V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Veronika Doskočilová
V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou vypraví sami, i počet seniorů. A díky přímým spojením se vzdálenými lokalitami vzrůstá i zájem o exotiku.
Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Egyptské letovisko Hurghada (18. července 2017)
Egyptské letovisko Hurghada (18. července 2017)
Hotelový komplex Titanic Palace v egyptské Hurghadě.
Hotelový komplex Titanic Palace v egyptské Hurghadě.
15 fotografií

„V minulých letech se na první příčce nejoblíbenějších zemí umisťovalo Řecko, v roce 2025 jeho pozice lehce oslabila. Na popularitě naopak dál získává Turecko a Egypt,“ říká Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí agentury Invia.

A preferované lokality lze vysledovat i uvnitř i jednotlivých zemí. V Turecku je to turecká riviéra, v Egyptě Hurghada a Marsa Alam a z řeckých ostrovů vede Kréta. Důvodem pravděpodobně není hezčí lokalita nebo lepší dostupnost či vztah k danému místu, ale poměr cena/výkon. „Ve srovnání s Poláky a Slováky jsou Češi citlivější na cenu, zároveň ale očekávají vysoký standard služeb,“ vysvětluje Ekrt Jirušková.

Průměrná délka pobytu činila loni osm dnů a průměrná cena za čtyřčlennou rodinu pak 51 tisíc korun. Podle statistik sílí trend kratších, ale komfortnějších pobytů. Většina zájemců volila čtyřhvězdičkové nebo pětihvězdičkové hotely s all inclusive stravováním.

Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika

„Klienti jedou na vícero týdenních nebo i kratších dovolených v průběhu roku, raději než na jeden, byť i delší pobyt,“ říká mluvčí Čedoku Klára Divíšková. Najdou se ale i výjimky. „Nejdelší zájezd, který jsme v loňském roce prodali, trval 25 dní a směřoval na Kanárské ostrovy,“ říká Lukáš Kubát, tiskový mluvčí společnosti RegioJet.

Stále také posiluje trend exotických zájezdů. „Je to díky přímým letům, které zkracují dobu cestování,“ myslí si Klára Divíšková. Tady Češi mířili nejčastěji do Spojených arabských emirátů, na Zanzibar a do Ománu. Průměrná délka těchto pobytů byla devět dnů.

Špatná zpráva pro rakouské skiareály. Němci musí na zimních dovolených šetřit

Sílící trend ukazuje, že zatímco dříve byla exotická dovolená synonymem pro luxusní a finančně nedostupnou variantu, v posledních letech se stává standardem. „Díky přímým letům a široké nabídce balíčků se stává přirozenou volbou pro páry i rodiny,“ dodává Jiřina Ekrt Jirušková.

Kromě toho se mění i skladba turistů, kteří do zahraničí vyráží. Loni dominovali Češi ve věku 35 až 44 let. Začalo ale přibývat seniorů a sólo cestovatelů. „Zájezdy pro jednotlivce tvoří 6,4 procenta z celkových prodejů, přičemž zájem o ně zůstává srovnatelný s předchozím rokem s mírným nárůstem kolem jednoho procenta,“ popisuje Kubát. Nárůst se však netýká případů, kdy lidé kupují letenky samostatně. „Rezervace letenek pro jednu osobu se drží prakticky stále na stejné úrovni. Tvoří asi čtvrtinu všech rezervací,“ říká Jan Pavelka, zakladatel společnosti Honzovy letenky.

Počty seniorů se podle statistik společnosti Invia za posledních několik let prakticky zdvojnásobily. „Současní senioři mají čas, prostředky i chuť cestovat,“ poukazuje Ekrt Jirušková. Stejně jako ostatní cestovatelské skupiny, i senioři volí vyšší standard ubytování a připlácejí si za komfort nebo doplňkové služby jako parkování na letišti nebo výběr sedadla v letadle.

Dále pak obecně sílí trend kupovat letenky mimo sezonu. „Čím dál více cestujících se snaží směřovat dovolenou do mimosezonních termínů, u letních destinací tedy před prázdninami a po nich, u exotických destinací nevadí ani období s častějšími dešti,“ dodává Pavelka.

Dovolená mezi řádky. Literární zájezdy lákají cestovatele z celého světa

Roste tak zájem o květnové a červnové cesty a dále pak o zářijové a říjnové. „Především září a říjen jsou v posledních letech zajímavé pro klienty, kteří dovedou ocenit teplé, ale ne již horké počasí v zemích u Středozemního moře, méně zalidněné pláže a turistické zajímavosti. Klidnější situaci na letištích a celkově nižší ceny,“ dodává Divíšková. U sólo cestovatelů roste především zájem ze strany žen.

Zajímavý je i kontrast preferencí v mezinárodním srovnání v rámci letních dovolených. Například Slováci oproti Čechům utráceli za dovolené více, a to ačkoli preferovali stejné destinace. Průměrná cena zájezdu pro čtyřčlennou rodinu byla 58 tisíc korun, tedy v průměru o 7 tisíc korun více. Důvodem jsou dražší a luxusnější hotely, které si Slováci vybírají. V Polsku zase turisté nejčastěji v rámci letní dovolené vyrážejí na sedm až osm dnů. Průměrná cena za čtyřčlennou rodinu pak činila 67 tisíc korun.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

