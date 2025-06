Americké ministerstvo obchodu ve svém nejnovějším oznámení uvedlo, že 23. června 2025 vstoupí v platnost padesátiprocentní cla na výrobky z oceli. To je současná úroveň pro všechny ostatní dovozy oceli a hliníku. Nová cla se budou odvíjet od na hodnoty oceli v každém dovozu, uvádí se v oznámení podle webu The New York Times.

Čtvrteční krok přišel týden poté, co Trumpova administrativa zdvojnásobila cla na výrobky z oceli a hliníku. Následuje tak vlnu podobných kroků cílených na automobily, autodíly a další zboží. Vláda uvedla, že opatření je nezbytné k řešení obchodních praktik, které podkopávají národní bezpečnost. Nová cla mají chránit americké producenty před levnějšími výrobky ze zahraničí.

Vyšší poplatky z kovů již pobouřily obchodní partnery, kteří prodávají do Spojených států, včetně Kanady, Mexika a Evropy. Poplach vyvolaly také u výrobců automobilů, letadel, stavebních firem, těžařů ropy a dalších společností, které jsou závislé na nákupu kovů.

Ochrana amerických výrobců?

Společnosti, které v USA používají ocel a hliník k výrobě produktů, jako jsou pračky a myčky nádobí, musely za nakupovanou ocel a hliník platit vyšší ceny. To následně zdražuje jejich výrobky a snižuje jejich konkurenceschopnost vůči spotřebičům vyráběným v jiných zemích, kde se na výrobce nemusí vztahovat stejná cla.

Trumpova administrativa proto vytvořila tzv. inkluzivní proces umožňující americkým výrobcům, kteří ve svých továrnách používají ocel a hliník, požádat o uvalení cel i na zboží jejich zahraničních konkurentů. Tato cla teoreticky pomohou chránit americké výrobce spotřebičů před zahraničními továrnami, které mohou nakupovat ocel a hliník levněji, a tudíž prodávat své zboží za nižší ceny.

Navzdory Trumpovým clům zůstala míra inflace zatím nevýrazná. Růst cen byl minulý měsíc relativně stabilní, ukázaly ve středu vládní údaje. Zejména náklady na spotřebiče rostly v minulém měsíci pomaleji než celková inflace. Ekonomové však upozorňují, že stále delší seznam cel by mohl začít výrazněji zvyšovat ceny ještě v tomto roce.

Trump a jeho ekonomičtí poradci se snaží bagatelizovat ekonomickou daň, kterou si jejich obchodní opatření vybírají na amerických spotřebitelích. Na čtvrtečním slyšení v Senátu ministr financí Scott Bessent poznamenal, že mnoho společností se rozhodlo nepřenášet náklady na cla na své spotřebitele. Dodal, že inflace zůstává pod kontrolou.

„Inflace v USA je nejpomalejší od roku 2021 díky zpomalujícímu růstu nákladů na bydlení, potraviny a energie,“ uvedl Bessent. Dodal, že po čtyřech letech růstu cen snižujícího životní úroveň v USA vykazuje inflace díky politice administrativy podstatné zlepšení.