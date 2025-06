Každý rok jsou to očekávané zprávy a zajímají desetitisíce Čechů. Jak je letos draho v Chorvatsku?

Ceny jako v 90. letech, kdy jsme si v zemi u Jaderského moře nepřipadali jako chudí příbuzní, jsou pryč. Nejoblíbenější prázdninový cíl Čechů si za poslední roky připsal nechtěný titul drahé destinace.

Od ledna 2023 se tu totiž platí eurem. V létě 2023 byli čeští turisté šokováni, jak ceny potravin a nápojů výrazně vzrostly. Po zavedení eura zdražily až o 20 procent.

Loni v létě ale potraviny v Chorvatsku zlevnily a nákup v místním supermarketu vyšel jen o málo dráž než v Česku. Jak je to letos?

Ceny v Chorvatsku se zvedly zhruba o inflaci.

Obecně jsou ceny v Chorvatsku o něco vyšší než v České republice. Výjimku tvoří některé potraviny, které naopak seženete levněji než u nás. Například ovoce a zeleninu. Ceny se výrazně liší v závislosti na lokalitě a období. Nejlevněji je v menších obcích mimo sezónu. V turistických letoviscích o letních prázdninách jsou ceny nejvyšší. V Chorvatsku není běžné smlouvat o cenách (ani na trzích).

Vyšší než u nás a opět dražší než loni jsou dvě zásadní položky rozpočtu rodinné dovolené v Chorvatsku. Ubytování a pohonné hmoty.

Ceny pohonných hmot Chorvatsko: benzín 39,81 Kč/litr

nafta 43,23 Kč/litr Česko: benzín: 33,50 Kč/litr

nafta: 32,57 Kč/litr

srovnání cen v polovině června

Stejně jako v Česku nebo Německu, i v někdejší jugoslávské republice jsou dražší ceny na pumpách přímo u dálnice. Když sjedete do měst, natankujete levněji.

Také ceny ubytování letos mírně rostou, podle Travel Family o dvě až tři procenta. Dvouhvězdičkový pokoj vyjde zhruba na 35 eur za noc (875 korun), zatímco luxusní hotely stojí kolem 250 eur (6 250 korun). Turistická daň se pohybuje od 1,33 do dvou eur za noc, děti do 12 let ji neplatí, mládež do 18 let má padesátiprocentní slevu.

Supermarkety Chorvatsko vs. Česko

Nákupy v supermarketech jsou dobrou volbou, jak si užít dovolenou u moře za náklady podobné těm v Česku. Ceny jsou srovnatelné, někdy o něco vyšší, jindy nižší.

Pro konkrétní představu o cenách v Chorvatsku je možné sledovat online letáky jednotlivých řetězců. Zatímco domácí značky supermarketů Konzum, Tomy a Plodine jsou v každém menším městě, zahraniční řetězce Lidl, Kaufland a Spar spíše ve větších letoviscích.

Ceny vybraných potravin v Česku a chorvatských supermarketech (v Kč) Položka a množství Česko Poreč Market u pláže Split Lidl Minerálka (balená, 1,5 litru) 18,50 24,88 16,67 Pivo Pilsner Urquel (0,5 l, sklo) 47,09 35,65 38,22 Káva (mletá, 250 gramů) 60 – 100 199,81 115,17 Mléko plnotučné (1 litr) 24 – 32 51,30 25,39 Chléb (běžný, 500 gramů) 24 – 50 19,24 19,24 Těstoviny (500 gramů) 15 – 40 22,83 19,24 Máslo (250 gramů) 45 – 80 102,34 63,87

Pozn.: Ceny se mohou lišit v závislosti na konkrétní lokalitě, obchodě a sezóně.

Dráž je v obchodech v turisticky exponovaných oblastech a v blízkosti pláží.

Jak ušetřit v chorvatských obchodech?

Velké řetězce jako Lidl a Kaufland, ale také supermarkety Konzum, Plodine a Spar bývají často levnější než menší místní obchody. Zboží se dá nakupovat v akcích, které platí na určitý týden.

Zdejší supermarkety také vydávají akční letáky, takto vypadá nabídka na tento týden v Konzumu, Plodine a Lidlu.

Místní trhy Pijaca nabízejí často srovnatelné ceny se supermarketem, ale kvalita bývá daleko vyšší. Nejlepší čas na nákup je brzy ráno, kdy je ještě bohatý výběr.

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou nižší.

Zmrzlina u stánku a pouliční občerstvení

Zmrzlina vyjde na 2,50 eura za kopeček /porci/ jednu příchuť ve větším kornoutu téměř všude (na Istrii výjimečně od 2 eur; někde „ulítnou“ ke 3 eurům).

Položka a množství Chorvatsko (EUR a Kč) Česko (Kč) Poznámka Zmrzlina (kopeček) 1,50 – 3,00 EUR (37,50 – 75 Kč) 30 – 50 Kč V Chorvatsku znatelně dražší, ale porce bývají často větší. A k dovolené zkrátka zmrzlina patří. Palačinky a langoše 4,00 – 7,00 EUR (100 – 175 Kč) 80 – 120 Kč Burek (s masem, sýrem, špenátem) 2,50 – 4,00 EUR (62,50 – 100 Kč) 14,90 – 99 Kč Velmi oblíbený a sytý street food, ceny v ČR se liší dle typu pokrmu a místem prodeje. Hot dog nebo hamburger 5,00 – 8,00 EUR (125 – 200 Kč) 80 – 150 Kč Pizza (štráfek) 3,00 – 5,00 EUR (75 – 125 Kč) 25 – 60 Kč Dobrá a často dostupná volba pro rychlé jídlo. Káva espresso (v kavárně) 1,50 – 2,50 EUR (37,50 – 62,50 Kč) 50 – 80 Kč

Další tipy, jak se najíst v Chorvatsku

Vyhýbejte se restauracím a stánkům přímo na hlavních promenádách a v centru měst. Ceny jsou zde vždy nejvyšší.

Místní pekárny „pekara“ nabízejí čerstvé pečivo, burek a další slané i sladké pochoutky za dobré ceny.

Některé restaurace také nabízejí denní menu za příznivější ceny.

Přesto ale – když už jste na dovolené, tak si ji užijte. V rámci svých finančních možností nepočítejte každou korunu, tedy euro, a dopřejte sobě a svým dětem tu pravou zmrzlinu od moře. Jednou za rok to určitě vaše peněženka zvládne. A pak zase můžete celých dvanáct měsíců šetřit na další dovolenou.