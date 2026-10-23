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Doufáme, že to přehodnotíte. Moskvě se nelíbí zákaz ruského LNG v Evropské unii

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  9:46
Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti...

Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti Novatek v Murmanské oblasti v Rusku (20. července 2023) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin při obhlídce projektu Arctic LNG 2 společnosti...
LNG tanker zakotvený v nizozemském Eemshavenu. Do terminálu dosud dorazilo 92...
LNG tanker zakotvený v nizozemském Eemshavenu. Do terminálu dosud dorazilo 92...
Závod na zkapalněný zemní plyn Sabine Pass, který vlastní společnost Cheniere...
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Vysocí ruští političtí a energetičtí činitelé ve čtvrtek vyzvali Evropskou unii, aby přehodnotila plánovaný zákaz dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Poukázali v této souvislosti na nízkou úroveň zásob plynu v EU. Zákaz dovozu ruského LNG do EU, který je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu, by měl vstoupit v platnost na začátku ledna.

„Doufám, že je stále čas na přehodnocení tohoto rozhodnutí,“ uvedl na ekonomickém fóru v Istanbulu Leonid Michelson, šéf společnosti Novatek, která je největším ruským producentem LNG.

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Zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou spolupráci se zahraničními státy Kirill Dmitrijev na stejné konferenci prohlásil, že plynovod Nord Stream, který dříve dodával ruský plyn po dně Baltského moře do Německa, v budoucnosti obnoví provoz.

„Z ekonomického hlediska je to nevyhnutelné, obnovení dodávek energie z Ruska je naprosto nevyhnutelné,“ prohlásil. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh tento týden poprvé za téměř čtyři roky překročila hranici 90 eur (zhruba 2200 Kč) za megawatthodinu (MWh).

Cena plynu roste

Za zdražováním plynu stojí konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek LNG.

„V současnosti vidíme výrazný růst cen plynu v Evropě i rostoucí závislost evropského trhu na podmínkách na světovém trhu s LNG,“ uvedl šéf exportní divize ruské státní plynárenské společnosti Gazprom Dmitrij Chandoga. „Postupné nahrazování ruského plynu dodávaného plynovody zkapalněným zemním plynem vede k růstu rizik,“ dodal.

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Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) ve středu plné z necelých 75 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, dosahovala naplněnost zásobníků zhruba 61 procent, zatímco v České republice to bylo kolem 77 procent.

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