Klimatická krize mění cestovatelský apetit, žene turisty stále víc na sever

„Rostoucí teploty mění pravidla hry,“ cituje portál Pařížanku Mathilde Martinovou. Zkušenost, kterou má z dovolené před třemi lety na jihu Francie, odkud pochází a žijí tam i její rodiče, ji donutila přehodnotit, kam v létě vyrazí za odpočinkem. „Během léta jsme byli poblíž města Perpignan a trpěli jsme spalujícím vedrem. Ten týden byl všechno, jen ne příjemný. Občas se nám těžce dýchalo,“ uvedla Martinová.

Od té doby preferuje chladnější místa. Letos má v plánu se vydat během hlavní sezony na pěší túru do jižní Anglie. Dovolenou u moře preferuje, ale až na podzim nebo na jaře. „Není tak horko a moře je někdy ještě teplé. Oblast trpí klimatickými změnami a suchem,“ zmiňuje Martinová.

Není rozhodně jediná, kdo mění plány. V průzkumu ETC třetina Evropanů uvedla, že se v současnosti vyhýbají destinacím s extrémním počasím, jako jsou například hurikány či záplavy, 17,3 procenta respondentů pak zmínilo, že se vyhýbají místům s extrémními teplotami. Jeden z deseti cestujících v průzkumu uvedl, že má z extrémního počasí obavy a 8,5 procenta respondentů sdělilo, že mění měsíce, ve kterých se vydávají na dovolenou.

I přesto však z průzkumu vyplývá, že nejoblíbenější měsíce pro cestování mezi květnem a říjnem jsou stále červenec a srpen. ETC se dotazovala respondentů z Německa, Spojeného království, Francie, Nizozemska, Itálie, Belgie, Švýcarska, Španělska, Polska a Rakouska.

Zájem o chladnější destinace

Mezi ty, kteří se vydávají častěji na dovolenou mimo červenec a srpen, patří například Britové. Podle údajů asociace britských cestovních kanceláří ABTA jsou nejoblíbenější měsíce pro zahraniční dovolené říjen, květen a červen.

Zájem je i o chladnější destinace. Podle Laury Greenmanové, výkonné ředitelky cestovní kanceláře Magnetic North Travel specializující se na dovolené právě v chladnějších zemích, se poptávka po rodinné dovolené v létě letošního roku mezi britskými a irskými zákazníky ve srovnání s loňským rokem zdvojnásobila, došlo také k nárůstu poptávky mezi páry.

„Téměř všichni tito klienti uvádějí, že si vybrali Skandinávii z důvodu, že je v ní v létě chladněji než jinde v Evropě,“ uvedla Greenmanová.

Zvýšený zájem o dovolenou ve Skandinávii pozoruje i společnost Intrepid Travel. Její generální ředitelka Hazel McGuireová uvedla, že rezervace dovolené do Skandinávie mezi britskými zákazníky stouply meziročně o 40 procent.

Mezi těmi, kdo vyměnil dovolenou u Středozemního bože za severskou krajinu, je i osmatřicetiletý Londýňan Stephen Brown. Namísto klasické dovolené u moře nyní vyráží na výlet po skotské Vysočině. Důvodem jsou i vlny veder, které hlavní město Velké Británie v posledních letech zažívá.

„Tepla už mám dost. Bydlíme v bytovce v posledním patře a je tam příšerné horko,“ říká Brown, který má rád turistiku, jízdu na kajaku i cyklistiku. Do Skotska se vydává mimo jiné i proto, že nemusí použít leteckou dopravu. Toto léto plánuje navštívit také Norsko.

Podle generálního ředitele Evropské komise pro cestovní ruch Eduarda Santandera si cestovatelé stále více uvědomují extrémní povětrnostní jevy a jejich potenciální vliv na jejich dovolenou. Obavy podle něj však bývají krátkodobé. Po létě si lidé mohou dělat starosti, ale při rezervaci další dovolené tyto problémy často přehlížejí.

„Při pohledu do budoucna předpokládáme, že měnící se vzorce počasí by mohly ovlivni turismus v Evropě. Chladnější destinace mohou v létě získat na popularitě a cestovatelé mohou stále častěji navštěvovat jižní Evropu na jaře a na podzim a vyhýbat se tak dovolené v letní sezoně,“ uvádí podle The Guardianu ředitel Evropské komise pro cestovní ruch.