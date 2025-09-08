Londýnské metro ochromila stávka. Zaměstnanci žádají vyšší platy i lepší podmínky

Autor:
  11:53
V Londýně začala stávka zaměstnanců metra. Ti touto formou protestují kvůli platům a pracovním podmínkám. Provoz většiny linek bude během týdne minimální. Stávka se dotkne milionů cestujících, poškodit může i ekonomiku města.
Lidé stojí před uzavřenou stanicí londýnského metra na začátku stávky. (7. září...

Lidé stojí před uzavřenou stanicí londýnského metra na začátku stávky. (7. září 2025) | foto: ČTK

Lidé stojí ve frontě na autobusy během stávky v Londýně. (8. září 2025)
Uzavřená stanice metra St. James’s Park (8. září 2025)
Uzavřená stanice metra Victoria Underground Station (8. září 2025)
Uzavřená stanice metra Victoria Underground Station (8. září 2025)
13 fotografií

Dopravní podnik Transport for London v neděli varoval, že od pondělí do čtvrtka bude v síti metra minimální nebo žádný provoz. Úvodní stávka pracovníků londýnského metra proběhla už v neděli, napsal portál The New York Times.

Členové odborového svazu National Union of Rail, Maritime and Transport Workers avizovali plány na stávku už minulý měsíc. „Ke stávkám dochází poté, co vedení odmítlo vážně reagovat na požadavky odborů týkající se mezd, řízení únavy, extrémních směn a zkrácení pracovního týdne,“ uvedl odborový svaz s tím, že podnik zároveň nesplnil dřívější dohody se zaměstnanci.

Londýnské metro má nové soupravy. Vandalové už je stačili posprejovat

Dopravní podnik Transport for London uvedl, že usilovně pracuje na vyřešení sporu a vyzval odbory k přerušení stávky. Nabízí plošné zvýšení mezd o 3,4 procenta pro všechny zaměstnance metra.

Odbory v neděli prohlásily, že hlavním bodem sporu v jednáních je jeho požadavek na zkrácení“ pracovní doby. „V londýnském metru pracuje od roku 2018 o 2 000 zaměstnanců méně a naši členové pociťují tlak extrémních směn,“ uvedl svaz.

Provozní ředitelka Transport for London Claire Mannová řekla, že úřad vítá diskuzi o zvládání únavy, ale „snížení smluvního 35hodinového pracovního týdne není ani praktické, ani finančně únosné.“ Obě strany zdůraznily, že jsou otevřeny dalšímu vyjednávání.

Alternativní doprava ohrožena

Londýnské metro má 272 stanic a 11 linek, které křižují město a jeho okolní předměstí, a každý všední den přepraví až pět milionů cestujících. Ostatní dopravní služby ve městě včetně linky Elizabeth Line, která spojuje východ a západ Londýna, nadále fungují, ale podle úřadu mohou jezdit v omezeném režimu.

Dopravní podnik vyzval cestující, aby zvážili chůzi nebo jízdu na kole. Zároveň je upozornil, že silnice a další dopravní prostředky, jako jsou autobusy, budou pravděpodobně mimořádně vytížené a náchylné ke zpožděním.

Peklo jménem londýnské metro. Snahy o zchlazení systém ještě více rozpálily

Podle odhadů britského think tanku CEBR by výpadky v dopravě mohly ekonomiku stát 230 milionů liber (6,5 miliardy Kč). „To nezahrnuje širší důsledky, jako jsou snížené spotřebitelské výdaje a ztráta produktivity,“ cituje agentura Bloomberg slova ekonoma CEBR Pushpina Singha.

Mezi nejvíce zasažené mají patřit obchody, restaurace a bary v centru Londýna. Dopad na město částečně zmírní fakt, že mnoho zaměstnanců, zejména ve finančním sektoru, může pracovat z domova.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Londýnské metro ochromila stávka. Zaměstnanci žádají vyšší platy i lepší podmínky

V Londýně začala stávka zaměstnanců metra. Ti touto formou protestují kvůli platům a pracovním podmínkám. Provoz většiny linek bude během týdne minimální. Stávka se dotkne milionů cestujících,...

8. září 2025  11:53

Nedostatek pohybu nás stojí miliardy. A proč se inspirovat ve Skandinávii

Vysíláme

Zdravý životní styl není jen otázka osobní volby, ale i zásadní témat pro celou společnost. O tom, jak si v této oblasti vedeme, jaké důsledky má fyzická neaktivita na českou ekonomiku a co s tím lze...

8. září 2025

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

8. září 2025  9:26

Navrhovaný rozpočet zabrzdí stavbu dálnic. Víc peněz by přineslo provizorium

Resort dopravy spolu se zdravotnictvím přišel v návrhu státního rozpočtu připraveného ministrem financí Zbyňkem Stanjurou nejvíce zkrátka. Doprava s plánovanými výdaji zhruba 106 miliard by si proti...

8. září 2025

Konec tekutého kouře. Evropská unie zakáže uzená aromata v potravinách

Premium

Evropská unie rozhodla, že z regálů zmizí potraviny obsahující uzenou příchuť vytvořenou pomocí kouřových aromat. Nejde tedy o tradičně uzené výrobky, ale o ty, u nichž byla tato látka vyvinuta jako...

8. září 2025

18 000 kelímků vody, prosím. Umělá inteligence v Taco Bell narazila na limity

Technologická revoluce možná narazila na své limity u jednoho zdánlivě jednoduchého úkolu: objednávání tacos. Americký řetězec rychlého občerstvení Taco Bell loni na více než 500 pobočkách nasadil...

7. září 2025

Čínské firmy opanují evropské sklady. Mají na mušce Británii, ale i Polsko

Kvůli změnám v celosvětových dodavatelských řetězcích se o slovo čím dál zřetelněji hlásí čínské firmy z oblasti e-commerce a logistiky. Kvůli napjatým vztahům s USA tak mají stále výraznější zájem o...

7. září 2025

Albánie má smělou bezhotovostní vizi. Zemi ale čeká ještě mnoho překážek

Albánie by se do roku 2030 mohla stát první zcela bezhotovostní ekonomikou na světě. Tento ambiciózní plán nedávno oznámil premiér Edi Rama, jehož strana během letošního května ovládla parlamentní...

7. září 2025

Americké národní parky mají potíže. Trumpovy škrty ohrožují jejich existenci

V důsledku hlubokých škrtů hlásí více než devadesát amerických národních parků problémy, jako jsou ztráty příjmů anebo dramatická personální omezení. Odborníci jev označují za nebezpečnou cestu....

7. září 2025

Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je...

7. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná vládou v Addis Abebě. Její součástí je i vodní elektrárna. Projekt ale vyvolává znepokojení od samého...

7. září 2025  8:38

Od kokainu ke kávě. Buffettův syn se snaží přeučit kolumbijské pěstitele koky

Syn investora Warrena Buffetta se snaží bojovat s kokainovým byznysem v Kolumbii. Sedmdesátiletý Howard Buffett motivuje tradiční kolumbijské farmáře, aby místo pěstování koky přešli na tradiční...

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.