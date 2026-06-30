Ceny kontejnerové přepravy z Číny do Spojených států během posledních měsíců prudce vzrostly. Přeprava standardního kontejneru dlouhého 12 metrů na západní pobřeží USA nyní vyjde v průměru na 5 933 dolarů, což je v přepočtu přibližně 125 tisíc korun. To je trojnásobek proti konci února a zároveň nejvíce od loňského září, píše The Wall Street Journal.
Američtí obchodníci ale nechtějí riskovat, že jim před hlavní nákupní sezonou dojde zboží. V posledních měsících kvůli nejistotě kolem cel objednávali méně, a sklady se tak postupně vyprázdnily. Teď se je naopak snaží co nejrychleji znovu naplnit, než se dovoz ještě více prodraží.
|
Čína buduje vlastní ekonomickou pevnost. Svým firmám ztíží cestu do zahraničí
Analytici společnosti Xeneta očekávají, že ceny dopravy budou v příštích týdnech dál růst. „Než ceny dosáhnou svého vrcholu, mohou se zvýšit ještě přibližně o 30 procent,“ odhaduje v rozhovoru pro The Wall Street Journal hlavní analytik společnosti Xeneta Peter Sand.
Nová podoba cel
Dovozci zároveň upozorňují, že zajistit místo na kontejnerových lodích je pro ně nyní mnohem obtížnější než před několika týdny. „Sehnat místo na lodích je v posledních třech týdnech nejtěžší za dlouhou dobu,“ řekla The Wall Street Journal prezidentka velkoobchodní společnosti Stack Resources Bronwen Sainsburyová.
Tlak dovozců je patrný i v největších amerických přístavech. Los Angeles a Long Beach, které jsou hlavní vstupní branou pro zboží z Asie, odbavily v květnu více než 868 tisíc kontejnerů. To je o třetinu více než před rokem a zároveň nejvyšší objem od loňského srpna.
|
Napětí mezi velmocemi sílí. Čína poprvé vyzvala firmy k ignorování sankcí USA
K současnému náporu na dovoz přispěla i změna americké celní politiky. Nejvyšší soud v únoru zrušil většinu původních cel, Trumpova administrativa však mezitím připravila jejich novou podobu. Ta by měla začít platit už na konci července. Americkým dovozům tedy rychle dochází čas.
Podle amerických firem vzniklo krátké období, kdy se vyplatí dovézt do Spojených států co nejvíce zboží. „Na chvíli se otevřelo okno příležitosti, které se ale brzy znovu zavře,“ řekl The Wall Street Journal viceprezident společnosti Kuehne + Nagel pro námořní logistiku Michael Aldwell.
Zvýšený dovoz je už patrný i na statistikách amerického zahraničního obchodu. Obchodní deficit Spojených států v květnu vzrostl na 105,8 miliardy dolarů (zhruba 2,2 bilionu korun), což představuje meziměsíční nárůst o 27 procent, uzavírá The Wall Street Journal.