Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

Jan Dvořák
  16:00
Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o 19 procent, ale nejen to: hra inspirovala celou populární kulturu, film, živé koncerty a nespočet dalších spoluprací. A také přivedla novou generaci k dostihovému sportu a motivovala fanoušky k návštěvě stájí a dostihových drah v Japonsku.

umamusume cygames hra dostihy japonsko | foto: https://umamusume.com/

Poprvé navštívil Jack Cotas Japonsko v roce 2024. Stejně jako tisíce jiných prozkoumal Šibuju, ochutnal hovězí maso z Kóbe a věnoval se dalším běžným turistickým aktivitám. Jeho návrat v listopadu loňského roku však měl jiný účel. Devětadvacetiletý inženýr z Los Angeles navštívil tři dostihové dráhy po celé zemi, aby se podíval na Japan Cup, jednu z nejprestižnějších událostí v globálním dostihovém kalendáři, píše agentura Bloomberg.

Cotas není právě vášnivým fanouškem tohoto sportu ani neutrácí za sázky. K návštěvě těchto míst ho přivedla až touha zažít na vlastní kůži dramatické okamžiky ze života koní, které poznal z jedné ze svých oblíbených videoher: Umamusume: Pretty Derby. „Nikdy před tím mě dostihy nijak zvlášť nezajímaly“, říká Cotas. Ale zápletky v anime a hře, které vycházejí z příběhů skutečných dostihových koní, ho zaujaly. „Uvědomil jsem si, že tyto příběhy se odehrávají v reálném životě,“ říká.

Cotas je jedním z nesčetných hráčů po celém světě, kteří se zamilovali do světa japonských dostihů díky mobilní hře, kterou vyvinula společnost Cygames z Tokia. Od svého uvedení v roce 2021 zaznamenala japonská verze této hry více než 30 milionů stažení v celé Asii a inspirovala vznik filmů, živých koncertů a dokonce i spolupráci s řetězcem KFC.

Po vydání anglické verze v červnu letošního roku zaznamenaly živé přenosy hry na Twitchi stovky tisíc zhlédnutí, a tak se hra dostala na obrazovky širokého mezinárodního západního publika. V prosinci byla na 2025 Game Awards vyhlášena nejlepší mobilní hrou roku.

Vyberte si tu svou

Mateřská společnost Cygames, CyberAgent Inc., z toho těží. Její tržby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 vzrostly téměř o 19 procent ve srovnání s předchozím rokem. Podle nedávné zprávy japonské makléřské společnosti SMBC Nikko Securities Inc. byl klíčovým faktorem růstu společnosti úspěch anglické verze hry.

Umamusume v překladu znamená „koňská dívka“, obsahuje více než 100 anime dívčích postav s koňskýma ušima a ocasem inspirovaných skutečnými dostihovými koňmi z posledního půlstoletí. Ve hře hráči vystupují jako trenéři, kteří trénují svou koňskou dívku v různých scénářích, budují její statistiky a dovednosti a udržují její motivaci. Hráči sestavují týmy závodnic vhodných pro různé podmínky, vzdálenosti a dráhy a poté závodí proti soupeřům. Hra je zdarma, ale využívá mechanismus gacha, který motivuje hráče utrácet peníze za získání nových postav a jejich vlastností.

Staňte se trenérem!

Cílem hry Umamusume je trénovat, rozvíjet a vést svoje „koně“ k vítězství v dostizích.

Hráč vystupuje jako trenér, jeho úkolem je: vybrat (scoutovat) postavy, trénovat jejich dovednosti (rychlost, vytrvalost, sílu, odvahu,…)

Každá Umamusume má atributy jako Speed, Stamina, Power, Guts, Wisdom; správné tréninkové rozhodnutí je klíčové pro úspěch v závodech.

Většina Umamusume je založena na reálných dostihových koních z Japonska – jejich jména, příběhy a osobnosti vycházejí z konkrétních závodních legend.

Díky příběhům a osobnostem bývalých i aktivních dostihových koní, které jsou v této hře převyprávěny, se nová generace hráčů seznámila s tím, co bylo kdysi jen okrajovou záležitostí dostihového sportu.

Kdy má kůň narozeniny

Popularita této hry se dokonce přenesla i do reálných stájí a dostihových drah, které ji inspirovaly. Příliv fanoušků toužících vidět skutečné koně ve stájích po celém Japonsku přiměl společnost Cygames, která od majitelů koní získává licence na jejich podobizny, k zveřejnění anglických pokynů pro stáje po celém Japonsku, které mají za úkol odrazovat turisty od vstupu bez svolení majitele nebo pořizování fotografií.

