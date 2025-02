Japonsko může podpořit nový plynovod z Aljašky. Jako ústupek Trumpovi

Aljaška je oblastí, kde američtí republikáni dlouhodobě vidí velkou příležitost pro těžbu ropy a zemního plynu. Tím se odlišují od demokratů, kteří naopak usilují o její ochranu. Konkrétně Trump již několikrát uvedl, že projekt plynovodu na Aljašce považuje za klíčový pro prosperitu a energetikou bezpečnost USA, píše Reuters.

V příštích dnech se Donald Trump má mimo jiné setkat i s japonským premiérem Išibou. Jejich schůzka by se mohla uskutečnit již v průběhu příštího týdne ve Washingtonu a agentura Reuters očekává, že právě téma plynovodu Donald Trump otevře. Americký prezident ale zároveň nejspíš zmíní i deficit obchodní bilance mezi USA a Japonskem, který činí 56 miliard amerických dolarů.

„Trump bude chtít vědět, co pro něj Japonsko udělá,“ řekl pro Reuters japonský podnikatel Ado Machida, který působil v Trumpově týmu po jeho zvolení v roce 2016. Zároveň uvedl, že japonská podpora nového plynovodu by pravděpodobně byla tím nejjednodušším způsobem k úspěchu.

Cesta ke srovnání obchodní bilance

Právě podpora výstavby nového plynovodu by tak pro Japonsko mohla být cestou, jak snížit hrozící obchodní napětí mezi oběma stranami. Kromě toho by podle několika zdrojů agentury Reuters mělo dojít také ze strany Japonska ke slíbení četnějších nákupů zemního plynu, vyšších výdajů na obranu i další japonské investice do výroby v USA.

Japonsku se ale projekt plynovodu o délce necelých 1 300 kilometrů mezi Aljaškou a jihem USA dlouhodobě příliš nepozdává. Trump však chce, aby se na jihu Spojených států plyn zkapalňoval a následně dopravoval asijským odběratelům.

Pro Japonce nepotřebný plynovod

Zástupci Japonska k projektu plynovodu říkají, že nové zdroje plynu příliš nepotřebují. Japonské firmy totiž už nyní mají poměrně pohodlný přístup ke zkapalněnému zemního plynu v jiných částech světa a japonské podniky i díky tomu loni zobchodovaly téměř 38 milionů tun LNG, což je více než polovina domácí japonské spotřeby.

Nový plynovod je ale pro Trumpa další cestou, jak zbytku světa prodat další americké komodity. Dlouhodobě mimo jiné říká, že Japonsko díky tomuto projektu zredukuje svou závislost na rizikovějších státech, mezi které se řadí i Rusko či Blízký východ.

Trump se během svého nového funkčního období dosud k Japonsku příliš nevyjadřoval. Japonská administrativa se ale bojí, že Trump se cly na japonské zboží může přijít. K tomu se totiž Trump odhodlal i již během svého prvního mandátu.

Japonská média se nyní zaměřují spíše na to, jestli se premiérovi Išibovi podaří s Trumpem vytvořit podobně přátelský vztah jako měl jeho předchůdce Šinzó Abe.

Pokud by se výstavba plynovodu nakonec opravdu realizovala, mohly by japonské banky poskytnout podporu firmám Mitsubishi a Mitsui, na které se asijská velmoc spoléhá při zajišťování ropy, plynu a uhlí ze zahraničí, uzavírá Reuters.