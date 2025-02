Do dražby jde Klidné místo Audrey Hepburnové. Vila, ve které strávila roky

Usedlost z 18. století leží v malebné švýcarské vesnici Tolochenaz vzdálené asi půl hodiny jízdy od ženevského letiště. Hepburnová dům vlastnila od roku 1963 až do své smrti v roce 1993. Je také pochována nedaleko odtud na městském hřbitově. V roce 2001 prodali její synové zděděné venkovské sídlo Katharině Beaujolinové a jejímu manželovi Jeanu-Marcovi Beaujolinovi, bývalému předsedovi představenstva dovozně-vývozní společnosti Europ Continents Services, píše agentura Bloomberg.

„Dům se jmenuje La Paisible, což ve francouzštině znamená klidné místo, a opravdu je to klidné místo, má úžasnou atmosféru,“ říká současná majitelka Katharina Beaujolinová. Když ji s manželem kupovali, hledali velkou nemovitost, kde by mohli vychovávat svých šest dětí. Dům si okamžitě zamilovali pro klid, který z něj vyzařoval, a také pro jeho velkorysost. Že jeho předchozí majitelkou byla hollywoodská legenda, byl pro ně pouze zábavný bonus.

Hereččina stopa

„Když jsem kdysi dávno chodila na internát, pamatuji si, že jsem měla na zdi spoustu fotek Audrey Hepburnové z jejích filmů. Byla to opravdu moje nejoblíbenější herečka,“ říká Beaujolinová. Na vnější fasádě domu je umístěna pamětní deska se jménem herečky. „Turisté se tu občas zastavují a pořizují si před domem jednu nebo dvě fotografie, ale nikdy to nebylo rušivé,“ konstatuje majitelka.

Podle ní je to vlastně docela dojemné, protože herečka zemřela před více než třiceti lety. „To, že lidé stále chtějí vidět, kde žila, ukazuje, jak moc pro lidi znamenala,“ dodává Beaujolinová.

O čtyřiadvacet let později spolu se svým manželem nabídli vilu realitní společnosti Knight Frank za 19 milionů švýcarských franků (20,8 milionu dolarů). Za tuto částku získá kupující nemovitost s dvanácti místnostmi, osmi koupelnami a rozlohou 10 800 metrů čtverečních na pozemku o rozloze šestnáct hektarů. Dům se nachází blízko centra města, z jedné strany je obehnán vysokou zdí obklopenou živým plotem, z druhé strany je velký otevřený prostor s parkem a stromy a výhledem směrem k horám. Dům se nachází dvacet minut jízdy autem od města Lausanne a nedaleko břehů Ženevského jezera.

Děti už odrostly

Manželé Beaujolinovi tvrdí, že v domě bylo radost žít. „Všechny naše děti tu chodily do školy a na univerzitu a byly tu šťastné,“ dodává majitelka. „Máte tu velmi dobré školy, vynikající univerzity, jezero a hory... co víc si přát?“ říká.

Teď, když všechny děti odrostly, je pro ně venkovské sídlo ale až příliš velké. „Rozhodli jsme se trochu uskrovnit, protože v tomhle velkém domě jsme jen my dva, a přišlo nám, že je ten správný okamžik udělat změnu,“ dodává.

Dům má tři podlaží, dvě schodiště a výtah. V přízemí se nacházejí obytné prostory, knihovna a kuchyně. To je část domu, kterou Beaujolinová podle svých slov využívala nejčastěji, když vařila pro svých šest dětí. Hlavní obytné prostory jsou o patro výš a mají okna orientovaná na východ, která ráno přinášejí záplavu přirozeného světla. V podkroví je prostor a další místnosti, které poskytují dostatek místa pro ubytování hostů, když k nim přijedou na návštěvu jejich děti a vnoučata.

Na zahradě vily je 50 metrů dlouhý vyhřívaný bazén. „Je to příjemné místo, kam v létě, když tu jsou děti s rodinami, můžeme pozvat i přátele. Rodina zde také pořádá večírky s přáteli, kteří mají také malé děti, takže se v bazénu rády koupají,“ říká majitelka. Vtipkuje, že někdy se tu sejde tolik lidí, že to někdy vypadá jako na veřejném koupališti.

Dům je pro zábavu ideální, dva z jejich synů se na pozemku ženili a oslav se mohlo zúčastnit asi 150 hostů. V zahradách jsou zvlněné trávníky a staleté stromy.

Růže pro Audrey

Když Beaujolinovi dům kupovali, zčásti ho zrenovovali a upravili podle svých představ. Přesunuli kuchyni v přízemí a zmodernizovali ji s tím, že Hepburnová pravděpodobně zaměstnávala kuchaře, zatímco nová majitelka vařila většinou sama. Chtěla, aby kuchyně měla v domě významnější místo. Noví majitelé také rekonstruovali koupelny, elektroinstalaci a přistavěli několik pokojů pro hosty.

Co se týče úprav interiérů, ty byly po třiceti letech hereččina nicnedělání potřeba mírně zmodernizovat. „Výzdoba byla po Hepburnové opulentní, všude na záclonách byla spousta květin, a to už dneska možná trochu vyšlo z módy,“ říká majitelka. Některé detaily však zachovala. Beaujolinová říká, že z kuchyně je dodnes vidět do růžové zahrady, jejíž květiny herečce daroval módní dům Givenchy.

„Když bylo Audrey Hepburnové 60 let, nechala si poslat 60 bílých růží a ty vysadila do růžové zahrady. Polovina z nich tam stále je,“ říká Beaujolinová, i když lituje, že některé z křehkých květin nepřežily zkoušku časem.

Starší než její slavné herecké dědictví je pět původních dobových krbů, včetně jednoho v hlavní místnosti.

Spojení domu s jednou z největších hollywoodských hvězd 20. století jistě přitáhne pozornost dražitelů. Beaujolinová si myslí, že nemovitost je ideální pro velkou rodinu, jako je ta její, která potřebuje prostor a chce si užívat bezpečí a životního stylu, který život na malém městě ve Švýcarsku nabízí.

„Na začátku nás to vzrušovalo, že je to dům Audrey Hepburnové, ale nakonec na to zapomenete,“ říká majitelka. Teď na herečku zase myslí o něco víc, protože při prodeji je podle ní tento aspekt šikovné zmínit.

Beaujolinová říká, že pro ni a jejího manžela nastal správný čas posunout se dál. Ale bude jí smutno, až odsud odejde. Chápe, proč hollywoodská legenda dům tak milovala: „Je to tu opravdu klidné místo,“ uzavírá podle Bloombergu současná majitelka prodávané vily.