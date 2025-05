Zájem o středomořské destinace, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko klesá, shodují se mnohé cestovatelské portály. Vysoké teploty v kombinaci s davy turistů značně ovlivňují rozhodování lidí při výběru jejich příští dovolené. Jako útěk před horky tak často volí chladnější země.

„Když se vrátíme do období po pandemii, tedy do roku 2022 až do léta 2023, jižní Evropa zaznamenala vysoký nárůst turistů, protože tam dlouho nikdo nemohl,“ řekl CNBC James Thornton, generální ředitel australské společnosti Interpid Travel, která organizuje výlety po celém světě. Přímořské země se ale přeplnily, byly drahé a kvůli klimatickým změnám docházelo k přírodním hrozbám.

Změny letních trendů

„Od loňského roku zaznamenáváme opačný trend, kdy během letních měsíců roste poptávka po severu,“ dodal Thornton. Interpid Travel zaznamenali padesátiprocentní nárůst zájmu u britských turistů o Island, Estonsko a Skandinávii během letních prázdnin. Rezervace dovolených v jižních destinacích se naopak přesunuly mimo sezonu. Od dubna do června se poptávka po Itálii zvýšila o 16 procent a u Řecka dokonce o 37 procent.

Během minulého léta totiž Evropa zaznamenala jedny z nejvyšších teplot v historii. Odborníci varují, že rekordní březnová horka mohou v příštích měsících vytvořit podmínky pro ještě větší vlny veder a lesní požáry. Trend „coolcations“ tak bude kvůli zhoršující se situaci pravděpodobně růst.

To ale přináší ekonomické benefity právě severským státům. Společnost Visit Sweden propagující švédský cestovní ruch uvedla, že za minulý rok zemi navštívilo přes 4,8 milionů turistů. V období od ledna do června 2024 se jedná o devítiprocentní nárůst. Jako hlavní důvod ale nelze jednoznačně určit právě „coolcations“.

„Při rozhodování o typu dovolené a prázdninové destinaci je ve hře mnoho různých faktorů. Nemáme přesná čísla o velikosti tohoto trendu, navíc je teprve na začátku“ uvedla společnost. Podobně se vyjádřila i estonská organizace pro cestovní ruch.

Češi míří do Polska

Podle viceprezidenta Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže se rostoucí zájem o severské země vyvíjí už dlouho. „Dalo by se říct, že tento trend pozorujeme už od covidu, kdy se mění akorát preferovaná země. V posledních dvou letech například roste zájem o Polsko,“ řekl.

S tím souhlasí i Jan Bezděk, mluvčí cestovní agentury Der Touristik. „Polsko a pobaltské státy si v posledních letech našly svoji klientelu. Mají dobrou infrastrukturu pro různé výlety a vyhovují lidem, kteří preferují aktivnější dovolenou. Navíc i tady najdete písčité pláže,“ uvedl Bezděk.

Podle Lenky Laus, produktové manažerky cestovní kanceláře Travel Family je Polsko momentálně nejrychleji rostoucí přímořskou destinací. „V porovnání s loňskem, kdy začalo získávat na oblibě, je dnes poptávka více než trojnásobná,“ uzavírá.