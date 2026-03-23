Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Jan Dvořák
  18:00
Ceny pohonných hmot v některých státech za dva týdny vzrostly o více než 30 procent. V jižních a jihozápadních státech, kde byl nárůst cen nejvýraznější, si řidiči stěžují, jak jim zvýšené náklady na benzin zatěžují rozpočet. Také řidiči kamionů v USA pociťují první ekonomické důsledky prudkého nárůstu cen nafty.
Stojan na čerpací stanici v Buffalo Grove ve státě Illinois (19. března 2026)

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici v Capitol Hillu ve Washingtonu, D.C....
Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)
Čerpací stanice v americkém Chicagu (19. března 2026
Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Merricku ve státě New York (10....
Když v pátek navečer zajel likvidátor pojistných událostí z Dallasu jménem Jay Robinson na místní čerpací stanici QuikTrip pro benzin, zjistil, že ceny pohonných hmot od vypuknutí války v Íránu vzrostly o více než 30 procent, píše The New York Times.

Zdražování se ho dotklo mnohem tvrději než většiny ostatních. Brzy se bude ženit a aby pokryl všechny svatební náklady, přivydělává si jako řidič. Válka a s ní spojené omezení globálních dodávek ropy však snížily jeho zisky.

„Inflace mě už tak dost zatěžuje a tohle mi vůbec nepomáhá,“ říká Američan. Jeho Toyota Corolla z roku 2019 má sice nízkou spotřebu, rostoucí ceny však už nemůže ignorovat. „Doufám, že to brzy skončí,“ říká. Ve čtvrtém týdnu války však ceny pohonných hmot rostou dál, uzavřel americký deník.

Hledání východiska

Zdražování neunikla žádná část USA. Podle analýzy údajů ze služby GasBuddy, kterou provedl deník New York Times, nejstrmější nárůst cen zaznamenaly mnohé státy na americkém jihu a jihozápadě, kde byly ceny benzinu před vypuknutím války jedny z nejnižších.

K 14. březnu 2026 vzrostly ceny benzinu v Louisianě, Mississippi, Oklahomě a Texasu od začátku války přibližně o třetinu. V Coloradu se ceny zvýšily o 35 procent. V Novém Mexiku, které bylo zasaženo nejvíce, vzrostly ceny dokonce o necelých 40 procent.

O víkendu američtí řidiči zastavující u čerpacích stanic uvedli, že se nedostatek paliva začíná pomalu projevovat. Vyšší ceny některé z nich nutí přehodnotit své jízdní návyky. Jiní zase tvrdí, že pokračují jako obvykle, snášejí vyšší ceny a doufají v brzký konec války.

„Mě to moc neovlivňuje, protože pracuji přímo ze svého auta, takže to prostě přenesu na zákazníka,“ říká mechanik Sancho Diaz, který v poklidném lyžařském městečku Taos v Novém Mexiku tankoval v sobotu ráno svůj veterán Ford F-250. Ostatní z Taosu vyjádřili nad vyššími cenami jisté znepokojení. Uvedli, že zatím nejsou připraveni kvůli nim měnit své plány.

Lidé jsou na tom i hůř

Vzhledem k tomu, že rostoucí ceny začínají ovlivňovat blížící se volby do Kongresu, podnikla Trumpova administrativa první kroky k jejich zmírnění, mimo jiné čerpáním ze strategických ropných rezerv země. Vláda rovněž zmírnila sankce na vývoz ruské ropy a na část íránské ropy, která se již nachází na moři. Vzhledem k tomu, že se ale v dohledné době nezdá, že by se konflikt vyřešil, není jasné, jak dlouho budou ceny nadále vysoké, ani jak vysoko ještě mohou vystoupat.

U čerpací stanice Birdie’s v New Orleansu byl 85letý Habibullah Saleem jedním z mála lidí, kteří se snažili natankovat své SUV, ještě než ceny dál vzrostou. Peníze určené na nájem utrácejí za benzin. „Vím, že jsou lidé, kteří jsou na tom hůř než já,“ řekl Saleem. „Ale musíme z toho najít východisko.“

U této čerpací stanice stála o víkendu dlouhá fronta aut. Cena galonu (3,78 l) benzinu v sobotu vyšplhala na 3,22 dolaru. Ještě před měsícem se přitom v Louisianě pohybovala kolem 2,50 dolaru.

Čtyřiapadesátiletý řidič Charles McThomas uvedl, že celé dopoledne jezdil po okolí a hledal nejlevnější benzin. Řekl, že se vyhnul dlouhé frontě u čerpací stanice Birdie’s, protože musel do práce. Až se však konečně dostane k doplnění nádrže, očekává, že ho to bude stát 200 dolarů, což je o 50 dolarů více než obvykle.

Dřív lidé podle něj tankovali jen tolik, kolik potřebovali k dojetí do cíle. „Teď ale vidím, že si tankují plnou nádrž, protože nevědí, jaká bude cena zítra,“ uzavřel podle amerického portálu

Ani naftě válka nepřeje

Také řidiči kamionů v USA pociťují první ekonomické důsledky prudkého nárůstu cen nafty. Cena nafty pět dolarů za galon ničí řidiče kamionů a podle mnohých to brzy to pocítí celá ekonomika, píše americký The Wall Street Journal.

Řidič kamionu Miguel Caveda nedávno utratil za týden na cestách za naftu zhruba 1 800 dolarů, což je o 40 procent více, než obvykle platil před vypuknutím války v Íránu.

Náhlý nárůst cen nafty snížil jeho zisky a narušil jeho podnikání i v dalších ohledech. Začal tak hledat lehčí náklady a vyhýbat se kopcovitým trasám, které spotřebovávají hodně paliva. Je si také dobře vědom toho, že vyšší náklady na palivo se nakonec promítnou do cen, které spotřebitelé platí za zboží, které přepravuje – od pneumatik po melouny –, pokud jeho podnikání přežije.

„Jakákoli větší oprava, třeba – nedejbože – porucha motoru nebo něco podobného, a je po mně,“ podotýká řidič kamionu z Tampy na Floridě.

Podle asociace AAA překročila průměrná cena galonu nafty v sobotu celostátně hranici 5,20 dolarů, což představuje nárůst o zhruba 40 procent v porovnání s minulým měsícem. Osm z deseti států, kde ceny nafty vzrostly nejvíce, se nachází na jihovýchodě – v čele s Jižní Karolínou, kde diesel od 21. února zdražil o 51 procent, uzavřel americký portál.

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

