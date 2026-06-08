Stále více zemí včetně Spojených států, Indonésie, Brazílie či Thajska chce rozšířit využívání biopaliv. Pokud zůstanou dodávky ropy nadále omezené, podle odhadů expertního týmu think-tanku Transport & Environment (T&E) by poptávka po biopalivech mohla do roku 2030 vzrůst až o 70 procent.
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„Vlády hrají nebezpečnou hru, když podporují využívání potravin k výrobě paliv. Je pochopitelné, že se snaží najít řešení současné ropné krize, ale biopaliva nikdy nemohou hrát více než okrajovou roli v našem energetickém systému, aniž by měla devastující důsledky. Nezamýšlené důsledky na ceny potravin a životní prostředí jsou obrovské,“ cituje The Guardian slova Kädi Ristkokové, ředitelky pro energetiku a klima v T&E.
Upozorňuje, že pěstování plodin určených k výrobě biopaliv zabírá zemědělskou půdu a vyžaduje značné množství hnojiv. Celosvětově se přibližně jedna z dvaceti tun hnojiv používá k pěstování plodin určených pro výrobu biopaliv, v některých zemích je tento podíl mnohem vyšší. „Čím více plodin budeme využívat k výrobě biopaliv, tím více hnojiv bude potřeba k jejich pěstování,“ řekla Ristkoková.
Cestou je elektromobilita
Ze všech paliv a energií, které se ve světě spotřebují v dopravě, tvoří biopaliva asi čtyři procenta. Pokud státy uskuteční své plány na zvýšení jejich využívání, mohl by tento podíl podle odhadů T&E vzrůst na zhruba šest procent.
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Analytici však upozorňují, že výraznější rozšíření by bylo problematické. Pokud by například měla pokrývat pětinu světové spotřeby silničních paliv, vyžadovalo by to zemědělskou plochu o velikosti Jihoafrické republiky.
Podle Simona Suzana z T&E není možné přesně vyčíslit, jak by rostoucí využívání biopaliv ovlivnilo ceny potravin. Dopad by však podle něj mohl být citelný. Připomněl přitom, že během potravinové krize v letech 2007–08 se podle odhadu FAO biopaliva podílela na 40 až 70 procentech růstu cen kukuřice a sóji.
Spojené státy již nyní předpokládají, že ceny potravin letos vzrostou o 2,2 až 4,7 procenta, a to především kvůli důsledkům války s Íránem.
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Podle Simona Suzana je efektivnější cestou elektromobilita. Zmínil, že solární panely instalované na pouhých třech procentech plochy dnes využívané k pěstování plodin pro výrobu biopaliv by dokázaly dodat stejné množství energie, jaké dnes poskytují biopaliva v dopravě.
Zmínil také, že biopaliva jsou spojena s vysokými emisemi skleníkových plynů, mimo jiné kvůli odlesňování a změnám ve využívání půdy. Určité úspory emisí by mohla přinést biopaliva vyráběná z odpadních materiálů. „Jejich využití je zatím ve světě velmi omezené a odpadní či zbytkové suroviny používané k jejich výrobě již často nacházejí uplatnění v jiných odvětvích,“ uzavřel podle britského deníku.