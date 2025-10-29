Američané migranty nenahradí. Nad farmami se smráká, změny jsou v nedohlednu

Autor:
  20:00
Aktuální americká deportační politika se negativně promítá na americký pracovní trh. Migranti dlouhodobě drželi nad vodou mnoho sektorů ekonomiky včetně zemědělství. Nyní ale situace začíná být kritická. O práci v zemědělství nemají Američané zájem a nejhorší situace panuje na venkově. Situaci proto začíná řešit už i Kongres.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
18 fotografií

Údaje amerického Úřadu pro statistiku práce ukazují, že mezi letošním březnem a červencem klesl počet pracovníků v zemědělství o 155 tisíc, což je zhruba sedmiprocentní úbytek. Američtí farmáři proto opakovaně varují, že pokud se situace rychle nezmění, musí spotřebitelé počítat s dalším zdražováním. Aby k tomu nedošlo, s konkrétními návrhy změn nyní přicházejí i američtí zákonodárci, píše agentura Bloomberg.

Americká ministryně zemědělství Brooke Rollinsová před časem prohlásila, že řešením aktuálního nedostatku pracovníků v zemědělství je zapojit do práce 34 milionů zdravých Američanů, kteří pobírají dávky ze systému Medicaid. Tato myšlenka se však nesetkala s přijetím ani mezi některými zákonodárci z řad republikánů.

To oni vás živí, potřebujeme je. Farmáři varují Trumpa před vyhnáním migrantů

„Není možné očekávat, že Američané narození v USA na trhu práce nahradí imigranty. To je prostě nereálné. Říkám jen nahlas to, co se žádný republikán ani neodváží říct. Realita je taková, že pokud si současnou pracovní sílu v americkém zemědělství neudržíme, naše farmy skončí,“ uvedl před nedávnem republikánský zákonodárce Derrick Van Orden.

Ve hře dobrovolná deportace a legální návrat

Pokud se nepodaří situaci rychle změnit, je růst cen nevyhnutelný, apelují rovněž farmáři. Žádná konkrétní změna, která by americkým farmářům v praxi pomohla, ale ze strany Trumpovy administrativy ani po několika měsících čekání nepřišla. Mnozí zemědělci tak již pomalu přestávají věřit, že se to někdy stane.

Derrick Van Orden nicméně přišel s návrhem zákona, který by mohl pomoci. Umožnil by nelegální pracovní síle se dobrovolně deportovat do země, odkud tito lidé pocházejí. Následně by měli možnost se vrátit do USA legální cestou. Získali by tak pracovní povolení až na tři roky, které by se mohlo prodlužovat.

Trump tlačí na víc deportací migrantů z velkých měst, kde byly protesty

S vlastním návrhem zákona přišla i republikánská zákonodárkyně Monica De La Cruzová. Ta by zachovala stávající vízový systém H-2A, který se pracovníků v americkém zemědělství aktuálně dotýká. Výrazně by jej však změnila, aby v praxi byl pro všechny strany mnohem jednodušší. Pro imigranty by byla mnohem přijatelnější cesta za legálním zaměstnáním a byrokracie by odpadla i americkým farmářům.

Návrhy mají své kritiky

Američtí zemědělci by uvítali prakticky jakoukoliv změnu. Z jejich řad totiž dlouhodobě zaznívá, že aktuální vízový systém H-2A je až příliš drahý i složitý. To v praxi nelegálnímu zaměstnávání pomáhá. „O změnu usilujeme roky. Pokud bychom opravdu kontrolovali každý papír, pracovní sílu bychom vlastně žádnou neměli,“ tvrdí americký pěstitel ovoce Jon DeVaney.

Migranti čekají na konec Trumpovy éry, raději zůstávají v Mexiku

Problém také je, že ani jeden z aktuálních návrhů republikánských zákonodárců není všemi stranami přijímaný. Třeba návrh zákona Derricka Van Ordena obsahuje jakousi pokutu za dobrovolnou deportaci ve výši 5 tisíc dolarů (asi 110 tisíc korun), o kterou by se dělil zaměstnavatel a jeho pracovník, což se kritikům nelíbí. I proto se nezdá, že by se americké zemědělství mělo brzy dočkat vytoužené změny, která bude skutečně ku prospěchu, uzavírá Bloomberg.

