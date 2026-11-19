Američtí obchodníci na rostoucí poptávku reagují rozšiřováním nabídky a hledají nové způsoby, jak zákazníky přilákat.
„Nikdy jsem neviděla, že by Nordstrom tak výrazně vystavoval plyšová zvířátka přímo ve výloze,“ říká třiatřicetiletá zákaznice Rachel Ellicottová, která si hraček všimla ve vánoční výloze vlajkové prodejny slavného obchodního v New Yorku. Uvnitř ji zaujal například malý plyšák v podobě horké čokolády za 45 dolarů (přibližně 1 000 korun).
Dospělí s vlastními příjmy méně citliví na růst cen než děti odkázané na kapesné.