V září vyvolala smrt bývalé dostihové klisny jménem Haru Urara všeobecný smutek na sociálních médiích. Někteří truchlící fanoušci dokonce posílali dokonce květiny na farmu, kde uhynula. Správkyně stájí v Čibě Juko Mijaharová říká, že ji překvapilo, že většina kondolenčních zpráv přišla od lidí mimo Japonsko. „Bylo opravdu velmi povzbuzující vidět tu podporu. Uvědomila jsem si, jak populární je tato hra v zahraničí,“ říká.

Mezi fanoušky Umasumume se také díky hře staly tradicí každoroční crowdfundingové kampaně kolem narozenin dostihových koní. To je doslova požehnáním pro ranče chovající skutečné plnokrevníky. Probíhající kampaň na financování výstavby nové stáje pro farmu Yogibo Versailles Resort Farm na ostrově Hokkaidó, kde žije několik koní z univerza hry Umasumume, například vynesla více než 62 milionů jenů (8,2 milionu Kč).

Mladší publikum miluje koně

Společnost Cygames samozřejmě svých vazeb na skutečné dostihové události po celém světě agilně využívá. Letos například sponzorovala Kentucky Derby a Breeders’ Cup v USA. Firma také investuje prostředky do využití svého duševního vlastnictví, mimo jiné vydáním animovaných seriálů s příběhy postav ze hry.

„Další způsoby, jak zvýšit popularitu, budou klíčové pro udržení zájmu o Umamusume i v budoucnu a pro zajištění toho, že nejde o jednorázový hit,“ říká Soičiro Fukuda, senior analytik společnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, která se zabývá průzkumem trhu a finanční analýzou.

Fanoušci dostihů byli dosud spíše starší muži, ale podle Fukudy pomáhá popularita videohry přilákat k tomuto sportu i mladší publikum. Podle Japonské dostihové asociace se počet sázejících (jak na stadionech, tak online) v posledním desetiletí neustále zvyšuje. „Učit se o dostizích a dostihových koních je stejné jako učit se o F1 a jezdcích F1“, říká Iqbal Noorfatturachman, zdravotník z Tokia. Také jeho přivedlo fanouškovství Umasumume na japonský pohár. „Boj, trénink... svět koní má také své vlastní legendy,“ uzavírá podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

umamusume cygames hra dostihy japonsko

Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o...

1. ledna 2026

Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

Recept na dlouhověkost budete muset objevit sami. Zázračné oblasti, kde se lidé...

Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle...

1. ledna 2026

Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli...

1. ledna 2026

Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Ilustrační snímek

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro...

1. ledna 2026

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Premium
Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....

1. ledna 2026

Slevy ztratily význam a zákazníci nemají povědomí o ceně, říká šéfka potravinářů

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová (21. prosince 2025)

Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...

1. ledna 2026

Americké firmy se připravují na rok 2026. Nabírání lidí není na pořadu dne

ilustrační snímek

Velké americké firmy vstupují do roku 2026 s opatrností. Místo náboru nových zaměstnanců chtějí udržet současné stavy, případně je dál snižovat. Důvodem je nejistý ekonomický výhled i očekávání, že...

31. prosince 2025

Bitcoin nemá co slavit. Zářivý začátek vystřídaly pády

ilustrační snímek

Maxim letos dosáhl i bitcoin. V létě cena jedné mince poprvé v historii překonala hranici 123 tisíc dolarů (zhruba 2,5 milionu korun). Kryptoměnám pomohl Donald Trump. Ten sám sebe označil za...

31. prosince 2025

Euro nám nepřinese okamžité zbohatnutí, říká bulharský ekonom

Adrian Nikolov, ekonom Institutu pro tržní ekonomiku (IME) v Bulharsku. (16....

Bulharsko od Nového roku vstupuje do eurozóny a přijímá společnou měnu. Změna ovšem přichází v době politického chaosu, rezignující vlády a protestů v ulicích, takže radost z eura rozhodně není...

31. prosince 2025

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

31. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Pomoc firmám za covidu vyšla na dvě miliardy. Většina úvěry splácí

Letiště Václava Havla v Praze (30. března 2020)

Během nejtěžších lockdownů zachraňoval stát hospodaření desítek nejpostiženějších podniků formou půjček se státní garancí. Dnes, když zbývá rok do vyřízení posledních splátek, je výsledek státní...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.