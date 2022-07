Američané si vychutnávají dovolenou v Evropě. Pomáhá jim k tomu kurz dolaru

Třídenní pobyt v pařížském hotelu, který si účtuje 250 eur (6 100 Kč) za noc, by v dnešní době Američana stál asi 767 dolarů (asi 18 500 korun). Ještě tři roky zpátky to ale bylo celkově 841 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 20 400 korun. Zlevnily se i letenky, informoval portál CNBC.

Průměrná cena letenek do Evropy klesla proti loňskému roku o 15,1 procenta, jak vyplývá ze studie online rezervačního webu CheapAir.com. Největších změn přitom doznaly u Američanů oblíbené italské destinace. Letenka do Milána stojí dnes meziročně až o 20 procent méně. Podobně je to také v případě italských Benátek nebo Říma. O deset procent méně stojí letenka do Londýna a asi o devět pak i do Paříže. Cesta z USA do irského Dublinu však stojí pořád stejně.

Na zlevnění se nejvíce podepsal kurs dolaru. Euro během července poprvé od roku 2002 sestoupilo na paritu vůči americkému dolaru, kde se jedno euro prodávalo za jeden dolar. Měny se vyrovnaly kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese.

Pro Američany tak překvapivě zlevnily i hotelové pobyty, a to zejména v některých státech západní Evropy. „Ačkoliv hotely své ceny během nejrušnějšího období v roce obvykle navyšují, letos to tak není. Hotely v těch nejlepších evropských destinacích si totiž cenou konkurují více než dřív,“ uvedla pro agenturu Reuters Melissa Dohmenová, mluvčí portálu Hotels.com.

To potvrdila i cestovní kancelář Expedia. Uvedla, že ceny hotelů v mnoha evropských městech budou letos v srpnu nižší než před vypuknutím pandemie covidu-19.

Z dostupných dat vyplývá, že mezi nejoblíbenější turistické destinace Američanů se letos řadí Řecko, Itálie a Francie. Tam je možné strávit noc v hotelu i za 162 dolarů (3 800 Kč). V tureckém Istanbulu je jedna noc ještě levnější a vyjde i na 122 dolarů (2 800 Kč). Nejdražší variantou naopak může být domácí dovolená v americkém Las Vegas, kde jedna noc v hotelovém pokoji v průměru momentálně vychází na 399 amerických dolarů (9 300 Kč).