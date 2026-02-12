Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Americké ministerstvo energetiky poskytne šesti uhelným elektrárnám v amerických státech Kentucky, Severní Karolína, Ohio, Virginie a Západní Virginie 175 milionů dolarů (3,6 miliardy Kč) na modernizaci, oznámil Trump.
Donald Trump zároveň dodal, že Tennessee Valley Authority, což je největší veřejně prospěšný podnik v zemi, plánuje odložit uzavření dvou svých starších uhelných elektráren ve státě Tennessee.
|
Evropa od uhlí odchází, Trump naopak. Zpřístupní miliony hektarů půdy pro těžbu
Trump zároveň slibuje urychlenou výstavbu energetické infrastruktury, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po elektřině v oblasti umělé inteligence a datových center. Vyhlásil proto stav energetické nouze, aby ospravedlnil kroky k udržení provozu stárnoucích uhelných elektráren, které podle plánů měly být uzavřeny. Zároveň pro stárnoucí uhelné elektrárny zařídil výjimky z klíčových předpisů v oblasti ochrany ovzduší, uvádí agentura Reuters.
Prezident také zrušil daňové pobídky pro větrné a solární projekty. Americké úřady zpomalily vydávání povolení pro obnovitelné zdroje energie jak na federálních, tak na soukromých a státních pozemcích.
|
Amerika hledá horníky. Trump podepsal příkazy na podporu těžby uhlí
Američtí dodavatelé energií uhelné elektrárny postupně vyřazují, protože jsou hlavními zdroji emisí uhlíku spojovaných se změnou klimatu. Trump ale označil změnu klimatu za podvod a vyvíjí snahy na podporu uhelného odvětví, uzavírá Reuters.