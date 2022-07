Španělský bar si účtoval i příchod obsluhy. Někteří hosté se ho zastávají

Blas Galey Hermoso ze španělské Andalusie si užíval osvěžení v podobě letních drinků ve venkovním sezení baru The Imperial ve španělské Zamoře. Ovšem jen do té doby, než před něj číšník položil účet. Evropským standardem sice je zpoplatňovat obsluhu venku, nicméně Hermoso nepochopitelně zaplatil dvacet centů pokaždé, když mu něco přinesla.

Hermoso byl situací zmaten ještě víc, když si přečetl, že mu podnik naúčtoval i euro za použití vidličky a nože. O nevšedním zážitku se podělil na svém Twitteru, kde se příspěvek rychle rozšířil. Mnoho nespokojených zákazníků sdílelo jeho zkušenost a referovalo i o svých návštěvách.

Blas Galey Hermoso @blasgaley @estherrebollo @consumidores A nosotros nos ocurrió algo curioso hace unos días en Benavente. Cada vez que venía el camarero a la mesa de la terraza a traer algo: cerveza, la tapa... nos cobraba 20 cént. El colmo fue el euro que nos cobró por poner unos cubiertos para cortar una tosta que habíamos pedido. https://t.co/IyeJ0BNJCr oblíbit odpovědět

Mnoho lidí mělo podobnou zkušenost. „Naúčtovali si příbory. A to není všechno, objednali jsme si několik piv a bar si nechal dokonce proplatit každou jednu cestu s pivem ke stolu,“ napsal jeden z hostů.

Podnik The Imperial se k celé kauze vyjádřil pro španělské noviny. Uvedl, že poplatek neúčtoval za každou cestu číšníka ke stolu, nýbrž za každý drink, který donesl. „Extra příplatek za obsluhu venku není nic nového, jde o běžnou evropskou praxi,“ dodal provozovatel baru.

Dvacet centů za obsluhu

Majitel baru na odpověděl i na tweety nespokojených zákazníků. „Pokaždé, když servírujeme drink, účtujeme dvacet centů. Možná by bylo jednodušší zahrnout poplatek do celkové ceny nápoje, ale my věříme, že tímto způsobem zákazník ocení spíše služby číšníka,“ dodal podnikatel.

Nakonec ještě uvedl, že obsluha by jistě vysvětlila vzniklé nesrovnalosti hned a že chce, aby jejich bar byl místem plným pohody a dobré nálady.

Ani reakce dalších návštěvníků však nebyly příliš pozitivní. „Účtování venkovní obsluhy je normální, dobrá, co mě ale dostává, je zpoplatnění příboru. Někdo by si měl stěžovat. Ne kvůli euru, ale tomu principu,“ napsal turista.

Jiní se naopak staví na stranu podniku. „Ze začátku se to může zdát jako šok. Když ale přijde typická rodina, která si žádá tu brčko, tuhle další nůž pro dítě, jemuž upadl, pak není divu, že se bar snaží nějak pojistit, aby lidé přemýšleli, než si servírku zavolají dvousetkrát,“ zastávají se podniku jeden ze zákazníků.

Podle gastroplatformy Restaurant Guru si zákazníci v baru Imperial v severovýchodní Benaventě mohou objednat dobré tapas. Mnozí říkají, že obsluha je příjemná, ale často velmi pomalá. Na Googlu se místo hodnotí jako podprůměrné.