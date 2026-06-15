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DRFG rozšiřuje portfolio v Chorvatsku. Kupuje nákupní centrum Lumini u Varaždinu

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  16:00
Investiční skupina DRFG kupuje nákupní centrum Lumini u Varaždinu, největší retailovou a volnočasovou destinaci v severozápadním Chorvatsku. Hodnota transakce dosahuje bezmála 1,25 miliardy korun. Akvizice posiluje pozici skupiny na trzích střední a jihovýchodní Evropy a dále rozšiřuje její realitní portfolio v Chorvatsku. Centrum s komerční plochou 25,8 tisíce metrů čtverečních je plně obsazené a ročně obslouží miliony návštěvníků.

Nákupní centrum Lumini u Varaždinu | foto: DRFG

Lumini podle DRFG těží z výborné dopravní dostupnosti, strategické polohy v jedné z ekonomicky nejsilnějších oblastí země a dlouhodobě vysoké obsazenosti. Kvalitní skladba nájemců podporuje jeho stabilní výkonnost a dlouhodobou atraktivitu pro investory.

„Varaždinské obchodní centrum je pro nás druhou akvizicí komerční nemovitosti v Chorvatsku a potvrzením, že tento trh chceme dlouhodobě rozvíjet. Chorvatský maloobchod si udržuje růstovou dynamiku, maloobchodní tržby zde v prvních dvou měsících letošního roku vzrostly meziročně o tři procenta,“ uvádí Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.

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„Sever země zároveň nabízí atraktivní kombinaci ekonomické stability, kupní síly a možnost dalšího rozvoje moderních retailových ploch. Lumini má v tomto kontextu velmi silnou pozici díky dominantnímu postavení ve Varaždinské župě, široké spádové oblasti a kvalitnímu nájemnímu mixu,“ dodává.

Lumini Shopping Center se nachází na severozápadě Chorvatska v obci Donji Kneginec u jižního vjezdu do Varaždinu. Bylo otevřeno v roce 2014 a disponuje více než 1 400 parkovacími místy. Centrum sdružuje 75 nájemců, z toho 52 retailových jednotek, a jeho nabídku tvoří silná kombinace mezinárodních, regionálních i domácích značek. Mezi klíčové nájemce patří například Konzum, H&M, C&A, New Yorker, Sinsay, Bershka, Müller, Deichmann nebo CineStar.

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Vedle silné retailové nabídky posiluje návštěvnost centra také jeho volnočasová část zahrnující kino, bowling a dětskou zónu. Nákupní centrum Lumini zároveň těží z umístění v rychle se rozvíjející komerční zóně Kneginec, která přitahuje další retailové i logistické investice. V okolí vyrostou další retailové a průmyslové projekty, které dále posílí význam této lokality jako obchodního uzlu severozápadního Chorvatska.

Akvizice navazuje na předchozí investiční aktivity DRFG v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Skupina aktuálně působí v osmi evropských zemích a s touto akvizicí spravuje realitní aktiva v hodnotě přesahující 29 miliard korun. Lumini je její druhou přímou investicí do komerční nemovitosti v Chorvatsku po akvizici nákupního centra v Rijece v roce 2025.

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