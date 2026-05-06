Kypr již pociťuje důsledky války s Íránem, rezervací na léto o třetinu ubylo

  11:18
Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou, informovala podle místních médií Kyperská asociace hotelů (PASYXE). Podle ní je obsazenost hotelů pro letní sezonu nyní na asi 40 až 50 procentech, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo už 75 procent.
Výhled na pláž Nissi v kyperském letovisku Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších turistických destinací na Kypru. (16. července 2022) | foto: Profimedia.cz

Britskou leteckou základnu na Kypru zasáhl dron. (2. března 2026)
Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Íránu, v níž nyní sice platí příměří, ale situace je stále napjatá, jelikož mírová jednání uvázla na mrtvém bodě.

„Ztratili jsme (na příjmech) březen a duben a rychle směřujeme ke ztrátě i v polovině května. A i když v následujících měsících dorazí více turistů, bude velmi těžké škody nahradit,“ řekl šéf asociace PASYXE Christos Angelidis. Varoval rovněž, že pokles počtu turistů poškodí i další sektory ekonomiky a způsobí výpadek příjmů tisícům rodin.

Nejasný vývoj války brzdí prodeje letních zájezdů, cestovky se je snaží podpořit

Kyperská asociace hotelů minulý týden jednala se zástupci ministerstva práce a požádala o prodloužení státních podpor pro hotelové zaměstnance na květen a červen.

Cestovní ruch je klíčovým pilířem kyperské ekonomiky, na hrubém domácím produktu (HDP) se podílí asi 14 procenty. Příjmy z turistiky loni dosáhly asi 3,7 miliardy eur (zhruba 90 miliard Kč) a byly o 15 procent vyšší než v roce 2024.

Bezpečnostní varování trvá

Loni navštívilo Kypr rekordních 4,5 milionu turistů, což byl proti předchozímu roku nárůst o asi 12 procent, informoval v pondělí kyperský statistický úřad (Cystat). Nejvíce turistů loni na Kypr přijelo z Británie, asi 32 procent, druzí byli Izraelci (13 procent), třetí Poláci (osm procent) a čtvrtí Němci (šest procent).

Právě největším podílem Britů na celkovém počtu turistů přijíždějících na Kypr vysvětlil deník Kathimerini současný pokles počtu rezervací pro letní sezonu. Británie totiž stále neodvolala své varování, které pro cesty na tento ostrov vydala 5. března kvůli explozi zřejmě íránského dronu na základně britského letectva na Kypru. Při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Kypr čeká, co bude dál. S příchodem turistické sezony převažuje optimismus

K poklesu počtu rezervací ubytování podle kyperských hoteliérů přispívá i trend last minute zájezdů, v němž Kypr čelí levnější konkurenci hotelů z Egypta, Maroka, Tuniska či Turecka. Dražší letenky také mohou přimět evropské turisty k tomu, aby vyhledávali bližší destinace, například ve Španělsku, Portugalsku či Itálii, kam mohou dojet autem či vlakem.

Minulý týden rovněž americká společnost Booking Holdings, která provozuje ubytovací platformu Booking.com, snížila celoroční výhled zisku, což zdůvodnila důsledky války na Blízkém východě. Kvůli ní rostou ceny paliv a aerolinky tak podle Reuters čelí nejhorší situaci od pandemie covidu-19.

6. května 2026  11:18

