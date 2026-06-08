Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Je to nebezpečná hra. Podpora plodin pro biopaliva zdraží potraviny, varují experti

Autor:
  12:17
Poptávka po biopalivech by mohla kvůli drahé ropě v letošním roce vzrůst téměř o třetinu. Podle expertů ale hrozí, že plodiny skončí místo na talířích v nádržích aut, což může přispět k růstu cen potravin po celém světě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Stále více zemí včetně Spojených států, Indonésie, Brazílie či Thajska chce rozšířit využívání biopaliv. Pokud zůstanou dodávky ropy nadále omezené, podle odhadů expertního týmu think-tanku Transport & Environment (T&E) by poptávka po biopalivech mohla do roku 2030 vzrůst až o 70 procent.

Zásoby ropy pomalu klesají. Evropa může brzy mít velký problém, soudí analytici

„Vlády hrají nebezpečnou hru, když podporují využívání potravin k výrobě paliv. Je pochopitelné, že se snaží najít řešení současné ropné krize, ale biopaliva nikdy nemohou hrát více než okrajovou roli v našem energetickém systému, aniž by měla devastující důsledky. Nezamýšlené důsledky na ceny potravin a životní prostředí jsou obrovské,“ cituje The Guardian slova Kädi Ristkokové, ředitelky pro energetiku a klima v T&E.

Upozorňuje, že pěstování plodin určených k výrobě biopaliv zabírá zemědělskou půdu a vyžaduje značné množství hnojiv. Celosvětově se přibližně jedna z dvaceti tun hnojiv používá k pěstování plodin určených pro výrobu biopaliv, v některých zemích je tento podíl mnohem vyšší. „Čím více plodin budeme využívat k výrobě biopaliv, tím více hnojiv bude potřeba k jejich pěstování,“ řekla Ristkoková.

Cestou je elektromobilita

Ze všech paliv a energií, které se ve světě spotřebují v dopravě, tvoří biopaliva asi čtyři procenta. Pokud státy uskuteční své plány na zvýšení jejich využívání, mohl by tento podíl podle odhadů T&E vzrůst na zhruba šest procent.

Úbytek včel a méně medu. Výroba udržitelných paliv v USA si vybírá svou daň

Analytici však upozorňují, že výraznější rozšíření by bylo problematické. Pokud by například měla pokrývat pětinu světové spotřeby silničních paliv, vyžadovalo by to zemědělskou plochu o velikosti Jihoafrické republiky.

Podle Simona Suzana z T&E není možné přesně vyčíslit, jak by rostoucí využívání biopaliv ovlivnilo ceny potravin. Dopad by však podle něj mohl být citelný. Připomněl přitom, že během potravinové krize v letech 2007–08 se podle odhadu FAO biopaliva podílela na 40 až 70 procentech růstu cen kukuřice a sóji.

Spojené státy již nyní předpokládají, že ceny potravin letos vzrostou o 2,2 až 4,7 procenta, a to především kvůli důsledkům války s Íránem.

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Podle Simona Suzana je efektivnější cestou elektromobilita. Zmínil, že solární panely instalované na pouhých třech procentech plochy dnes využívané k pěstování plodin pro výrobu biopaliv by dokázaly dodat stejné množství energie, jaké dnes poskytují biopaliva v dopravě.

Zmínil také, že biopaliva jsou spojena s vysokými emisemi skleníkových plynů, mimo jiné kvůli odlesňování a změnám ve využívání půdy. Určité úspory emisí by mohla přinést biopaliva vyráběná z odpadních materiálů. „Jejich využití je zatím ve světě velmi omezené a odpadní či zbytkové suroviny používané k jejich výrobě již často nacházejí uplatnění v jiných odvětvích,“ uzavřel podle britského deníku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Dvanáct tisíc kostiček. Sagrada Família je největší stavebnicí v historii Lega

Stavebnice Lego Sagrada Família (5. června 2026)

Milovníci Lega se mohou připravit na dlouhé zimní večery při stavění ikonické barcelonské katedrály Sagrada Família. Lego totiž spustilo předobjednávky na tuto svou dosud největší stavebnici čítající...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Trumpův zeť natáhl ostnatý drát na vzácném ostrově a staví resort. Albánci vyšli do ulic

Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...

Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera, na vybudování luxusního resortu. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa chce stavět na neobydleném ostrově...

Je to nebezpečná hra. Podpora plodin pro biopaliva zdraží potraviny, varují experti

ilustrační snímek

Poptávka po biopalivech by mohla kvůli drahé ropě v letošním roce vzrůst téměř o třetinu. Podle expertů ale hrozí, že plodiny skončí místo na talířích v nádržích aut, což může přispět k růstu cen...

