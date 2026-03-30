Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

  10:57
Ceny ropy na světových trzích znovu výrazně rostou a přibližují se úrovním, které začínají být pro globální ekonomiku bolestivé. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 116 dolarů za barel, zatímco americká ropa WTI překonala hranici 100 dolarů. Důvodem je především eskalace konfliktu na Blízkém východě a obavy investorů z narušení dodávek.
Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě, které tudy denně propluje okolo 21 milionů barelů. Prochází tu i pětina globálního obchodu se zkapalněným zemním plynem. Au. | foto: Profimedia.cz

„Konflikt s účastí Íránu nevykazuje žádné známky uklidnění. Naopak se napětí v regionu rozšiřuje,“ uvedl pro Wall Street Journal analytik společnosti StoneX Matt Simpson. Podle něj útoky proíránských milicí v Iráku a narušení lodní dopravy v Rudém moři ze strany jemenských Húsíů zvyšují riziko širší destabilizace.

Trhy přitom reagují nejen růstem cen energií, ale i poklesem akcií. Hlavní indexy v Asii během posledních dní citelně oslabily a negativní sentiment se přelévá i do USA a Evropy. Investoři se začínají obávat, že konflikt nebude krátkodobý a jeho ekonomické důsledky budou hlubší, než se původně čekalo.

USA by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, varoval Trump

Analytici Commerzbank upozorňují, že se mění samotný pohled trhu. „Dochází k posunu v narativu – od inflačního šoku způsobeného drahou ropou k obavám z dopadu dlouhodobého energetického šoku na růst a trh práce,“ uvedli ve své zprávě.

Největší ropný šok za desetiletí

Klíčovým problémem je situace v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Jeho uzavření představuje podle mnoha expertů největší narušení dodávek v moderní historii.

Podle odhadů chybí na trhu až 9 milionů barelů ropy denně – objem srovnatelný se spotřebou Británie, Francie, Německa, Španělska a Itálie dohromady. Výpadek se zatím částečně daří kompenzovat uvolňováním strategických rezerv a přesměrováním dodávek, tyto nástroje jsou však omezené.

„Pokud krize potrvá déle než tři nebo čtyři měsíce, stane se systémovým problémem pro celý svět,“ varoval v komentáři pro agenturu Bloomberg šéf TotalEnergies Patrick Pouyanné. „Nemůžeme mít bez následků zablokovaných dvacet procent globálního exportu ropy i LNG.“

Situace je ještě napjatější u zemního plynu, kde prakticky neexistují alternativní přepravní trasy ani dostatečné zásoby. To zvyšuje tlak na ceny a zvyšuje riziko nedostatku, zejména v Evropě a Asii.

Hrozba ropy za 200 dolarů

Zatímco současné ceny kolem 110 dolarů za barel jsou pro ekonomiku ještě zvládnutelné, scénáře další eskalace počítají s mnohem dramatičtějším vývojem. Někteří analytici i vládní představitelé v USA připouštějí, že by ropa mohla vystoupat až k hranici 200 dolarů za barel.

Drahá ropa prodražuje stavby. Hrozí, že nebude asfalt nebo polystyren

Takový vývoj by měl zásadní makroekonomické důsledky. Už nyní se růst cen energií promítá do inflace – například ve Spojených státech zrychlila ta meziroční z 2,4 na 3,4 procenta. V eurozóně by současné ceny ropy mohly zvýšit inflaci přibližně o jeden procentní bod a snížit hospodářský růst o 0,6 procenta.

Při cenách kolem 170 dolarů by se tyto dopady zhruba zdvojnásobily a světová ekonomika by čelila stagflaci – tedy kombinaci vysoké inflace a slabého růstu.

První známky útlumu

Dopady vysokých cen jsou již patrné zejména v Asii. Některé země zavádějí přídělový systém, omezují spotřebu nebo hromadí zásoby. Poptávka po ropě v regionu podle odhadů klesla zhruba o dva miliony barelů denně.

Zdražování se navíc neomezuje jen na samotnou ropu. Ceny rafinovaných produktů, jako je nafta nebo letecké palivo, v posledních týdnech prudce vzrostly a místy překonaly hranici 200 dolarů za barel. To dopadá na dopravu, logistiku i letecký průmysl.

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Evropa se podle obchodníků může brzy potýkat s nedostatkem nafty, což by mělo přímý vliv na průmysl i ceny zboží. „Region čelí riziku nedostatku v horizontu několika týdnů, pokud se situace nezlepší,“ upozorňují analytici.

Důsledky ve všech sektorech

Energetický šok se postupně přelévá do celé ekonomiky. Ropa a plyn nejsou jen paliva – jsou klíčovou surovinou pro výrobu plastů, chemikálií nebo hnojiv. Výrobci už nyní varují před růstem cen a narušením dodavatelských řetězců.

Zájezdy a letenky kvůli cenám ropy zdraží. Může se to dotknout i těch zaplacených

Zemědělci i vlády se snaží zajistit dostatek hnojiv před jarní sezonou, zatímco průmyslové podniky čelí rostoucím nákladům. Dražší energie zároveň snižují kupní sílu domácností, což tlumí spotřebu.

