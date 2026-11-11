Evropa se přitom ani z předchozí energetické krize ještě úplně nevzpamatovala. Po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 prudce zdražil plyn a řada podniků se dostala do problémů. Nyní se podobná situace opakuje kvůli válce s Íránem. Od února se ceny zemního plynu zvýšily téměř o 200 procent a koncem října překročily 100 eur (2 400 korun) za megawatthodinu, píše agentura Bloomberg.
Podle Evropské komise už evropské země od začátku konfliktu zaplatily za dovoz energií o více než 127 miliard eur (3 biliony korun) navíc a další komplikace může přinést nadcházející zima. V evropských zásobnících je totiž přibližně o 15 procentních bodů méně plynu, než bývá obvyklé.
Od ledna začne platit úplný zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu do EU. Chybějící dodávky tak budou muset evropské země nakupovat jinde, pravděpodobně za vyšší ceny. Další obavy vyvolávají plynovody z Norska.