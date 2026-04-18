Dodávky dřeva se kvůli uzávěře Hormuzského průlivu musí překládat na nákladní auta a pak zase překládat na jiné lodě, což zvyšuje náklady o tisíce dolarů a prodlužuje dodací lhůty o měsíce. Smrkové dřevo z alpských lesů je tak ukázkou toho, že válka nenarušila jen obchod s ropou či zemním plynem, píše agentura Reuters.
|
Smrkové hranoly z Rakouska o rozměrech 2x4 palce se v Kataru používají při betonování a vytváření základních konstrukcí na stavbách. Jejich nedostatek by zpomalil stavební práce a zvýšil náklady.
Cesta trvá déle a je dražší
Dodavatel stavebních materiálů v Kataru, který poskytl agentuře Reuters informace pod podmínkou anonymity, uvedl, že když 28. února začaly americko-izraelské letecké údery na Írán, měl na cestě sedmnáct kontejnerů tohoto takzvaného bílého dřeva. Každý kontejner obsahuje přibližně 2 850 hranolů v hodnotě asi 15 000 eur (365 tisíc korun).
Náklad opustil chorvatský přístav Rijeka podle plánu, ale místo do Jebel Ali zamířil do Khor Fakkanu na východním pobřeží Spojených arabských emirátů, aby se vyhnul průjezdu Hormuzským průlivem. Poté se dřevo přeložilo na kamiony a po transportu do Abú Zabí ho znovu naložili na menší lodě směřující do Dauhá.
Tato objížďka zvýšila náklady přibližně o 3 600 dolarů na kontejner – někteří přepravci uváděli dokonce až 5 000 dolarů – což je více než trojnásobek běžné ceny za přepravu kontejneru dřeva z Evropy do Kataru.
|
Ani po přesměrování však zásilka do Kataru ještě nedorazila a očekává se, že doručení potrvá další jeden až dva měsíce. Současně se katarské firmě zasekla i zásilka několika kontejnerů překližky, která se po několika týdnech na moři musela vrátit zpět do výchozího přístavu.
|
Před konfliktem prodával dodavatel standardní hranol 2x4 za zhruba 23–25 katarských rijálů (asi 140 Kč) za kus. Dodatečné náklady způsobené přesměrováním a delší přepravou zvýšily prodejní cenu na 35–37 rijálů (210 Kč) za kus.
Budoucí dodávky mohou být ještě dražší. Jednou z uvažovaných možností je přeprava přes saúdskoarabský přístav Džidda u Rudého moře a následnou kamionovou cestu přes 1 500 kilometrů Arabského poloostrova do Kataru. To vše by se samozřejmě dál promítalo do cen.
Trpí i další obory
Problémy hlásí i firmy z jiných oborů. Například podle Raviho Punjabiho, výkonného ředitele logistické společnosti Avalon General Land Transport se sídlem v Emirátech, trvala přeprava kontejneru cibule ze západního pobřeží Indie do skladu v Dubaji před válkou týden. Teď se protáhla na tři týdny a stojí dvojnásobek.
Vlády zemí Perského zálivu se nyní snaží koordinovat kroky ke zmírnění problémů. Saúdskoarabský ministr dopravy Sálih bin Násir Al-Džásir tak třeba ohlásil povolení vjezdu prázdných chladírenských kamionů z jiných zemí Zálivu do Saúdské Arábie a vytvoření společných skladovacích a distribučních zón.
Dubaj také aktivovala takzvaný „zelený koridor“ s Ománem, který umožňuje zboží přesměrované do ománských přístavů přepravovat kamiony přímo do SAE a zrychlit celní odbavení. Tato řešení však nejsou dokonalá a podle manažerů v dopravě budou toky zboží do Dubaje a dále do dalších metropolí Zálivu pravděpodobně nadále pomalejší a dražší.