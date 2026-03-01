Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy

Autor: ,
  7:14
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026 | foto: Profimedia.cz

Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce,“ sdělila Croftová agentuře Reuters.

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

„Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující 100 USD za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí,“ dodala analytička.

Lodě zachytily rádiové vysílání

Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle Bloombergu zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.

Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv „fakticky uzavřen“. Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli „oficiálnímu uzavření“ přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Spojené státy mezitím varovaly lodní společnosti, aby se plavidla držela nejméně 30 námořních mil od jejich vojenských aktiv v regionu. Japonská společnost Nippon Yusen už dříve své flotile doporučila, aby se průlivu vyhnula.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Řecko vyzvalo svou rozsáhlou obchodní flotilu k přehodnocení plavebních plánů. Řecké ministerstvo dopravy také doporučilo připravit se na použití konvenčních navigačních metod bez elektroniky kvůli riziku rušení.

Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle Bloombergu oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.

Trumpův velkolepý bluf. Operace „Lví řev“ byla připravená, i když se stále jednalo

Problémy se netýkají jen ropných tankerů, ale i zkapalněného zemního plynu (LNG) a kontejnerových plavidel. Nejméně tři tankery s plynem směřující do Kataru nebo z něj podle dat ze sledování trasy přerušily plavbu, aby se průlivu vyhnuly.

Katar je druhým největším vývozcem LNG na světě a jeho dodávky musejí průlivem projít na cestě do Asie a Evropy. Někteří rejdaři podle makléřů zvažují i zrušení již sjednaných cest do regionu s odkazem na válečné doložky ve smlouvách.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní...

1. března 2026  7:14

Přemýšlíme o vyslání diplomata do Koreje, říká zemědělská náměstkyně

Jaroslava Špalková, náměstkyně ministra zemědělství (30. ledna 2026)

Vyslání agrárního diplomata do Korejské republiky zvažuje ministerstvo zemědělství. Diplomaté se osvědčují, další z nich by měl zamířit do Turecka, kde bude muset řešit i zpřísňování podmínek vývozu...

1. března 2026

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Premium
Vlajka Spojených států amerických

Američané v rekordním počtu opouštějí USA. Stále více občanů se stěhuje do zahraničí. Jsou přitahováni kvalitou života, kterou si za hranicemi díky svým platům mohou snadno dovolit. Útěk před...

1. března 2026

Obchodní centra v Číně zejí prázdnotou. Mění sortiment kvůli generaci Alfa

Děti se učí dálkově ovládat dva robotické psy v nákupním centru Global Harbor v...

Čínská nákupní centra hledají způsoby, jak přitáhnout do svých útrob zákazníky, a to zejména rodiny s dětmi. Kvůli vzrůstající popularitě online nakupování se totiž potýkají s poklesem návštěvnosti....

28. února 2026

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu už osm zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno už osm letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v...

28. února 2026,  aktualizováno  17:42

V destinacích Blízkého východu jsou tisíce Čechů. Slyšeli jsme otřesy, hlásí z Dubaje

Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)

V destinacích Blízkého východu, kde v sobotu ráno Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana...

28. února 2026  15:11,  aktualizováno  17:39

Německo bez ruského plynu rezignovalo na domácí těžbu, klesla o 80 procent

německo zemní plyn těžba rusko zařízení útlum

Přestože se dodávky ruského zemního plynu do Německa v posledních letech propadly téměř na nulu, domácí těžba tento výpadek nenahradila. Za uplynulých dvacet let se snížila zhruba o 80 procent. A to...

28. února 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Americko-izraelský úder na Írán zvyšuje rizika pro významnou část světových dodávek ropy. Islámská republika sama těží kolem 3,3 milionu barelů denně, což představuje zhruba tři procenta globální...

28. února 2026

Zavádíme drony, mohou nahradit i živé inspektory, říká šéf zemědělského fondu

Petr Dlouhý, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu.

Stát přemýšlí o lepším, ale placeném monitorování zemědělců satelity, na kontroly už si Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) koupil také 31 dronů, říká v rozhovoru pro iDNES.cz jeho ředitel Petr...

28. února 2026

Čuprova Pilulka pokračuje v transformaci. Sází na doplňky podle biorytmu

Ilustrační fotografie

Pilulka od loňského roku už není lékárnou. Nyní se zaměřuje na datově řízenou prevenci a personalizovanou péči o zdraví. Nejnovějším krokem je exkluzivní spolupráce s českou značkou Elyxeer 30.5,...

28. února 2026  14:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24,  aktualizováno  13:52

Na Wall Street vzkvétá spekulativní byznys. Obchoduje se s náhradami za cla

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Na Wall Street se rozjíždí nový byznys související se cly prezidenta Trumpa, jejichž podstatnou část zrušil nejvyšší soud USA. V době, kdy řada firem požaduje náklady na zaplacená cla po Spojených...

28. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.