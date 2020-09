Dřevěné bytové domy, kanceláře a hotel. Helsinky staví ze dřeva celou čtvrť

Zdražení řezaného a zahřívaného tabáku anebo další skokový růst ceny cigaret od příštího roku, a to až o osm korun za...

Řada zaměstnanců by mohla od příštího roku dostávat místo stravenek peníze. Vládní daňový balíček pro rok 2021 minulý...

Jídlo v Německu je moc levné, tvrdí studie. Mělo by stát až třikrát víc

Pokud by se měly do cen jídla v Německu promítnout náklady na eliminaci dopadů na životní prostředí, stálo by až...