Pokud by krize přetrvala, mohla by podle expertů vyvolat strukturální změny v globální ekonomice podobné ropným šokům ze 70. let. „Budeme svědky nuceného a bolestivého přechodu v energetice, který proběhne velmi rychle,“ uvedl Jeff Currie ze společnosti Carlyle Group.

Nejistý výhled

Další vývoj zůstává vysoce nejistý. Trhy zatím částečně spoléhají na to, že politické řešení konfliktu přijde dříve, než ekonomické škody dosáhnou kritické úrovně. Jak ale upozorňují analytici i zástupci energetického sektoru, současná opatření mají omezený efekt.

„Možnosti, jak tlumit škody, jsou v tuto chvíli velmi omezené,“ řekl šéf American Petroleum Institute Mike Sommers. „Manévrovací prostor se rychle vyčerpává.“

Pokud Hormuzský průliv zůstane uzavřený i druhý měsíc, obchodníci a analytici očekávají, že se globální energetické trhy rychle promění v boj o dostupné dodávky, což vyžene ceny vzhůru a zvýhodní ty odběratele a země, které si budou moci dovolit přeplatit ostatní. „Už nyní jsou někteří dodavatelé LNG při vyjednávání střednědobých a dlouhodobých kontraktů selektivnější, protože je pro ně výhodnější prodávat na spotovém trhu,“ uzavřel pro Bloomberg Steven Wilson, partner v globální energetické firmě Mayer Brown.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Premium
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Cena na totemu u čerpací stanice nemusí být zdaleka tou konečnou, kterou řidič po tankování zaplatí. Redakce iDNES.cz shrnula věrnostní nabídky, kterými lze dosáhnout na slevu u benzinu a nafty u...

30. března 2026  10:52

Ruzyně začala s opravami hlavní ranveje. Doprava se přesune nad Prahu

Navádění letadla na letišti v Ruzyni.

Letiště Václava Havla počínaje pondělkem začne opravovat okolí hlavní dráhy, která bude kvůli tomu čtyři a půl měsíce uzavřená. Po tuto dobu bude letecký provoz převedený na vedlejší dráhu, jejíž...

30. března 2026  9:59

Daně v okolí jsou nižší, říká nová šéfka Stocku. K Zelené přibude Modrá

Ředitelka Stock Plzeň Božkov Romana Jourdren (březen 2026).

Černý trh s alkoholem kvůli zvyšování spotřební daně logicky roste, říká v rozhovoru s MF DNES nová generální ředitelka Stock Plzeň-Božkov Romana Jourdren, Letos chce firma uvést na trh po vzoru...

30. března 2026

Drahé palivo lidi z aut nevyhnalo, někde ani navýšit kapacitu veřejné dopravy nelze

Premium
ilustrační snímek

Žádný okem viditelný rozdíl experti zatím nezaznamenali, přesto část oslovených železničních dopravců v posledních dnech registruje vyšší zájem o cestování hromadnou dopravou. Pokud by ropný šok...

30. března 2026

KOMENTÁŘ: Evropská komise chce mít bič na Čínu. Může se to obrátit proti všem

Komentář
ilustrační snímek

Polovina zákonů, které u nás platí či se připravují, má nějakou souvislost s evropským vnitřním trhem a legislativou. To znamená, že před tím, než se v Praze do krve hádáme nad lokálními detaily,...

29. března 2026  18:09

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

29. března 2026

Influencerem snadno a rychle. Hračka pro předškoláky vzbudila v Británii rozhořčení

„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních...

Britská dětská charitativní organizace ostře kritizuje obchodní řetězec Argos za prodej „sady pro influencery“ určené pro děti od tří let. Tento dřevěný set, který vyrobila a prodává se pod privátní...

29. března 2026

Luxusu se v Evropě daří. Značky i přes zpomalení otvíraly nové prodejny

Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024)

Přední luxusní nákupní ulice na kontinentu zaznamenaly v loňském roce 13procentní nárůst počtu nových prodejen. Téměř třetinu z nich tvořily značky patřící společnostem LVMH, Kering a Cie Financiere...

29. března 2026

Plýtvání je pro Čechy spíš ekonomický než morální problém, zjistil průzkum

Ilustrační snímek

Z celosvětového měřítka jí člověk večeři v průměru 27 minut, Češi jsou ovšem rychlejší, v průměru jim to trvá jenom 24 minut. Přes 60 procent obyvatel Česka večeří ve všední dny společně a začínají v...

29. března 2026

Mince byly po staletí značkou. Ve světě se jako platidlo využíval dokonce parmazán

Premium
Peníze. Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu...

Peníze, peníze, peníze! Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu virtuálních čísel, jindy mincí, ale historicky třeba i mušlí. Dějepis platidel přibližuje magazín Víkend DNES.

29. března 2026

Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích

Loď Villa Vie Odyssey (30. června 2025)

Stále více amerických důchodců se rozhoduje opustit pevninu a trvale žít na vlnách. Na výletních lodích totiž mohou kombinovat pohodlí domova s možností cestování a dobrodružství. Takové bydlení...

29. března 2026

