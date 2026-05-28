Skupina DRFG investuje v Maďarsku, koupila obchodní centrum Korzó

  13:20
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Maďarsku. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze s téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor. Zahrnuje přibližně 50 obchodů a provozoven s mírou obsazenosti dosahující 95 procent.

Obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza | foto: DRFG

Investice představuje další krok v dlouhodobé strategii DRFG, která počítá s upevňováním pozic na perspektivních trzích střední a jihovýchodní Evropy a diverzifikací realitního portfolia.

„Maďarsko patří mezi trhy, na kterých chceme dlouhodobě posilovat. Korzó je stabilní retailové aktivum v zavedené lokalitě s vysokou návštěvností, vyváženým nájemním mixem a zajímavým potenciálem. Tato akvizice je v souladu s naší strategií zaměřenou na kvalitní komerční nemovitosti s dlouhodobou investiční hodnotou,“ uvedl Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.

Centrum Korzó otevřené v roce 2008 představuje klíčový regionální obchodní uzel severovýchodního Maďarska. Tvoří ho dvě budovy o čtyřech nadzemních podlažích s kapacitou téměř 640 parkovacích míst. Korzó navštěvuje denně kolem 10 tisíc lidí a nabízí pestrou skladbou nájemců z řad mezinárodních řetězců i lokálních značek jako Spar, dm, Hervis, New Yorker, Douglas, Pepco, KIK nebo Deichmann.

Na dalším rozvoji centra se bude podílet společnost TriGranit, která je od roku 2024 součástí skupiny DRFG. Akvizice navazuje na předchozí investiční aktivity DRFG v regionu a dále rozšiřuje mezinárodní realitní portfolio skupiny, která aktuálně působí v osmi evropských zemích a spravuje realitní aktiva v celkové hodnotě přesahující 27 miliard Kč.

Na území Maďarska jde o její druhou přímou investici skupiny do komerční nemovitosti, a to po nákupu kancelářské budovy Bartók Ház v roce 2025. Vedle Maďarska skupina DRFG investovala také do nákupního centra Rijeka v Chorvatsku.

28. května 2026  13:20

