V Colonia Los Laureles, chudinské čtvrti v kaňonu, je viadukt ucpaný odpadními vodami, vyhozenými pneumatikami, plastovými lahvemi a dalším odpadem. „Všechno tohle putuje do USA,“ říká ochránkyně přírody Rosario Norzagarayová, stojící poblíž místa, kde se viadukt vlévá do potrubí, které vede na americkou stranu.
Tijuana sice má čistírny odpadních vod, ale jsou značně přetížené. Jedno zařízení, San Antonio de los Buenos, nedokáže zvládnout takový objem, a tak se podle amerických úředníků převážně neupravené odpadní vody valí do Tichého oceánu.
Velká část nezachycených mexických odpadních vod se vlévá do řeky Tijuana, která předtím, než se vlévá do Tichého oceánu, protéká americkým ústím. Agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že prezident Trump tento problém označil za prioritu a třikrát vyslal na hranici svého muže Lee Zeldina, aby dohlížel na realizaci nového plánu.
Obě země se také již dohodly na urychlení projektů, včetně modernizace a výstavby dalších čistíren odpadních vod a vypouštěcích zařízení v Mexiku a rozšíření zařízení na americké straně, které bylo před lety postaveno jako záložní řešení.
Prázdné pláže, prázdné obchody
Pláže v Coronadu však zůstávají nebezpečné. S varovnými cedulemi nesouhlasí všichni – někteří je přirovnávají k přehnaným opatřením z dob pandemie covidu. Steve Hurst, místní zubař, tvrdí, že nové používané testy neprokazují přítomnost žádných škodlivých bakterií. „Je to naprostá blbost,“ říká obyvatel Coronada.
Neopak Surfař Mike Gillard, který vyhrál stovky soutěží a bydlí jen pár desítek metrů od oceánu, již nyní jezdí surfovat několik kilometrů na sever. „Kdysi byla voda křišťálově čistá,“ říká 64letý Gillard vedle garáže, ve které má sedmdesát surfových prken. „A teď je kalná, hlavně kvůli odtokům z Tijuany. Je to fakt hrozné.“
Důsledky přítoku mexických splašků však již pociťují i místní obchodníci. V obchodě Little Sam’s Island & Beach Fun leží boogie boardy a vodní hračky nevyužité v téměř prázdné prodejně. „Dostávám pořádně na frak,“ říká majitel obchodu Sam Frederick. Když není možné jít do vody, nikdo hračky nekupuje.
Na promenádě zírá majitel zdejší surfingové akademie Ryan Wamhoff na prázdný oceán. Jeho Coronado Surfing Academy v tuto roční dobu obvykle posílá do vody až 28 studentů najednou. Tentokrát ani jednoho. „Celé moje podnikání závisí právě na téhle pláži,“ říká čtyřicetiletý Američan. „Je to pro mě neuvěřitelně frustrující,“ uzavírá podnikatel podle amerického deníku.
