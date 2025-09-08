Dopravní podnik Transport for London v neděli varoval, že od pondělí do čtvrtka bude v síti metra minimální nebo žádný provoz. Úvodní stávka pracovníků londýnského metra proběhla už v neděli, napsal portál The New York Times.
Členové odborového svazu National Union of Rail, Maritime and Transport Workers avizovali plány na stávku už minulý měsíc. „Ke stávkám dochází poté, co vedení odmítlo vážně reagovat na požadavky odborů týkající se mezd, řízení únavy, extrémních směn a zkrácení pracovního týdne,“ uvedl odborový svaz s tím, že podnik zároveň nesplnil dřívější dohody se zaměstnanci.
|
Londýnské metro má nové soupravy. Vandalové už je stačili posprejovat
Dopravní podnik Transport for London uvedl, že usilovně pracuje na vyřešení sporu a vyzval odbory k přerušení stávky. Nabízí plošné zvýšení mezd o 3,4 procenta pro všechny zaměstnance metra.
Odbory v neděli prohlásily, že hlavním bodem sporu v jednáních je jeho požadavek na zkrácení“ pracovní doby. „V londýnském metru pracuje od roku 2018 o 2 000 zaměstnanců méně a naši členové pociťují tlak extrémních směn,“ uvedl svaz.
Provozní ředitelka Transport for London Claire Mannová řekla, že úřad vítá diskuzi o zvládání únavy, ale „snížení smluvního 35hodinového pracovního týdne není ani praktické, ani finančně únosné.“ Obě strany zdůraznily, že jsou otevřeny dalšímu vyjednávání.
Alternativní doprava ohrožena
Londýnské metro má 272 stanic a 11 linek, které křižují město a jeho okolní předměstí, a každý všední den přepraví až pět milionů cestujících. Ostatní dopravní služby ve městě včetně linky Elizabeth Line, která spojuje východ a západ Londýna, nadále fungují, ale podle úřadu mohou jezdit v omezeném režimu.
Dopravní podnik vyzval cestující, aby zvážili chůzi nebo jízdu na kole. Zároveň je upozornil, že silnice a další dopravní prostředky, jako jsou autobusy, budou pravděpodobně mimořádně vytížené a náchylné ke zpožděním.
|
Peklo jménem londýnské metro. Snahy o zchlazení systém ještě více rozpálily
Podle odhadů britského think tanku CEBR by výpadky v dopravě mohly ekonomiku stát 230 milionů liber (6,5 miliardy Kč). „To nezahrnuje širší důsledky, jako jsou snížené spotřebitelské výdaje a ztráta produktivity,“ cituje agentura Bloomberg slova ekonoma CEBR Pushpina Singha.
Mezi nejvíce zasažené mají patřit obchody, restaurace a bary v centru Londýna. Dopad na město částečně zmírní fakt, že mnoho zaměstnanců, zejména ve finančním sektoru, může pracovat z domova.