Chorvatsko není levné jako v polovině devadesátých let, ale když to umíte a jste zvyklí nakupovat chytře, dá se to dobře zvládnout a udělat si parádní dovolenou s příjemnými náklady podobnými těm v Česku. Nejoblíbenější prázdninová destinace Čechů si za poslední roky připsala nechtěný titul drahé destinace. Prozkoumali jsme to dopodrobna. Projeli kvůli tomu Chorvatsko od severu k jihu, prošli supermarkety i tržiště.