O práci navíc přichází i zaměstnanci v regionech, kde je oproti nejhustěji zalidněným městům dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti. Právě práce pro americký stát byla jednou z mála, na kterou se v těchto oblastech USA mohli Američané ještě donedávna spolehnout. To se ale nyní mění, píše server The Guardian.

O práci v minulých týdnech přišla kupříkladu Naomi Andersonová z Washingtonu. Ta ještě ke konci loňského roku pracovala pro americké ministerstvo zemědělství a zaměřovala se na podporu farmářů v rozvojových státech. Její místo se však po nástupu Trumpovy administrativy zrušilo. Přitom původně počítala s tím, že práci v oblasti mezinárodní pomoci věnuje celý svůj profesní život.

Sny o vlastním domečku jsou pryč

Místo toho nyní Andersonová zvažuje, co vlastně bude dělat dál. Se svým manželem a dvěma dětmi uvažujeme i o přestěhování se. „Ještě před pár měsíci jsme plánovali koupi domu. Teď ale skoro ani nevíme, jak do budoucna vyžijeme. Bez práce je to tady pro nás příliš drahé,“ popisuje současné trendy Andersonová s tím, že ve hře je i návrat zpět do Ohia, odkud s manželem pochází.

Andersonová není sama. V Pittsburghu přišlo o práci více než 200 zaměstnanců Národního institutu pro bezpečnost práce. Mezi ně se řadí také Brendan Demich. „Lidé tu jsou zničení. Všechno je navíc hrozně neosobní. Propuštění proběhlo úplně bez rozloučení. Jeden den jsem byl spokojený a měl skvělou práci, ten další už jsem odcházel s výpovědí v ruce,“ popisuje Demich své zážitky pro server The Guardian.

Za federálními škrty stojí mimo jiné miliardář Elon Musk, který se po nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta postavil do čela nově zřízeného ministerstva pro efektivitu. Jeho cílem je dramatické osekání veřejných výdajů.

Hovoří se i o recesi

Hromadné propouštění v americkém veřejném sektoru však začíná pociťovat i soukromá sféra. Mezi ně patří také realitní makléři. Třeba Jessica Millerová ze společnosti Rock Spring Real Estate pro The Guardian uvedla, že řada původních zájemců o koupi nemovitosti ruší dohodnuté smlouvy a místo toho preferují krátkodobé pronájmy.

Propad tržeb zaznamenávají také američtí hoteliéři a restauratéři, kteří ještě donedávna byli závislí právě na klientech z amerického veřejného sektoru. „Máme méně hostů, zrušila se nám celá řada původně domluvených firemních akcí. Pro nás je to problém, protože jsme pouze rodinná firma, a nemáme k dispozici rezervní kapitál jako světové značky. Pokud se situace nezlepší, budeme muset zavřít,“ komentuje současnou situaci Saamir Nizam, provozní ředitel restaurace Barley Mac v Arlingtonu.

S výpověďmi se podle odborníků momentálně museli v posledních týdnech smířit i ti, kteří byli na vrcholu své kariéry. To z části začínají pozorovat i americké banky. Ačkoliv jejich klienti zatím nemají problémy se splácením vzatých úvěrů, nálada je poměrně napjatá. Řada potenciálních zájemců o hypotéku zároveň mění své původní plány a opouští od koupi vlastní nemovitosti

Trumpova administrativa propouštěným radí, aby se pokusili najít uplatnění v americkém průmyslu. Naomi Andersonová ale pro Trumpa má poměrně jednoduchou odpověď. „Jsem odbornice na problematiku mezinárodní pomoci. Co bych tam dělala?“ uzavírá pro The Guardian.