Poprvé navštívil Jack Cotas Japonsko v roce 2024. Stejně jako tisíce jiných prozkoumal Šibuju, ochutnal hovězí maso z Kóbe a věnoval se dalším běžným turistickým aktivitám. Jeho návrat v listopadu loňského roku však měl jiný účel. Devětadvacetiletý inženýr z Los Angeles navštívil tři dostihové dráhy po celé zemi, aby se podíval na Japan Cup, jednu z nejprestižnějších událostí v globálním dostihovém kalendáři, píše agentura Bloomberg.
Cotas není právě vášnivým fanouškem tohoto sportu ani neutrácí za sázky. K návštěvě těchto míst ho přivedla až touha zažít na vlastní kůži dramatické okamžiky ze života koní, které poznal z jedné ze svých oblíbených videoher: Umamusume: Pretty Derby. „Nikdy před tím mě dostihy nijak zvlášť nezajímaly“, říká Cotas. Ale zápletky v anime a hře, které vycházejí z příběhů skutečných dostihových koní, ho zaujaly. „Uvědomil jsem si, že tyto příběhy se odehrávají v reálném životě,“ říká.
Cotas je jedním z nesčetných hráčů po celém světě, kteří se zamilovali do světa japonských dostihů díky mobilní hře, kterou vyvinula společnost Cygames z Tokia. Od svého uvedení v roce 2021 zaznamenala japonská verze této hry více než 30 milionů stažení v celé Asii a inspirovala vznik filmů, živých koncertů a dokonce i spolupráci s řetězcem KFC.
Po vydání anglické verze v červnu letošního roku zaznamenaly živé přenosy hry na Twitchi stovky tisíc zhlédnutí, a tak se hra dostala na obrazovky širokého mezinárodního západního publika. V prosinci byla na 2025 Game Awards vyhlášena nejlepší mobilní hrou roku.
Mateřská společnost Cygames, CyberAgent Inc., z toho těží. Její tržby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 vzrostly téměř o 19 procent ve srovnání s předchozím rokem. Podle nedávné zprávy japonské makléřské společnosti SMBC Nikko Securities Inc. byl klíčovým faktorem růstu společnosti úspěch anglické verze hry.
Umamusume v překladu znamená „koňská dívka“, obsahuje více než 100 anime dívčích postav s koňskýma ušima a ocasem inspirovaných skutečnými dostihovými koňmi z posledního půlstoletí. Ve hře hráči vystupují jako trenéři, kteří trénují svou koňskou dívku v různých scénářích, budují její statistiky a dovednosti a udržují její motivaci. Hráči sestavují týmy závodnic vhodných pro různé podmínky, vzdálenosti a dráhy a poté závodí proti soupeřům. Hra je zdarma, ale využívá mechanismus gacha, který motivuje hráče utrácet peníze za získání nových postav a jejich vlastností.
Cílem hry Umamusume je trénovat, rozvíjet a vést svoje „koně“ k vítězství v dostizích.
Každá Umamusume má atributy jako Speed, Stamina, Power, Guts, Wisdom; správné tréninkové rozhodnutí je klíčové pro úspěch v závodech.
Většina Umamusume je založena na reálných dostihových koních z Japonska – jejich jména, příběhy a osobnosti vycházejí z konkrétních závodních legend.
Díky příběhům a osobnostem bývalých i aktivních dostihových koní, které jsou v této hře převyprávěny, se nová generace hráčů seznámila s tím, co bylo kdysi jen okrajovou záležitostí dostihového sportu.
Kdy má kůň narozeniny
Popularita této hry se dokonce přenesla i do reálných stájí a dostihových drah, které ji inspirovaly. Příliv fanoušků toužících vidět skutečné koně ve stájích po celém Japonsku přiměl společnost Cygames, která od majitelů koní získává licence na jejich podobizny, k zveřejnění anglických pokynů pro stáje po celém Japonsku, které mají za úkol odrazovat turisty od vstupu bez svolení majitele nebo pořizování fotografií.
V září vyvolala smrt bývalé dostihové klisny jménem Haru Urara všeobecný smutek na sociálních médiích. Někteří truchlící fanoušci dokonce posílali dokonce květiny na farmu, kde uhynula. Správkyně stájí v Čibě Juko Mijaharová říká, že ji překvapilo, že většina kondolenčních zpráv přišla od lidí mimo Japonsko. „Bylo opravdu velmi povzbuzující vidět tu podporu. Uvědomila jsem si, jak populární je tato hra v zahraničí,“ říká.
Mezi fanoušky Umasumume se také díky hře staly tradicí každoroční crowdfundingové kampaně kolem narozenin dostihových koní. To je doslova požehnáním pro ranče chovající skutečné plnokrevníky. Probíhající kampaň na financování výstavby nové stáje pro farmu Yogibo Versailles Resort Farm na ostrově Hokkaidó, kde žije několik koní z univerza hry Umasumume, například vynesla více než 62 milionů jenů (8,2 milionu Kč).
Mladší publikum miluje koně
Společnost Cygames samozřejmě svých vazeb na skutečné dostihové události po celém světě agilně využívá. Letos například sponzorovala Kentucky Derby a Breeders’ Cup v USA. Firma také investuje prostředky do využití svého duševního vlastnictví, mimo jiné vydáním animovaných seriálů s příběhy postav ze hry.
„Další způsoby, jak zvýšit popularitu, budou klíčové pro udržení zájmu o Umamusume i v budoucnu a pro zajištění toho, že nejde o jednorázový hit,“ říká Soičiro Fukuda, senior analytik společnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, která se zabývá průzkumem trhu a finanční analýzou.
Fanoušci dostihů byli dosud spíše starší muži, ale podle Fukudy pomáhá popularita videohry přilákat k tomuto sportu i mladší publikum. Podle Japonské dostihové asociace se počet sázejících (jak na stadionech, tak online) v posledním desetiletí neustále zvyšuje. „Učit se o dostizích a dostihových koních je stejné jako učit se o F1 a jezdcích F1“, říká Iqbal Noorfatturachman, zdravotník z Tokia. Také jeho přivedlo fanouškovství Umasumume na japonský pohár. „Boj, trénink... svět koní má také své vlastní legendy,“ uzavírá podle Bloombergu.