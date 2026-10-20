Drahé hovězí Američany trápí dál. Sucho brzdí chov, rychlé řešení není

V restauraci Papi Steak v Miami Beach na Floridě se z hovězího masa stala také velkolepá podívaná. Hosté si zde mohou objednat steak wagyu tomahawk za tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes 20 tisíc korun. Maso o hmotnosti zhruba 1,56 kilogramu obsluha přinese ke stolu v kufříku zdobeném diamanty, odprezentuje ho hostům a následně odnese do kuchyně k perfektnímu ugrilování.
Podle spolumajitele podniku Davida „Papiho“ Einhorna zde o zákazníky nemají nouzi. Miami přitahuje návštěvníky konferencí i movité obyvatele, kteří si podobné zážitky mohou dovolit. Restaurace má pobočku také v Las Vegas a nově nabízí maso i prostřednictvím zásilkového prodeje.
Luxusní steak je však jen jednou stranou amerického vztahu k hovězímu. Zatímco v některých podnicích představuje symbol bohatství a životního stylu, pro stále více domácností se stává potravinou, kterou si nemohou dopřávat tak často jako dříve, píše agentura Bloomberg.
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Podle vládních údajů vzrostly od ledna 2017, kdy se Donald Trump poprvé ujal prezidentského úřadu, ceny steaků o 81 procent a mletého hovězího o 95 procent. Potraviny jako celek ve stejném období zdražily o 41 procent.
Hovězí jako symbol zdravého životního stylu
Maso má navíc v současné americké politice specifické postavení. Hovězí steak se stal jedním ze symbolů hnutí Make America Healthy Again, které prosazuje ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Hovězí maso se objevilo také v nových amerických výživových doporučeních, která administrativa představila v lednu.
Krátce po zveřejnění nové potravinové pyramidy ministerstvo zdravotnictví publikovalo fotografii Kennedyho, jak se chystá sfouknout svíčky na narozeninovém steaku. K příznivcům tohoto stravovacího režimu se podle listu The Wall Street Journal přidali také ministr obchodu Howard Lutnick, ministr dopravy Sean Duffy a viceprezident JD Vance.
Politická podpora masa ovšem sama o sobě jeho dostupnost nezvyšuje. Stavy amerického skotu jsou naopak nejslabší za dlouhou dobu obnovují se jen pomalu.
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Trumpova administrativa proto oznámila několik kroků, které mají nabídku rozšířit. Patří mezi ně obnovení dodávek živého skotu z Mexika do Spojených států i plán na dovoz 300 tisíc tun masa s nízkým clem, určeného především pro výrobu mletého hovězího. Podrobnosti o druhém opatření však zůstávají nejasné, což vyvolalo spekulace o původu tohoto takzvaného záhadného masa.
Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová v písemném vyjádření uvedla, že Trump plní svůj slib spotřebitelům tím, že snižuje ceny hovězího masa a zároveň umožňuje růst amerického stád.
Chovatelé potřebují především déšť
Základní problém ale nespočívá jen v obchodní politice. Spojené státy mají méně skotu, než by odpovídalo poptávce, a jeho počet nelze zvýšit ze dne na den.
„Sucho není problém, který by měl jen tak zmizet,“ říká James Mitchell, docent zemědělské ekonomie na Arkansaské univerzitě. Podle něj bude právě nedostatek vody udržovat ceny vysoko.
Chovatelé potřebují déšť, aby měli dostatek krmiva. Skot se v létě pase na trávě a v zimě potřebuje seno. Pokud pastviny vysychají a produkce krmiva klesá, chov se prodražuje a farmáři často přistupují k redukci stád.
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Klimatolog Jonathan Overpeck z Michiganské univerzity upozorňuje, že situace se může dál zhoršovat. „Období sucha budou přicházet častěji, budou závažnější a potrvají déle,“ varuje. Občasné chvíle úlevy podle něj nebudou stačit k tomu, aby déšť a sníh napravily způsobené škody.
Důsledky sucha se navíc do cen v obchodech promítají se zpožděním. Obnovení stáda trvá tři až čtyři roky. Jalovice musí nejprve dospět, následně porodit tele, které se musí odchovat a vykrmit, než se dostane na jatka.
Současné ceny tak podle Davida Ortegy, ekonoma zabývajícího se potravinami na Michiganské státní univerzitě, odrážejí mimo jiné rozhodnutí chovatelů zmenšovat stáda během sucha v letech 2020 až 2023.
Nejistota odrazuje od investic
Chovatelé by přitom za normálních okolností měli důvod stáda rozšiřovat. Krmiva byla v posledních letech relativně levná a ceny hovězího vysoké. Jenže rozhodování komplikuje počasí i nejistota ohledně vládních opatření.
Keith Good, analytik zemědělské politiky a bývalý statistik amerického ministerstva zemědělství, označuje nedávný mírný nárůst počtu jalovic určených k dalšímu chovu za opatrnou sázku farmářů na budoucnost. Pokud se sucho zmírní, mohou na rozšíření stád vydělat. Pokud se podmínky nezlepší, mohou zvířata poslat na jatka.
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Situaci komplikuje také růst cen krmiv a vládní plán na dovoz levnějšího masa. Po jeho oznámení v srpnu klesly ceny dlouhodobých kontraktů na skot, později se sice zotavily, ale chovatelům přibyla další nejistota.
„Myslím, že větším důsledkem na producenty je ztráta důvěry,“ říká Glynn Tonsor, profesor zemědělské ekonomie na Kansaské státní univerzitě. Farmáři podle něj nedokážou předvídat, s jakými kroky Washington přijde příště. Pokud je budoucí podnikatelské prostředí z hlediska vládní politiky nejistější, jsou méně ochotní investovat.
Přestože vysoké ceny začínají spotřebitele omezovat, Američané se hovězího masa nechtějí vzdát úplně. Podle údajů společnosti Circana se objem maloobchodního prodeje v červenci, tedy na vrcholu grilovací sezony, zastavil. V následujících měsících se ale vrátil k mírnému růstu.
Chris DuBois, který ve společnosti Circana vede tým zaměřený na bílkoviny, očekává pokračování tohoto trendu, pokud výrazně nevzroste nezaměstnanost. „I lidé, kteří pečlivě hlídají výdaje, si hovězí stále občas koupí,“ uzavřel podle Bloombergu.