8. června 2026  12:17

Aerolinky Blízkého východu jsou zpět ve hře. Zvyšují kapacitu a lákají na slevy

Letadlo společností Qatar Airways a Emirates Airways na mezinárodním letišti...

Evropské letecké společnosti se připravují na to, že jejich výhoda v oblasti rezervací letenek brzy odezní. Na scénu se totiž vracejí dopravci ze zemí Perského zálivu. Společnosti Emirates, Qatar...

8. června 2026  10:22

Naše vodárenská strategie posílí region, za který neseme odpovědnost

Advertorial
Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) má pro letošek i další roky ambiciózní plány. Při jejich realizaci se ale může opřít o Strategii 2030+, expertní znalosti i finanční plán, což zaručuje, že...

8. června 2026

Magyar chystá daň z bohatství. Míří tím na maďarské oligarchy spojené s Orbánem

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Nová maďarská vláda Pétera Magyara chystá daň, která má dopadnout na nejbohatší vrstvy země. Opatření namířené i na podnikatele spojené s érou Viktora Orbána má podle vlády napravit nerovnosti a...

8. června 2026

Brigáda v Německu si žádá znalost jazyka a čas, po covidu se trh práce změnil

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Bavorsku Brigádníky v Německu stále hledají, trh práce se však proměnil. V poslední době je klíčem při výběru brigádníků alespoň základní znalost němčiny, říká Andreas Brunner, viceprezident Bavorského svazu...

8. června 2026

Moucha bzučivka dorazila do USA. Její masožravé larvy ohrožují miliony kusů dobytka

Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou...

Americké úřady potvrdily výskyt bzučivky lidožravé, jejíž larvy požírají živou tkáň teplokrevných živočichů. Moucha, která se během posledního roku šířil Mexikem, představuje hrozbu pro chovy...

7. června 2026

Není to fér soutěž. Evropské peníze na rozvoj v Africe mohou jít nakonec Číňanům

Autonomní autobus čínské společnosti CRRC Electric Vehicle během zkušebního...

Evropská unie vydělila v rámci pomoci Senegalu 320 milionů eur na nákup nových zelených autobusů a modernizaci dopravy v hlavním městě Dakaru. Vítězem obrovského tendru se však zřejmě stane čínská...

7. června 2026

Botox místo památek. Estetické zákroky lákají miliony turistů do Koreje

Jižní korea péče o pleť k-beauty

Počet zahraničních turistů, kteří míří do Jižní Koreje za estetickými zákroky a péčí o pleť, prudce roste. Podle tamního ministerstva zdravotnictví loni zemi za účelem lékařské péče navštívilo více...

7. června 2026

Bude to náročný rok. Ceny potravin v USA rychle rostou, lidé se musí přizpůsobit

Zákaznice v prodejně Whole Foods v New Yorku 19. května 2026

Po prudkém zdražení pohonných hmot se Američané musí vyrovnávat s další inflační vlnou, tentokrát v supermarketech. Kombinace faktorů včetně nepříznivého počasí, cel a úbytku skotu tlačí ceny...

7. června 2026

Čtyřhodinová pauza jako nutnost. Vedra v Indii mění režim milionů lidí

Muž se v úmorném letním horku ve městě Prayagraj v indickém státě Uttarpradéš...

V okrese Banda v severoindickém státě Uttarpradéš rána připomínají odpoledne a noci nepřinášejí úlevu. Teploty se tam v květnu déle než týden držely mezi 47 a 48 stupni Celsia. Farmáři, obchodníci i...

7. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čína vyhrává boj o vzácné zeminy. Její tajnou zbraň Západ těžce dohání

Město Pao-tchou, centrum čínského průmyslu vzácných zemin. (6. dubna 2026)

Čína neovládá trh se vzácnými zeminami jen díky dolům a rafineriím. Její síla stojí i na univerzitách, laboratořích a úzkém propojení škol s průmyslem. Zatímco západní státy slibují miliardové...

7. června 2026

Vývojářka Manufaktury: Kosmetika z Asie? Má obří uhlíkovou stopu i strašlivé dopady

Premium
Tereza Zahrádková

Proč Asijci zbožňují českou pivní kosmetiku? A proč se vlčí mák na rozdíl od svého modrého příbuzného pro sprchové gely a další kosmetické výrobky nehodí? Tajemství i zákulisí toho, jak vůbec...

7. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.